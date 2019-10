COMMENTI, I GIORNATA

Atletico Cantalice-Atletico Torano 0-1

Coletta

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione

Centro Italia Micioccoli-Velinia 1-1

Liberali (CIM), D’Angeli (V)

Franco Tempesta (Presidente Centro Italia Micioccoli)

Stefano Sinibaldi (Allenatore Velinia)

Fiamignano Equicola-Casperia 3-1

Ottaviani, 2 Di Girolamo (FE), S. Colletti (C)

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano Equicola)

Massimo Petrocchi (Direttore Sportivo Casperia)

Posta-Piazza Tevere 1-1

F. Miniucchi (PT)

La società Posta non rilascia alcuna dichiarazione.

Lorenzo Bruni (Allenatore Piazza Tevere)

Santa Susanna-Poggio San Lorenzo 2-2

2 G. Paolucci (SS)

Emanuele Mencarelli (Segretario S.Susanna)

La società Poggio San Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

Selci-Moricone 1-1

Carosi (S), Visco (M)

Federico Tessicini (Presidente Selci)

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

Davide Colantoni (Allenatore Moricone)

Sporting Corvaro-Cittareale 3-2

Massimi, Frezzini, De Sanctis (SC), Miguel, Marcelli (Cit.)

Angelo Lelli (Direttore Sportivo Sporting Corvaro)

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione

Torri in Sabina-Monte S.Giovanni 1-0

Donati

Alessandro Tiburzi (Allenatore Torri in Sabina)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, II GIORNATA

