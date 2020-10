Coronavirus, positivo al Selci: rinviato anche ritorno di Coppa, l'attività riprenderà il 20 ottobre

RIETI - Continua il momentaneo stop in casa Asd Selci, formazione sabina di Seconda categoria il cui allenatore è risultato, nei giorni scorsi, positivo al coronavirus. In un comunicato pubblicato questo pomeriggio sulla pagina facebook della società e firmata dal Presidente Federico Tessicini, emergono novità sulla situazione.

«L’Asd Selci - si legge nella nota- comunica che come da protocollo federale ricomincerà l'attività martedì 20 ottobre essendo passati i giorni dall’ultimo contatto con le positività Covid come comunicato in precedenza. Pertanto la partita di campionato di Coppa Lazio prevista per il fine settimana è rinviata a data da destinarsi».

Non si giocherà, dunque, la gara di ritorno (anche se il match d’andata era già stato rinviato) di coppa Lazio di Seconda tra i rossoblù ed il Santa Maria, tra l’altro le uniche due reatine a partecipare alla competizione. A certificarne il rinvio è anche il Cr Lazio, che ha confermato la decisione tramite il comunicato n° 98 emesso nella giornata odierna.

