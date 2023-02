In Seconda categoria successi tra gli altri per Real Gavignano Ponzano, Cittaducale e Montopoli. Risultati, commenti e classifica

RIETI - Archiviata la prima giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. In testa alla classifica gioisce il Real Gavignano Ponzano che batte un Monte San Giovanni mai domo (1-0) e approfitta della prima sconfitta casalinga del Forano, battuto in casa 2-1 dal Torri, per allungare a più 7 sul secondo posto. Montopoli raggiunge i foranesi grazie alla vittoria per 2-1 sul campo del Santa Susanna. Terzo successo consecutivo per Cittaducale che, vincendo 2-1 sullo Sporting Corvaro, sale al quarto posto superando Cittareale, che cade invece contro Piazza Tevere (2-1). Torna alla vittoria l’Atletico Cantalice: vittoria di misura su Alto Lazio che permette agli uomini di Rogai di salire a quota 20 e accorciare sulle prime della classe. Si spartiscono la posta in palio Cantalupo e Velinia che sotto la pioggia del Tempesta fanno 1-1.

Risultati, marcatori e commenti (XVI giornata)

Real Gavignano Ponzano – Monte San Giovanni 1-0

Nocelli M.

Tre punti d’oro per il Real Gavignano Ponzano che gli consentono di allungare a più 7 sul secondo posto. Nel match contro il Monte San Giovanni decisiva la rete di Nocelli nel primo tempo. Gli ospiti hanno diverse chances per arrivare al gol del pari ma spesso devono fare i conti con il portiere Federico Pennacchini, assoluto protagonista del match. Per Monte San Giovanni continua il periodo no in termini di risultati: si tratta della quinta sconfitta consecutiva.

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: “Vittoria importante e sofferta. Oggi grandi meriti vanno al nostro portiere, Federico Pennacchini, che ci ha salvato più volte. Monte San Giovanni ci ha messo parecchie volte in difficoltà, è un’ottima squadra. A livello di prestazione siamo calati ma i risultati per fortuna continuano a premiarci”.

Fabio Bianchetti, allenatore Asd Monte San Giovanni: “Abbiamo creato tanto senza riuscire ad incidere. Ci siamo trovati contro un portiere in giornata di grazia che ha salvato il risultato in più occasioni. I ragazzi sono stati bravi a creare tanto su un campo difficile dove è difficile fare risultato”.

Cittaducale – Sporting Corvaro 2-1

Tiberti F., Gianfelice S. (C), Massimi E. (SC)

Terzo successo consecutivo per Cittaducale che batte tra le mura amiche del Campo Sportivo San Francesco lo Sporting Corvaro per 2-1. I padroni di casa salgono così al quarto posto con 26 punti, scavalcando Cittareale che ha però una gara in meno. Per Corvaro è il secondo ko consecutivo.

Santa Susanna – Montopoli 1-2

Marchioni L. (S), Ferrari M., Gulino F. (M)

Torna a vincere in trasferta il Montopoli che espugna il Micheli di Rivodutri battendo 2-1 il Santa Susanna. Rete nel primo tempo di Ferrari, tante occasioni poi da ambo le parti, pareggio di Marchioni e gol vittoria di capitan Gulino, all’ottavo centro stagionale. Montopoli aggancia così al secondo posto Forano, proprio prima dello scontro diretto che ci sarà sabato al Rinalduzzi.

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: “Abbiamo dato tutto in situazione di squadra adattata in quanto abbiamo molti infortunati tra cui il nostro bomber Ometto. I ragazzi sono usciti a testa alta da una partita combattuta dall'inizio alla fine, con un po' di fortuna avremmo potuto riportare almeno un punto a casa in quanto abbiamo preso due traverse e impegnato più volte il portiere avversario. Speriamo che la dea bendata ci aiuti nelle prossime gare e che i vari infortunati tornino presto a disposizione”.

Bruno Valentini, allenatore Montopoli: “Abbiamo affrontato la gara con diverse assenze e con soli tre giocatori a disposizione dalla panchina. I ragazzi sono stati bravissimi, sono entrati in partita concentrati e così ci siamo portati in vantaggio. Nel primo tempo abbiamo anche avuto diverse occasioni per raddoppiare, soprattutto con Gulino, sfortunato più volte con un paio di legni e un salvataggio loro sulla linea. Nella ripresa una nostra disattenzione ci è costata il pareggio in un momento positivo per il Santa Susanna. Abbiamo ripreso in mano la partita e l’abbiamo chiusa con il nostro capitano che si è riscattato. Nel finale siamo scesi un po’ fisicamente per via delle poche rotazioni che avevo a disposizione ma siamo comunque riusciti a portare a casa una vittoria tutto sommato meritata. Ci tengo poi ad esprimere la nostra vicinanza al bomber Ometto per la recente scomparsa della madre”.