RIETI - Nella prima giornata del campionato di Seconda categoria, partono bene le squadre del Cicolano, che ottengono già i primi tre punti: l’esperta della categoria Atletico Torano ha espugnato il campo dell’Atletico Cantalice (vittoria di misura, 0-1) mentre Fiamignano Equicola e Sporting Corvaro (entrambe neopromosse) siglano 3 reti e conquistano 3 punti grazie alla vittoria rispettivamente contro Casperia e Cittareale. Successo anche per la matricola Torri in Sabina che, di fronte ai proprio sostenitori, vince di misura (1-0) contro Monte S.Giovanni. Match emozionante tra S.Susanna e Poggio S.Lorenzo (terminato 2-2) mentre Centro Italia Micioccoli e Posta (anche loro new entry del torneo) conquistano un punto contro le già conosciute della competizione Velinia e Piazza Tevere. Infine Selci, dopo il passaggio del turno in coppa Lazio, trova solo un pareggio nel match contro l’unica romana, il Moricone di mister Colantoni.: «Abbiamo fatto la partita, sbagliando 4 occasioni nitidissime da gol, prima con Umoru, poi con Patacchiola, quindi Di Battista e infine Caperna…tutte azioni nitide a tu per tu con il portiere. Purtroppo, però, al 30’ del primo tempo siamo andati sotto a causa di un’indecisione difensiva. Nella ripresa, stesso canovaccio: noi attaccavamo ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Grande rammarico da parte nostra, anche perché è un passo falso in casa alla prima giornata. Da domani ricominceremo già a migliorare e correggere gli errori fatti durnate questa prima giornata, già guardando alla prossima sfida!».: «Risultato giusto, anche se ripenso al rigore negato ad Ometto…avrebbe cambiato le sorti della gara! Giocare in 10 contro 11 per gli ultimi minuti di primo tempo e i primi della ripresa non è stato facile, anche perché il Velinia è una squadra ben preparata. Ringrazio i ragazzi che hanno messo il cuore in questa partita. Dai nostri giovani, però, pretendo più voglia di giocare a calcio. Il risultato non compromette nulla, ma serve dare di più!».: «Soddisfatto del risultato, arrivato contro una squadra nuova. Il pareggio ci può stare: abbiamo giocato una buona gara. Ovviamente ci stiamo ancora conoscendo, perché questa è la mia prima da allenatore del Velinia. Inoltre, la nostra squadra è formata da giovani e quindi ci vuole ancora un po’ di tempo. Il nostro obiettivo è quello di far bene e di pensare partita dopo partita. Sono più che soddisfatto!».: «Era importante partire con il piede giusto davanti al nostro pubblico e ci siamo riusciti, in rimonta, ed è stato molto bello. Nel primo tempo siamo entrati con poca determinazione, siamo andati sotto su calcio piazzato e non siamo riusciti a renderci pericolosi, solamente un tiro di Di Cesare a sfiorare il palo. Nella ripresa, invece, ci siamo ritrovati e dopo una grande occasione sciupata, Ottaviani ha trovato il pareggio. Il vantaggio lo abbiamo trovato dal dischetto con Di Girolamo che, poco dopo, ha chiuso la partita con un colpo di testa. Complimenti ai ragazzi e al mister per la reazione mostrata nei secondi 45’. Ripartiamo da questo secondo tempo, convinti di potercela giocare con tutti in questo campionato».: «Pronti, via e dopo 5’ siamo passati già in vantaggio con Simone Colletti che con un tap-in ha ribattuto in rete dopo una splendida parata del portiere ospite dopo il colpo di testa di Forcellini. Abbiamo sempre spinto, tant’è vero che abbiamo creato due nitide palle gol. Il primo tempo si è chiuso senza soffrire. Nella ripresa, però, siamo crollati, nonostante i cambi, ed abbiamo subìto le reti avversarie. Ora, testa alla prossima!».: «Dispiace per questo pareggio: potevamo fare di più ma non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create, nonostante noi eravamo in superiorità numerica. Siamo partiti in svantaggio su un rigore e poi siamo stati bravi alla fine del primo tempo con un bel colpo di testa di Filippo Miniucchi. Nella pausa, negli spogliatoi, abbiamo rimesso le cose a posto, cercando di rimettere un po’ più di benzina per poter affrontare la ripresa con una marcia in più. Nel secondo tempo i nostri avversari sono rimasti in inferiorità numerica ed ho preferito inserire più peso offensivo ma purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Accetto il pareggio, anche se dispiace di non aver conquistato i tre punti. Ora pensiamo alla prossima, una gara sicuramente difficile».: «Partita giocata contro una squadra ben attrezzata e con un caldo estivo non indifferente. Siamo stati bravi da subito a indirizzare l'incontro con il nostro bomber Giovanni Paolucci che al 10’, con uno stop e tiro fulminio, non ha lasciato scampo al loro portiere; dopo di che la partita è rimasta equilibrata, anche se la formazione del Poggio San Lorenzo è riuscita ad ottenere il pareggio con un rigore un po'dubbio. Nel secondo tempo stessa trama, con entrambe le compagini che si sono affrontate a viso aperto con momenti di buon calcio. Noi abbiamo avuto qualche palla per raddoppiare ma, come succede nel calcio, siamo stati puniti da un altro calcio di rigore quando mancavano 15’ alla fine della partita; a quel punto abbiamo reagito e, con un'altra bella azione, siamo riusciti a trovare il pareggio a 5’ dalla fine ancora con bomber Paolucci, che è riuscito a infilare il portiere con un tiro a fil di palo. E’ stata comunque una partita bella e che a noi ha lasciato buone sensazioni sul prosieguo del campionato, coscienti che la strada è ancora lunga e che tanto ancora c'è da lavorare: con sacrificio e voglia si può fare bene in questa stagione. Tutti uniti e forza Santa Susanna!».: «Complimenti a tutte e due le squadre e, per quanto si è visto, direi che siamo sulla buona strada per impegno e qualità. Il Moricone è guidato da un tecnico di grande esperienza e sarà tra le protagoniste del nostro girone».: «Un tempo ciascuno ed un equo risultato. Abbiamo mostrato buone cose contro un'ottima squadra e ci caratterizza un'armonia di gruppo che porterà sicuramente risultati positivi».: «Nel primo tempo abbiamo avuto noi un approccio migliore alla gara che, forse, potevamo chiudere quando siamo stati in superiorità numerica. Nella ripresa il Selci ha mostrato più intraprendenza ed alla fine il pareggio è giusto».: «Abbiamo iniziato il primo tempo giocando bene e senza timori reverenziali nei confronti di una squadra che sapevamo forte ed esperta. Ci siamo portati in vantaggio con una splendida azione corale conclusa con un tiro dal limite. Nemmeno il tempo di festeggiare e loro hanno pareggiato immediatamente. Abbiamo continuato a fare il nostro gioco e, dopo esserci portati sul 2-1, abbiamo avuto altre tre nitide occasioni per chiudere la partita. Nel secondo tempo siamo calati ed abbiamo subìto il ritorno degli avversari che, dopo aver colpito la traversa, hanno pareggiato su rigore; poi, la caparbietà e la forza del gruppo hanno portato al gol vittoria su una splendida ripartenza. Un plauso va a tutti i ragazzi: si meritano tutta la gratitudine della dirigenza. Bellissima anche la cornice di pubblico che ci ha sostenuto. Partita corretta e ben arbitrata. Ora, testa alla prossima gara: sappiamo di dover guadagnare la salvezza mettendo in campo umiltà, passione e spirito di gruppo!».: «Una bella vittoria, molto importante in questa nostra prima gara nella nuova categoria. Il punteggio poteva essere anche più largo a nostro favore ma va bene così».: «Un pareggio sarebbe stato più giusto per quanto si è visto in campo e sull'azione da cui è scaturito il gol degli avversari c'era una punizione a nostro favore. Il Torri è comunque una buona squadra e farà sicuramente bene».Atletico Torano, Fiamignano Equicola, Sporting Corvaro, Torri in Sabina 3Moricone, Piazza Tevere, Poggio S.Lorenzo, Velinia, Centro Italia Micioccoli, Posta, S.Susanna, Selci 1Cittareale, Monte S.Giovanni, Casperia, Atletico Cantalice 0Atletico Torano-SelciCasperia-Atletico CantaliceCittareale-Torri in SabinaMonte S.Giovanni-S.SusannaMoricone-Sporting CorvaroPiazza Tevere-Centro Italia MicioccoliPoggio S.Lorenzo-PostaVelinia-Fiamignano Equicola