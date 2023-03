Seconda: doppio derby sabino e dell'alta valle del Velino. La capolista ad Antrodoco. Gare e arbitri

RIETI - Alle porte la seconda giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. Già quattro partite oggi pomeriggio, tra cui il match clou delle 15 Montopoli – Forano, con entrambe le squadre a pari merito al secondo posto con 28 punti: all’andata (in foto) finì 2-1 per i foranesi. Allo stesso orario il derby tra Alto Lazio e Cittareale: le due squadre sono chiamate al riscatto dopo le sconfitte della settimana scorsa rispettivamente contro Cantalice e Piazza Tevere. Atletico Cantalice che scenderà in campo oggi, sempre alle 15, in trasferta al Gudini per sfidare la Torpedo Rieti. Al De Amicis invece andrà in scena la sfida tra Sporting Corvaro e Gens Cantalupo. Domani mattina alle 11 sarà il turno di Torri in Sabina e Cittaducale, due delle squadre più in forma del campionato: i padroni di casa vengono da due vittorie consecutive importantissime contro Cittareale e Forano, mentre gli ospiti sono reduci da tre successi in fila. Alle 15 scende in campo la capolista Real Gavignano Ponzano, che affronterà in trasferta il Velinia. Stesso orario per l’altro match del Gudinin tra Piazza Tevere e Santa Susanna. Monte San Giovanni riposa.

Programma gare e arbitri (XVII giornata)

Oggi alle 15

Montopoli – Forano

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Alto Lazio – Cittareale

Arbitro: Benedetta Gambucci di Roma 1

Sporting Corvaro – Gens Cantalupo

Arbitro: Stefano De Magistri di Roma 1

Torpedo Rieti – Atletico Cantalice

Arbitro: Oleh Sergiiovych Senchuk di Tivoli

Domani

ore 11

Torri in Sabina – Cittaducale

Arbitro: Michelangelo Zedda di Rieti

Ore 15

Piazza Tevere – Santa Susanna

Arbitro: Tommaso Leuratti di Rieti

Velinia – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Valerio Micheli di Rieti

riposa: Monte San Giovanni

Classifica

Real Gavignano Ponzano 35

Forano 28

Montopoli 28

Cittaducale 26

Cittareale 25

Piazza Tevere 23

Monte San Giovanni 22

Atletico Cantalice 20

Gens Cantalupo 20

Alto Lazio 17

Santa Susanna 14

Sporting Corvaro 14

Torri in Sabina 12

Velinia 12

Torpedo Rieti 9

Cittareale, Monte San Giovanni, Atletico Cantalice, Alto Lazio e Torpedo con una gara in meno

Torri in Sabina con due gare in meno