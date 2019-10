RIETI - Centro Italia Micioccoli e Velinia si dividono la posta in palio nella prima giornata del campionato di Seconda categoria 2019-20: a Quattro Strade termina 1-1. Risultato giusto a detta degli esponenti delle due squadre, che ovviamente già sono proiettate al prossimo turno.



Primo tempo classico di inizio stagione: squadre che combattono a centrocampo e lottano su ogni pallone. Il primo tempo non ha regalato particolari emozioni, con le due reatine che si sono studiate e che hanno sempre cercato il varco giusto, non trovato a causa delle due difese molto attente e concentrate. Unico aspetto da segnalare è l’espulsione del centrale del Centro Italia Carmesini (doppio giallo a distanza di una decina di minuti) che condanna i padroni di casa a giocare i restanti minuti della prima frazione in inferiorità numerica. Il Velinia, però, non ne approfitta e così il parziale rimane fermo sullo 0-0.Ripresa più frizzante. Nonostante l’inferiorità numerica, il Centro Italia si rende pericoloso già al 1’ con un cross di Liberali (oggi il migliore in campo tra i padroni di casa) che non trova per questioni di centimetri il tap-in vincente del neoentrato Matteo Fioravanti. Col Micioccoli sempre più vivo, il Velinia alza il pressing. Al 5’ si ristabilisce la parità in campo, a causa dell’espulsione (anche qui doppio giallo) per il nuovo acquisto Tosoni, che abbandona il terreno di gioco. Intanto, al 18’ il Micioccoli chiede un calcio di rigore ai danni di Ometto dopo un’entrata scomposta dell’estremo difensore ospite, ma l’arbitro lascia continuare. Al 21’ arriva il primo gol della gara: a siglare la rete è D’Angeli che, dopo aver controllato al volo il pallone col mancino, si gira e scarica in rete la palla. 1-0 Velinia, su forse l’unica disattenzione difensiva dei padroni di casa. Il match non è ancora finito, perché al 32’ arriva il gol del pareggio, su un preciso calcio di rigore di Liberali assegnato ai padroni di casa dopo un fallo in mischia dentro l’area ospite. La gara termina senza ulteriori emozioni o azioni da gol. Al “Comunale” di Quattro Strade, perciò, finisce così: Centro Italia Micioccoli 1 Velinia 1.: «Risultato giusto, anche se ripenso al rigore negato ad Ometto…avrebbe cambiato le sorti della gara! Giocare in 10 contro 11 per gli ultimi minuti di primo tempo e i primi della ripresa non è stato facile, anche perché il Velinia è una squadra ben preparata. Ringrazio i ragazzi che hanno messo il cuore in questa partita. Dai nostri giovani, però, pretendo più voglia di giocare a calcio. Il risultato non compromette nulla, ma serve dare di più!».: «Soddisfatto del risultato, arrivato contro una squadra nuova. Il pareggio ci può stare: abbiamo giocato una buona gara. Ovviamente ci stiamo ancora conoscendo, perché questa è la mia prima da allenatore del Velinia. Inoltre, la nostra squadra è formata da giovani e quindi ci vuole ancora un po’ di tempo. Il nostro obiettivo è quello di far bene e di pensare partita dopo partita. Sono più che soddisfatto!».: D’Agostino, Formichetti, Carmesini, Piccirillo (dal 15’ st. Mat. Fioravanti), Mostarda (dal 20’ pt. Riccioni), Nicoli, Cenciotti, Piroli, Massimi, Ometto, Liberali. A disposizione: Angelucci, Bastioni, Colantoni, Mar. Fioravanti, Giancarlo, Maiezza. All. Fabrizio Massimi.: Durante, L. Saulli, Pagano (dal 35’ st. Keita), Pjepniku, Tosoni, Tozzi (dal 15’ st. Alonzi), Kansato (dal 30’ st. A. Saulli), Bakai, Graziani, D’Angeli (dal 30’ st. Lazarus Nesvil), Lucarelli. A disposizione: Cardellini. All. Stefano Sinibaldi.: Bejan di Rieti.: 21' st D’Angeli (V), 32' st Liberali (CIM).: espulsi: 40' pt Carmesini (CIM, doppia ammonizione), 5' st Tosoni (V, doppia ammonizione); ammoniti: Cenciotti, Carmesini, Liberali (CIM), Tosoni, Alonzi, Lucarelli (V); angoli: 6-4; recupero dei tempi: 2’- 4’.