Cittareale – Piazza Tevere 1-2

Miracolo L. (C), Cipriani F., Colasanti S. (P)

Secondo successo esterno consecutivo per Piazza Tevere che dopo aver battuto Cantalice si ripete in casa del Cittareale. Vantaggio dei padroni di casa con la rete di Luciano Miracolo. Piazza Tevere riesce a pareggiare nel primo tempo grazie ad un penalty e a ribaltare la gara nella ripresa conquistando così i tre punti. I reatini salgono a 23 punti, a meno 2 proprio da Cittareale.

Forano – Torri in Sabina 1-2

Sidori M., Latini V. (T), Borriello L. (F)

Vittoria a sorpresa quella del Torri in Sabina che batte a domicilio Forano per 2-1. Gli ospiti chiudono il primo tempo meritatamente in vantaggio di due reti. Nella ripresa tentativo di rimonta di Forano che accorcia le distanze con Borriello e non riesce a pareggiare per un soffio nel recupero, quando la punizione di Migliorati si ferma sulla traversa. Secondo successo consecutivo per Torri che abbandona l’ultimo posto in classifica salendo a quota 12 e infligge ai foranesi la prima sconfitta stagionale al Comunale.

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: “Gara approcciata male. Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori che non ci hanno permesso di essere pericolosi come avremmo dovuto. Nella ripresa abbiamo reagito, creato parecchio, ma sotto di due gol il massimo che potevamo raggiungere era il pareggio che purtroppo non è arrivato. Abbiamo avuto molta sfortuna tra infortunati e assenze soprattutto in difesa, ma non voglio cercare alibi, Torri ha ampiamente meritato la vittoria soprattutto per quanto dimostrato nel primo tempo”.

Franco Pastorelli, tecnico Asd Torri in Sabina: “Sono contentissimo della gara dei ragazzi. Si sono allenati tutti con il giusto atteggiamento durante la settimana e oggi hanno messo in campo la voglia di vincere. Nel primo tempo siamo stati migliori, poi inevitabilmente nella ripresa Forano ha provato il tutto per tutto per raggiungere il pareggio ma noi ci siamo difesi bene. Devo fare i complimenti a tutti, è la prima sconfitta di Forano in casa e questo dà valore a quanto di buono fatto oggi. Loro sono un’ottima squadra e l’hanno dimostrato nel secondo tempo. Le vittorie di oggi e di settimana scorsa sono due risultati di importanza capitale per noi”.

Gens Cantalupo – Velinia 1-1

Murati R. (C), Lucarelli J. (V)

In un Tempesta condizionato inevitabilmente dalla tanta pioggia caduta domenica, la Gens Cantalupo e il Velinia pareggiano 1-1. Al vantaggio ospite di Lucarelli risponde dopo un quarto d’ora la rete di Murati. Cantalupo sale così a quota 20, agganciato da Cantalice, mentre il Velinia viene raggiunto a 12 punti da Torri.

Fabrizio Lattanzi, tecnico Gens Cantalupo: “Un pareggio che ci va un po' stretto ma visto come si era messa la gara all’inizio lo accettiamo. Siamo scesi in campo registrando varie assenze ma noi consideriamo tutti i giocatori importanti e oggi ognuno ha reso al massimo. Complimenti al Velinia per la bella gara disputata”.

Stefano Sinibaldi, tecnico Velinia: “Una buona partita e un buon pareggio. Abbiamo anche cercato di vincere fornendo una buona prestazione ma accettiamo questo risultato che ci conferma speranze positive per le prossime gare”.

Atletico Cantalice – Alto Lazio 1-0

Panfilo M.

Torna a vincere l’Atletico Cantalice che batte di misura Alto Lazio. Decisiva la rete su punizione di Panfilo che regala la vittoria ai suoi. Con questo successo Cantalice si porta a 20 punti, a più 3 proprio su Alto Lazio e a meno 2 da Monte San Giovanni, adesso al settimo posto.

Andrea Rogai, allenatore Atletico Cantalice: “È stata innanzitutto una partita corretta giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. Loro sicuramente meglio nella manovra ma noi sempre ordinati nel difenderci senza mai rischiare di subire occasioni pericolose. Abbiamo trovato il gol con Panfilo su calcio di punizione e nel finale di partita abbiamo avuto occasioni per raddoppiare soprattutto con Gregori e Piergallini. È stata una prova di carattere da parte di tutti i ragazzi e una forte iniezione di fiducia per proseguire il nostro campionato. Sabato al Gudini contro la Torpedo sarà un'altra partita difficile e ci vorrà un'altra prova come quella di domenica scorsa per riuscire ad avere la meglio”.

Riposa: Torpedo Rieti

Classifica

Real Gavignano Ponzano 35

Forano 28

Montopoli 28

Cittaducale 26

Cittareale 25

Piazza Tevere 23

Monte San Giovanni 22

Atletico Cantalice 20

Gens Cantalupo 20

Alto Lazio 17

Santa Susanna 14

Sporting Corvaro 14

Torri in Sabina 12

Velinia 12

Torpedo Rieti 9

Cittareale, Monte San Giovanni, Atletico Cantalice, Alto Lazio e Torpedo con una gara in meno

Torri in Sabina con due gare in meno