Seconda: spicca la sfida d'alta quota Cittareale-Cittaducale, le prime tre in trasferta. Gare e arbitri

RIETI - Giornata numero ventitre della Seconda categoria in questo fine settimana. In trasferta le prime tre della classe con partite che possono nascondere parecchie insidie. Si comincia oggi alle 15 con l’interessante sfida di Amatrice tra Alto Lazio e Monte San Giovanni. Alle 16.30 la capolista Real Gavignano Ponzano cerca punti importanti al Gudini in casa della Torpedo Rieti. Alle 16.30 la terza in classifica Forano affronterà in trasferta il Santa Susanna, mentre in contemporanea l’inseguitrice Montopoli ospiterà al Rinalduzzi lo Sporting Corvaro. Domani mattina trasferta impegnativa per la seconda in classifica Cittaducale, impegnata sul campo del Cittareale (ore 11). Il pomeriggio vede in campo al Gudini il Piazza Tevere che sfida il fanalino di coda Velinia. Ultima gara in programma quella delle 16.30 tra Atletico Cantalice e Gens Cantalupo.



Programma gare e arbtri (XXIII giornata)

Oggi

Ore 15

Alto Lazio – Monte San Giovanni



Arbitro: Giorgio Mastroiaco di RietiOre 16Torpedo Rieti – Real Gavignano PonzanoArbitro: Samir Es Sahhal di RietiOre 16.30Montopoli – Sporting CorvaroArbitro: Nicolò Simeoni di RietiSanta Susanna – ForanoArbitro: Eugenio Campolungo di Roma 1DomaniOre 11Cittareale – CittaducaleArbitro: Bira Sissoko di Roma 1Ore 15Piazza Tevere – VeliniaArbitro: Luca Esposito Pelella di TivoliOre 16.30Atletico Cantalice – Gens CantalupoArbitro: Michelangelo Zedda di RietiRiposa: Torri in Sabina

Classifica

Real Gavignano Ponzano 46

Cittaducale 44

Forano 36

Montopoli 35

Cittareale 33

Piazza Tevere 33

Alto Lazio 32

Monte San Giovanni 30

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 18

Torpedo Rieti 16

Velinia 15

Atletico Cantalice, Corvaro e Torri con due gare in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Santa Susanna, Velinia e Torpedo con una gara in meno