RIETI - Vittoria importante in ottica classifica per il Centro Italia Micioccoli che, con una doppietta di Cenciotti, si allontana dalla zona retrocessione e compie un passo verso la salvezza battendo il Monte San Giovanni per 2-0, che invece, torna a casa a mani vuote, restando in zona “rossa” ed allungando la striscia di sconfitte a 3 consecutive.



IL PRIMO TEMPO

Primo tempo intenso, con entrambe le squadre che provano a tenere in mano il pallino di gioco. Centro Italia che, però, si rende più protagonista della prima frazione: all’8’ è Carmesini ad andare vicino al gol con un tap-in sotto porta parato miracolosamente da De Angelis, mentre all’11’ è Cenciotti a preoccupare il Monte San Giovanni, con un tiro dal limite che colpisce la parte esterna del palo. Il risultato si sblocca al 35’ con Cenciotti, bravo a deviare in porta un tiro di Miccioni. Si va al riposo con i padroni di casa del Centro Italia in vantaggio 1-0 sul Monte San Giovanni.

LA RIPRESA

Ripresa povera di emozioni e che segue un preciso canovaccio: Centro Italia palleggia cercando varchi, mentre Monte San Giovanni prova a ripartire in velocità o sfruttando i calci piazzati. E’ proprio da una palla inattiva, da un corner, che gli ospiti si rendono pericolosi con un colpo di testa di Alessio Bianchetti, che viene però prontamente parato da D’Agostino. Al 14’, il Monte San Giovanni rimane in 10 per l’espulsione di Casciani per somma di ammonizioni. La gara si fa in salita per i biancoazzurri (oggi in maglia granata), che al 33’ subiscono il raddoppio del Micioccoli: dopo una punizione dall’out di sinistra, Antonello Formichetti fa da sponda di testa per la corrente Cenciotti che, di testa e da posizione centrale, batte De Angelis. 2-0 Centro Italia. La ripresa termina senza altre occasioni degne di nota. Termina così, perciò, la gara: Centro Italia Micioccoli batte Monte San Giovanni con il punteggio di 2-0.



I COMMENTI

Roberto Attorre (Dirigente Centro Italia Micioccoli): «Oggi la vittoria era il nostro unico obbiettivo, sono contento che i ragazzi siano riusciti a centrarlo. Sono felice nell’aver ritrovato, per la gara di oggi, Carmesini e Miccioni, che erano indisponibili. Ringrazio Liberali, che quest’oggi ha giocato in un ruolo non suo, al contrario di Cenciotti che invece ha potuto esprimere tutte le sue potenzialità rigiocando nella sua posizione preferita, tant’è che ha siglato due gol e di questo sono molto soddisfatto. Speriamo di ritrovare al più presto i nostri indisponibili (tra cui Ometto, Piroli, Grillo ed altri) e di cominciare, a partire dal match di oggi, un filotto di risultati utili in grado di portarci la salvezza. Infine, grazie anche ai ragazzi della juniores per essersi resi disponibili per questa gara».

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni): «Partita facile da commentare. E’ da un 3-4 partite che scendiamo in campo rimaneggiatissimi, così come oggi. In campo per questo match c’erano 6 titolari e 2 ragazzi che hanno giocato anche se non nelle condizioni ottimali. La nostra è una rosa corta di suo, ma in questo periodo abbiamo veramente grandi defezioni. Per la gara odierna, posso dire che abbiamo fatto buoni 20’ della ripresa, per poi calare dopo l’espulsione del nostro centrale di difesa. Peccato. Speriamo di riavere presto a disposizione tutti i ragazzi assenti quest’oggi. Nonostante tutto, dobbiamo assolutamente credere nella salvezza, anche perché ci sono a disposizione ancora tantissimi punti!».



IL TABELLINO

Centro Italia Micioccoli: D’Agostino, Bastioni (dal 1’ st. De Santis), Carmesini, A.Formichetti, Maiezza, M.Formichetti, Cenciotti, Miccioni (dal 35’ st. Imperatori), Nicoli, Rosati, Liberali (dal 44’ st. Cavuoto). A disp. Colantoni, Giancarlo, Isidori, Parisi. All. Fabrizio Massimi.

Monte San Giovanni: De Angelis, Angelucci, Autizi, Bianchetti, Casciani, Giam. Mei, Gian. Mei, Agostinelli (dal 42’ st. Galassetti), Le Fosse, Di Lorenzo, Caprioli. A disposizione: Fabiani, Serani, Buonomi. All. Fabio Bianchetti.

Arbitro: J. Bertini di Rieti

Reti: 35' pt e 33' st Cenciotti

Note: espulso al 14’ st. Casciani (Msg) per doppia ammonizione; ammoniti: Nicoli (C) Fabio Bianchetti (Allenatore Msg, per proteste); angoli: 6-2.

