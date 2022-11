Rieti, Seconda categoria: tutti i risultati, commenti e classifica

RIETI - Importanti vittorie delle prime cinque in classifica nella sesta giornata del girone C di Seconda categoria. Forano resta in testa alla classifica e ora attende il risultato della gara sospesa tra Montopoli e Real Gavignano Ponzano, squadra quest'ultima che resta a meno 2 dalla prima posizione con una gara in meno. Nel sabato pomeriggio arriva la quarta vittoria consecutiva di Monte San Giovanni che rimonta e poi supera Montopoli per 3-2. Vince anche Cittaducale in casa contro la Torpedo Rieti e mantiene il secondo posto con 13 punti. Stesso risultato per il match tra Real Gavignano Ponzano e Piazza Tevere. Vittoria esterna per Cittareale (in foto) a Rivodutri contro Santa Susanna per 2-1 e nono punto in classifica per gli ospiti. Continua l’ottimo periodo di Forano che resta in testa dopo la vittoria per 2-0 contro Cantalice. Cantalupo tiene il passo e batte Alto Lazio 3-1 al Tempesta, allungando la striscia di imbattibilità interna. Muove la classifica il Velinia che impatta 2-2 con Torri in Sabina.



Risultati, marcatori e commenti (VI giornata)

Real Gavignano Ponzano - Piazza Tevere 2-1

Nocelli M., Recchia M. (R), Oddi R. (P)

Vittoria interna importante per il Real Gavignano Ponzano per 2-1 contro Piazza Tevere al Valle Mentuccia. Padroni di casa avanti allo scadere del primo tempo con un rigore di Nocelli molto contestato dagli ospiti. Pareggio di Piazza Tevere in avvio di ripresa con Oddi che dopo la tripletta contro Cantalupo timbra nuovamente il cartellino. Rete decisiva del neo entrato Recchia, sempre dagli undici metri. Gavignano resta quindi a meno 2 dalla vetta ma con una gara in meno rispetto alla capolista Forano. Piazza Tevere perde nuovamente, resta a 7 punti e rimanda l’appuntamento con la prima vittoria esterna della stagione.

Marco Galassetti, tecnico Asd Real Gavignano Ponzano: “Gara importante vinta con merito dai miei ragazzi, a cui vanno i miei complimenti. Loro sono un’ottima squadra, non era per nulla scontato tornare qua e vincere. Siamo ancora imbattuti, escluso il pareggio con Torri siamo a punteggio pieno e in testa alla classifica, non posso chiedere di più a questi fantastici ragazzi. Proseguiamo così verso il nostro obiettivo”

Emiliano Mastroiaco, tecnico Asd Piazza Tevere: “Partita purtroppo condizionata da decisioni arbitrali molte delle quali a nostro avviso sbagliate. Mi riferisco soprattutto all’episodio del primo rigore, per noi assolutamente inesistente. Sul campo si sono viste due squadre che hanno lottato alla pari, purtroppo il direttore di gara non è stato all’altezza. Questo è un campo dove è difficile giocare, anche per le dimensioni che ti obbligano a fare una gara diversa. Adesso non possiamo fare altro che pensare a preparare i nostri prossimi impegni”.



Monte San Giovanni - Montopoli 3-2

Garcia J., Garcia J., Cantonetti S. (MSG), Gulino F., Gulino F. (MON)

Vince in rimonta il Monte San Giovanni che sulle ali dell’entusiasmo al Laureti porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Battuto Montopoli in rimonta 3-2 al termine di un match dalle mille emozioni. Ospiti che ribaltano il vantaggio iniziale di Monte San Giovanni grazie alla doppietta del solito Gulino (miglior marcatore del girone con 6 reti insieme ad Ometto di Santa Susanna). Nella ripresa Monte San Giovanni prima pareggia al 63’ e poi vince la gara all’85’ con la doppietta di Garcia che vale i tre punti. Sale a quota 12 Monte San Giovanni che al momento si trova in quinta posizione, resta invece a 7 punti Montopoli.

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni: “Abbiamo disputato una grande gara, nonostante lo svantaggio di 2-1 a fine primo tempo. Siamo tornati in campo dopo l’intervallo con la determinazione giusta, una volta raggiunta la parità col 2-2 abbiamo cercato la vittoria ma senza concretizzare parecchie palle gol. Siamo poi riusciti a trovare la via della rete a 5 minuti dalla fine e a conquistare tre punti importantissimi. Voglio ringraziare tutti i miei giocatori, sono stati grandi. Alleno un gruppo stupendo”.



Cittaducale - Torpedo Rieti 2–1

Pirri A., Mancini A. (C), Basilici A. (T)

Secondo successo consecutivo per la matricola Cittaducale che al Campo Sportivo San Francesco batte la Torpedo Rieti per 2-1. Torna al gol Pirri, segna il raddoppio Mancini e tre punti importanti per la neopromossa che con 13 punti si trova al secondo posto. Non basta per Torpedo il gol di Basilici, secondo k.o. consecutivo dopo quello casalingo contro Forano.



