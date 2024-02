Seconda: soddisfatte Santa Susanna, Sporting Corvaro, Poggio Bustone, Alto Lazio, Msg, Velinia e Forano. I commenti

RIETI - I commenti dei protagonisti del campionato di Seconda categoria dopo il quindicesimo turno di campionato. Nel girone C, Santa Susanna raggiunge Montopoli in vetta, con lo Sporting Corvaro che non perde punti e resta a contatto. Bene anche Poggio Bustone contro la matricola Borgorose. Colpi esterni di Monte San Giovanni e Alto Lazio. Velinia fa suoi tre punti fondamentali in chiave salvezza contro l’Atletico Cantalice. Bene anche Forano, vittorioso in trasferta contro Faleria nel girone D.

Risultati, marcatori e commenti (XV giornata)

Girone C

Montopoli – Santa Susanna 1-3

Del Bufalo (M), Ometto, Quartana, Quartana (S)

La sfida tra le prime due della classe la fa sua il Santa Susanna che espugna il Rinalduzzi di Montopoli 3-1 in rimonta. Alla rete iniziale di Del Bufalo nel primo tempo, risponde Ometto ad inizio ripresa, prima dell’ingresso di Quartana che decide la sfida. Santa Susanna raggiunge in vetta Montopoli.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Eravamo partiti bene, poi piano piano abbiamo perso inspiegabilmente le distanze. Abbiamo concesso loro il gioco palla lunga sui tanti e bravi giocatori che hanno. Ci sono stati degli errori decisivi che rivedremo bene in settimana, probabilmente è mancata la giusta concentrazione. Proveremo a rialzarci la settimana prossima su un campo difficilissimo come quello di Alto Lazio, squadra che a parer mio gioca un calcio di altissimo livello»

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Una grandissima soddisfazione. Abbiamo meritato la vittoria, giocando bene fin dal primo tempo, chiuso immeritatamente in svantaggio. Se nella prima parte di gara non abbiamo sfruttato alcune occasioni, concedendo un gol su una grave disattenzione, ci siamo rifatti nella ripresa. Vincere oggi ci ripaga della sfortuna che abbiamo avuto nella gara di andata, il gol del 3-1 nel finale che rimette equilibrio nello scontro diretto ne è la dimostrazione. Questa vittoria certifica una mentalità diversa, uno step mentale importante è stato fatto rispetto allo scorso anno. Ci tengo a sottolineare il bel clima, agonistico ma sportivo, in uno scontro tra prima e seconda della classe non era scontata tutta questa correttezza. Ripartiamo con tanto entusiasmo in vista delle prossime gare»

Poggio Bustone – Borgorose 2-1

Agostini, Mostarda (P), Mita (B)

Poggio Bustone fa suo lo scontro tra neopromosse battendo 2-1 Borgorose. Una vittoria importante per i neroverdi che si rilanciano accorciando proprio su Borgorose.

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Bellissima vittoria per 2 - 1 non facile contro una squadra molto organizzata a cui vanno i nostri complimenti. I complimenti vanno anche ai nostri ragazzi ovviamente che stanno dando continuità alle belle prestazioni fatte con squadre di livello»

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «Un risultato bugiardo che ci sta stretto perché non rispecchia la partita giocata, meritavamo sicuramente di più anche se Poggio Bustone ha giocato un'ottima partita. Abbiamo subito due gol nei nostri momenti migliori e questo ci dispiace molto ma sappiamo tutti che il calcio è così e il bello è anche questo perché ad ogni giornata niente è scontato. Siamo comunque soddisfatti per l'ottima prestazione e perché abbiamo dato l'anima e sono sicuro questo è lo spirito giusto per raggiungere buoni risultati. Inizieremo a lavorare e prepararci perché domenica ci aspetta un’altra trasferta molto impegnativa con Piazza Tevere e noi vogliamo essere pronti per affrontarla al meglio»

Sporting Corvaro – Piazza Tevere 3-0

Di Gaetano, Di Gaetano, De Sanctis

Conferma l’imbattibilità casalinga lo Sporting Corvaro anche nella gara contro Piazza Tevere. Un 3-0 che porta tre punti fondamentali ai padroni di casa, adesso a meno 3 dalle due squadre in vetta alla classifica ma con una gara in meno. Piazza Tevere cade per la seconda gara consecutiva.

Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Era una giornata in cui si affrontavano in scontri diretti tutte le prima 6 della classe. Per noi era importante vincere e tenere il passo visto anche il turno di riposo già scontato. Siamo entrati in campo con la cattiveria agonistica giusta, con la voglia di portare a casa la partita. Risultato mai in discussione , sbloccato dal solito Di Gaetano e chiuso dal subentrato De Sanctis, a conferma di quanto siano importanti tutti i 26 giocatori in un campionato pieno di insidie. C'è ancora molto da migliorare ma partita dopo partita si può pensare in grande. Ad oggi la vittoria più grande è aver riportato al campo bambini, famiglie , anziani. Un ringraziamento va alla CVM che ci incita ininterrottamente dal riscaldamento alla fine e a nome di tutta la squadra rinnovo gli auguri al nostro portiere per essere diventato papà»

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Relativamente alla partita di sabato innanzitutto faccio complimenti ai nostri avversari che si sono dimostrati una squadra forte e ben allenata, meritando la vittoria. Allo stesso tempo credo pero' sia giusto dire che il risultato finale sia eccessivamente penalizzante per quanto espresso in campo dai nostri ragazzi che sono riusciti a restare in partita esprimendo a tratti anche un buon calcio fino al gol del raddoppio dei nostri avversari che hai di fatto chiuso l'incontro, nonostante le numerose assenze abbiano costretto diversi elementi a sacrificarsi in ruoli di certo poco adatti alle proprie caratteristiche.

