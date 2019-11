RIETI - Nella quinta giornata di andata del campionato di Seconda categoria vittoria in trasferta per la formazione reatina del Piazza Tevere che al campo "Fabio Gori" s'impone per 1-0 sul Selci.



È proprio degli ospiti la prima occasione favorevole della gara quando, dopo dieci minuti di gioco, Urbani lascia partire dal limite dell'area un tiro in diagonale che sorvola di poco la traversa mentre il Selci si rende pericoloso al 24' con un calcio di punizione di Gatti sul quale interviene con prontezza Tulisevi. Lo stesso portiere ospite è bravo ad uscire sui piedi di Tetto al 31' mentre al 39' Mocci sfiora il palo con una girata a centro area.

La ripresa è più combattuta e le due squadre alternano trame di gioco apprezzabili che comunque non modificano il risultato. Al 5' Tulisevi compie una prodezza opponendosi ad una conclusione ravvicinata di Tetto su assist di Di Paolo ed al 12' lo imita dalla parte opposta Zanghi respingendo un tiro di Urbani. Al 29' Tetto conclude alto un cross di Migliorati mentre tre minuti dopo è ancora Zanghi ad opporsi a due tentativi di Urbani. Il gol vittoria degli ospiti arriva al 43' quando ancora Urbani s'inserisce in area e batte il portiere del Selci dopo un rimpallo che il centravanti reatino sfrutta nel modo migliore. Nei restanti minuti i padroni di casa provano a riequilibrare il risultato ma il risultato non cambia ed il Piazza Tevere conquista tre punti preziosi.

I COMMENTI

Federico Tessicini, presidente Selci

«Abbiamo disputato una gara un po' sottotono e per noi si tratta di una battuta d'arresto che deve servirci per riflettere e ripartire subito con voglia di riscatto. Complimenti comunque al Piazza Tevere che ha conquistato la vittoria su questo campo dove abitualmente non concediamo nulla agli avversari».

Roberto Pitotti, tecnico Piazza Tevere

«Una vittoria importantissima sia per i tre punti che per il morale. Meritano un plauso tutti i nostri giocatori per questo risultato che arriva nella settimana del cambio di allenatore e dell'impegno mostrato dall'intero gruppo. Ringrazio tutti, compresa la squadra avversaria per la correttezza e la sportività dimostrata sia in gara che al termine della partita».

IL TABELLINO

Selci: Zanghi, Di Paolo, Pelliccione, Gatti, Sakho, De Laurentis (16' st Prudenti), Migliorati (44' st Lupo), Antonini (20' st Coppari), Mocci (34'st Bontempi), Tetto, Luciani (12' st Carosi). A disp. Farroni, Magrini, Tessicini, Noor. All. Simone Scaricamazza

Piazza Tevere: Tulisevi, Aloisi (29' st Bianchetti), Gunnella, Giuliani (12' st Silvestri), Colasanti, Sebastiani, Cipriani (26' st Tiburtini), Mohammed (21' st Micangeli), Urbani, Fenici, Barbante (25' st Miniucchi). A disp. Marchetti, Serilli, Loreti, D'Aquilio. All. Roberto Pitotti

Arbitro: Crisafi di Roma2

Rete: 43' st Urbani

Note: ammoniti Mocci, Prudenti, Aloisi, Mohammed; angoli: 0-2

Ultimo aggiornamento: 18:53