Santa Susanna - Cittareale 1-2

Liberali F. (S), Lopez E., Mayorga J. (C)

Vince in trasferta Cittareale al Micheli di Rivodutri contro il Santa Susanna. 1-2 il risultato finale della sfida sbloccata nel primo tempo dagli ospiti dopo due rigori, uno sbagliato e un altro trasformato da Lopez. Santa Susanna pareggia grazie alla rete di Liberali, ma al 32’ della ripresa un gran tiro da fuori di Mayorga piega le mani del portiere dei padroni di casa e firma il 2-1 definitivo. Terza vittoria stagionale per Cittareale che supera Montopoli e va al sesto posto con 9 punti, mentre Santa Susanna cade per la seconda volta in questo campionato.

Alessandro Santoro, dirigente Cittareale: “Partita di carattere giocata su un campo difficile. L’abbiamo affrontata con lo spirito giusto e abbiamo conquistato tre punti importanti”.



Forano - Atletico Cantalice 2-0

Mandosi F., Dionisi (Autogol)

Non si ferma la capolista Forano che vince al Comunale anche contro Cantalice. Gara complicata per Forano che trova davanti a se un Atletico Cantalice ben messa in campo. La gara si sblocca al 61’ grazie all’incursione di Mandosi che batte con un colpo da biliardo il portiere ospite. Il 2-0 arriva al 90’ con l’Atletico sbilanciato dopo un tentativo di cross di Mandosi deviato sfortunatamente da Dionisi nella propria porta. Il 2-0 finale porta i ragazzi di mister Munzi a 15 punti mantenendo il primato del girone. Per Cantalice arriva la prima sconfitta stagionale dopo quattro pareggi consecutivi.

Stefano Munzi, tecnico Asd Forano Calcio 2020: “Vittoria importante contro un’ottima squadra, ben messa in campo, che ci ha creato tante difficoltà nella manovra e che non ci ha permesso di essere fluidi a centrocampo. Siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni nella ripresa dove siamo entrati in campo decisamente meglio. Terza vittoria consecutiva e testa della classifica ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo rimanere con i piedi per terra”

Andrea Rogai, tecnico Asd Atletico Cantalice: “Partita tutto sommato equilibrata. Alla fine è stata decisa da un episodio. Loro sono stati bravi a sfruttare una nostra indecisione e ci hanno punito”.

Gens Cantalupo - Alto Lazio 3-1

Fabbrini M., Fabbrini M., Murati R. (C), Godoy J. (A)

Tiene il passo Cantalupo che si rialza dopo la sconfitta esterna contro Piazza Tevere e tra le mura amiche del Tempesta fa suoi i tre punti contro Alto Lazio. Due reti annullate nei minuti iniziali ai padroni di casa tra vibranti proteste. Ad inizio ripresa sono gli ospiti a passare con il quinto gol stagionale di Godoy. Pareggio della Gens con Fabbrini che punisce su calcio di rigore. Lo stesso Fabbrini è l’autore del colpo di testa che vale il 2-1 e che ribalta la gara. A cinque minuti dalla fine Murati segna il definitivo 3-1. Cantalupo resta al secondo posto, appaiata a quota 13 punti con Gavignano. Ancora a caccia del primo successo stagionale Alto Lazio.

Fabrizio Lattanzi, tecnico Gens Cantalupo: “Una grandissima soddisfazione per una vittoria sofferta ma meritata. C'è stato annullato un gol ad inizio gara che era regolare ma non ci siamo demoralizzati reagendo con orgoglio e rimontando con bravura il temporaneo svantaggio nonostante gli infortuni subiti da due nostri giocatori”

Fabio Miani, tecnico Alto Lazio: “Abbiamo regalato la partita agli avversari con due errori che poi hanno deciso il risultato. Da notare che gli infortuni sono toccati purtroppo a due giocatori che per noi sono fondamentali”



Velinia - Torri in Sabina 2-2

Del Sole, Del Sole (V), Cortella F., Mballo I. (T)

L’unico pareggio di giornata è quello del match che chiude la sesta giornata. Al Vailati di Velinia i padroni di casa impattano contro Torri in Sabina per 2-2 e conquistano il primo punto della loro stagione. Senza vittorie ancora Torri in Sabina, a cui non bastano le reti di Cortella e Mballo: ad equilibrare la gara ci pensa la doppietta di Del Sole.

Riposa: Sporting Corvaro

Classifica

Forano 15

Real Gavignano Ponzano 13

Gens Cantalupo 13

Cittaducale 13

Monte San Giovanni 12

Cittareale 9

Montopoli 7

Piazza Tevere 7

Santa Susanna 6

Atletico Cantalice 4

Torpedo Rieti 3

Alto Lazio 3

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Sporting Corvaro 0

Real Gavignano Ponzano, Montopoli, Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice e Torpedo Rieti con una gara in meno.

Velinia e Sporting Corvaro con due gare in meno.