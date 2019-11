RIETI - Torna alla vittoria (3-1) il Centro Italia Micioccoli che, sul campo di Quattro Strade reso pesante dalla pioggia e con grandi pozzanghere in alcuni punti, porta a casa i 3 punti ai danni di un Torri in Sabina mai domo, grazie alla tripletta del solito Ometto: per lui, due gol su rigore (uno nel primo tempo e l’altro nella ripresa) e uno su una splendida punizione. Il Torri torna a casa amareggiato, vista la buona partita giocata e la grinta dimostrata in tutto l’arco dei 90’.



I COMMENTI

Antonio Onofri (Vice Presidente Centro Italia Micioccoli)

Alessandro Tiburzi (Allenatore Torri in Sabina)

IL TABELLINO

Centro Italia Micioccoli

Torri in Sabina

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo tempo molto equilibrato, con entrambe le formazioni che provano a giocare su un campo reso veramente pesante a causa delle piogge che si sono abbattute nella nostra provincia. Col passare del tempo, però, è il Torri a sembrare più incisivo, con buone trame di gioco non finalizzate. Il Micioccoli attende e prova a ripartire con l’esperienza e le giocate di Ometto e Liberali. E’ proprio su quest’asse che nasce il gol dei padroni di casa: Liberali riceve dalla fascia, entra in area di rigore e, in mischia, viene atterrato. Per il direttore di gara è calcio di rigore, che Ometto non fallisce. Si va al riposo sull’1-0.Ripresa promettente. Parte forte il Torri, che va vicinissima al pareggio dopo 2’ con il tiro da fuori di Danilo Tocci, che sorvola la traversa di pochissimi centimetri. Ometto, però, crea sempre pericoli: poco prima della mezz’ora, l’attaccante reatino (forse in posizione di offside) si invola in area, supera il portiere e viene atterrato: secondo calcio di rigore, secondo gol di Ometto, 2-0 Centro Italia. Il Torri, però, non ci sta e, al 37’, accorcia le distanze con il tap-in di Latini, bravo a sfruttare un infortunio del portiere di casa ed a siglare il 2-1. Tutto sembra prevedere ad un pareggio nei minuti finali, anche grazie alla girandola di cambi che vede tutto il Torri in avanti. La difesa del Centro Italia, però, regge bene e riparte col solito Ometto. E’ proprio l’attaccante reatino a scattare verso la porta ospite, venendo poi atterrato al limite dell’area dal neoentrato Polletti. A incaricarsi della battuta è proprio Ometto, che col mancino fa 3-1. Si chiude così, quindi, la gara: a Quattro Strade, Centro Italia Micioccoli batte Torri in Sabina 3-1.: «Primo tempo molto equilibrato. Il gol dell’1-0 di Ometto ci ha permesso di gestire gli ultimi scampoli della prima frazione ed anche l’inizio della ripresa. Sempre con Ometto abbiamo raddoppiato e poi triplicato, quest’ultimo arrivato dopo il gol degli avversari che avrebbe potuto riaprire la gara. Un plauso va proprio ad Ometto per la sua seconda tripletta stagionale. Complimenti a tutti i nostri giocatori: speriamo che da questa vittoria possiamo cominciare una scalata verso le posizioni più consone di classifica. Auguriamo una pronta guarigione ai nostri Antonello Formichetti e Fabio Grillo, usciti anzitempo per infortunio. In ultimo, vorrei dire due parole circa ciò che è uscito sul comunicato in settimana: al nostro tesserato Roberto Attorre è stata conferita una squalifica di due gare per l’atteggiamento avuto durante la gara contro lo Sporting Corvaro…tutto giusto. Ci tengo a precisare, però, che quanto scritto nel comunicato non risulta totalmente veritiero: Attorre ha sì perso le staffe, ma senza pronunciare alcuna parola blasfema. Mi sembra giusto chiarirlo!».: «Dispiace aver giocato una gara diretta in maniera totalmente inadeguata da parte del direttore di gara. E’ stato solo grazie alla bravura dei 22 in campo che la partita non è stata rovinata con litigi o risse di vario tipo. Faccio i complimenti al Centro Italia per la vittoria, così come faccio i complimenti ai miei ragazzi, che non hanno mollato di un centimetro fino alla fine del match!».: Giancarlo, Bastioni, A.Formichetti (dal 6’ pt. Mostarda), Maiezza, Piroli (dal 45’+3’ Angelucci), Grillo (dal 40’ st. Miccioni), Massimi, Nicoli, Villani (dal 45’+3’ Riccioni), Liberali (dal 41’ st. Rosati), Ometto. A disposizione: Cecchetelli, Colantoni, M.Formichetti. All. Fabrizio Massimi.: Broggi, Di Rocco, Boccadamo, Proietti (dal 22’ st. Valenti), Villanucci (dal 40’ st. Polletti), Latini, Donati (dal 37’ st. Ceccani), A.Adami, Sidori, Tocci (dal 34’ st. R.Adami) , Cavallucci (dal 1’ st. Gjyzeli). All. Alessandro Tiburzi.: Montori di Roma 1: 3 Ometto (40’ pt, 28’ st., 45’+2’ st.) (CIM), Latini (37’ st.) (T): espulsi: Polletti, Tiburzi (per proteste) (T); ammoniti: Villani, Piroli, Riccioni (CIM), Cavallucci, Di Rocco, Donati, Valenti (T); angoli: 2-4.