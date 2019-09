L’INTERVISTA

RIETI - Il Centro Italia Micioccoli è pronto ad affrontare la sua prima avventura nel campionato di Seconda categoria. Il club, nato dall’unione tra Micioccoli (lo scorso anno in Terza categoria) e 4Strade del Sacro Cuore (la passata stagione in Seconda categoria), è pronto a stupire nella categoria. La rosa della squadra reatina è ancora in fase di definizione, ma già la società (il cui organigramma è stato già ufficializzato) ha le idee chiare sugli obbiettivi della stagione e sul proprio futuro. Il club ha cominciato la preparazione precampionato il 4 settembre: il suo campo sarà il Comunale di Quattro Strade, terreno di gioco in cui il Centro Italia effettuerà sia gli allenamenti che le partite interne. A presentarci il progetto è il presidente del club, Franco Tempesta.«E’ un’idea che è nata all’improvviso. Il Micioccoli, lo scorso anno, ha giocato il campionato di Terza categoria, combattendo fino alle ultime giornate per provare a vincere la competizione…alla fine, però, è arrivato solo il terzo gradino del podio. In sinergia con i dirigenti del Micioccoli e del 4Strade abbiamo pensato di ricreare il Centro Italia, una delle squadre più importanti di Rieti negli anni scorsi. L’idea non si ferma a creare solo una squadra di Prima categoria (la cui rosa non è ancora ufficiale) ma abbiamo anche pensato ai più giovani. La nostra juniores parteciperà al campionato provinciale. I ragazzi saranno seguiti dal mister Antonio Pilati, ex bandiera di Quattro Strade. La loro preparazione è cominciata lunedì 9 settembre. Il tutto è stato favorito anche da un accordo pluriennale che abbiamo stipulato con la Pro Calcio Studentesca!».«Certo. Il ruolo che ricopro io è quello di Presidente del club. A seguire, i due Vice-Presidente nominati sono Fabio Angeletti ed Antonio Onofri; il Segretario è Stefano Martellucci, il nostro Direttore Tecnico del club è Antonello Formichetti mentre Tesoriere della società è Fabrizio Desideri. Infine, i dirigenti inseriti in società sono: Fabio Spadoni, Fabio Lattanzi, Raffaele Pitoni, Erika Proietti ed Alessandro Onesti. Per lo staff tecnico, invece, a ricoprire il ruolo di allenatore è Roberto Attorre, mentre il suo vice è Fabrizio Massimi ed il ruolo di massaggiatore è ricoperto da Raffaele Alessandrini».«Personalmente, sono una persona che si pone da sempre grandi obbiettivi. La mia aspettativa, condivisa anche dal gruppo dirigenziale e staff tecnico, è quello di puntare in alto. Abbiamo allestito una squadra in grado di poter aspirare a combattere per le prime posizioni della classifica. Abbiamo dalla nostra molti ragazzi che già conoscono l’ambiente…lo zoccolo duro di Micioccoli e, in più, alcuni ragazzi arrivati da Capradosso (team dove lavoravo io come ds nella passata stagione). Inoltre, abbiamo aggiunto qualche innesto di valore, ragazzi che sono scesi anche di categoria. Riteniamo tutti i nostri ragazzi dei validissimi giocatori: servirà ognuno di loro per poterci permettere di affrontare la stagione nella maniera migliore possibile. Certo, noi dalla nostra abbiamo a disposizione Fabrizio Ometto (ragazzo esperto e che tutti riconoscono come un grande giocatore) e, come unico altro nome che mi riservo di annunciare, Tommaso Piccirillo, ragazzo che ha giocato con il Centro Italia sia in Eccellenza che in Promozione anni fa. Avremo bisogno di tutti…siamo carichi: sono e siamo sicuri che faremo bene!».«Cominceremo la nostra avventura affrontando, in casa, il Velinia mentre nella seconda giornata saremo ospiti del Piazza Tevere, primo vero derby cittadino. Le due nostre sfidanti sono squadre toste, ben organizzate ed esperte della categoria. Saranno due sfide belle da giocare e da vedere. Loro esperti e noi “matricola” ma, a favore nostro, abbiamo giocatori esperti e forti che potranno e dovranno fare del loro meglio, per poterci permettere di cominciare bene questa stagione!».