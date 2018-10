Ultimo aggiornamento: 19:33

RIETI - Pioggia di gol negli anticipi del campionato di Seconda categoria. L’Atletico Sabina si aggiudica il derby sul campo di Selci con un rigore segnato in pieno recupero e in questo modo ottiene la terza vittoria consecutiva. Primo brindisi stagionale per 4Strade del Sacro Cuore, 4-1 all'Atletico Cantalice, vittoria interna per Borgo Quinzio contro Quintilianum, tre punti pesanti anche per Cittareale sul campo di Torano.Atletico Torano-Cittareale 2-4: Di Francesco, D. Carducci (A) 2 Miguel, 2 Tolli (C)Borgo Quinzio-Quintilianum 3-0: 2 Mariani, MicarelliSelci-Atletico Sabina 2-3: Trippetta, Vergini, Armagno (A)4Strade del Sacro Cuore-Atletico Cantalice 4-1: 3 Liberali, Festuccia (4S)Monte San Giovanni-Equicola (Barbato di Roma1)Velinia-Rufinese (Chiaretti di Rieti)Poggio San Lorenzo-Castelnuovo di Farfa (Matteucci di Rieti)Santa Susanna-Piazza Tevere (Serafini di Rieti)Atletico Sabina 9Castelnuovo di Farfa* ed Equicola*, Borgo Quinzio e Cittareale 6Atletico Cantalice e Piazza Tevere* 4Selci, Atletico Torano e Monte San Giovanni* e 4Strade del Sacro Cuore 3Poggio San Lorenzo* e Rufinese* 1Santa Susanna**, Quintilianum* e Velinia* 0.*=una gara in meno.