Per questo mi sembra giusto rendere merito ai nostri ragazzi per l' impegno e la serietà espressi in campo al termini di una settimana difficile sotto molti aspetti»

Torpedo Rieti – Alto Lazio 1-3

Pezzotti (T), Vitale, Vitale, Pietrangeli (A)

Bene Alto Lazio che non perde colpi contro la Torpedo Rieti. Doppietta di Vitale su rigore e gol di Pietrangeli per portare a casa tre punti nella prima trasferta dei gialloneri nel 2024. Torpedo che resta ferma a quota 4.

Marco Pezzotti, difensore Torpedo Rieti: «Partita giocata alla pari, rimasta aperta a pochi minuti dalla fine. Arbitro troppo generoso nel dare rigore dopo 10 minuti...primo tempo si conclude 2-0 per Alto Lazio anche sé noi abbiamo preso anche una traversa su punizione.

Il secondo tempo siamo scesi in campo meglio cambiando anche modulo 4-4-2, accorciamo il risultato in mischia, poco prima sbagliamo anche un rigore, sul finire della partita ci sono state anche 2 espulsioni (una per parte) chiaramente sbilanciati per acciuffare il pareggio, la squadra ospite la chiude su rigore. Testa alla prossima che sarà tra due settimane perché riposiamo»

Romeo Bucci allenatore Alto Lazio: «Buona prestazione, bene l’approccio con la squadra che mi segue ed esprime un buon calcio divenendo sempre più squadra. Una compagine giovane che ha bisogno di tempo coi ragazzi che si divertono e giocano e stanno facendo vedere i risultati da parte di questi giocatori che si impegnano e vedono poi sul campo i risultati. E questo aspetto mi inorgoglisce. La squadra può crescere perché ci sono molti margini di miglioramento. Tornando alla gara abbiamo fatto una ottima prestazione, dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché creiamo molto ma dobbiamo essere più cinici. Sono comunque molto soddisfatto perché i ragazzi si applicano e ascoltano. Ora ci attende l’impegno in Coppa mercoledì e poi ospiteremo la prima della classe (Montopoli, ndr) e sarà un test molto importante perché ci dovrà servire per capire cosa manca per essere a livello delle squadre che occupano i primi posti. Noi faremo la nostra gara sempre con lo stesso spirito, giocando e divertendoci tenendo sempre chiaro in mente che il risultato sarà figlio della prestazione»

Torri in Sabina – Monte San Giovanni 1-2

Volpi (T), Felicioni, Felicioni (M)

Gara dalle mille emozioni al Luchetti di Torri in Sabina. A spuntarla è Monte San Giovanni grazie a due rigori di Felicioni in una partita con ben 4 penalty (uno parato dal portiere dei padroni di casa Francescangeli). Vittoria importante per Monte San Giovanni che prova a rilanciarsi così in classifica.

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni: «Una vittoria importante al termine di una partita che abbiamo tenuto in mano su un campo difficile. Siamo rammaricati per i punti persi in precedenza ma possiamo ancora ottenere risultati importanti, a cominciare dalla partita di coppa di mercoledì prossimo».

Massimo Tascioni, tecnico Torri in Sabina: «Una sconfitta meritata al termine di una prestazione non buona ma non dobbiamo demoralizzarci né buttare via quanto ottenuto nella gara precedente. Dobbiamo lavorare e dare un'impronta alla squadra: ci vuole tempo ed è indispensabile trasmettere serenità e consapevolezza dei propri mezzi a tutto il gruppo che deve crescere ed ha la possibilità di farlo».

Atletico Cantalice – Velinia 1-2

Patacchiola (AC), Annibaldi, Chinzari (V)

Vittoria esterna importantissima per il Velinia che conquista tre punti fondamentali sul campo dell’Atletico Cantalice. Con questa vittoria Velinia sale a 9 punti approfittando della sconfitta della Torpedo e del turno di riposo dell’ultima in classifica Cantalupo.

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «Siamo scesi in campo con molte assenze, come sta accadendo da tante partite, ma questo non giustifica una prestazione sotto tono come quella di domenica. Atteggiamento sicuramente da rivedere e da correggere i troppi errori fatti in una partita che per noi era importante per cambiare rotta dopo le ultime prestazioni. Lavoreremo ancora più sodo in settimana per uscire al più presto da questo periodo negativo»

Enrico Graziani, capitano Velinia: «Siamo riusciti finalmente a fare una bella vittoria in un campo da sempre difficile per noi. Il merito è stato di tutti che abbiamo iniziato la gara con la giusta motivazione, infatti siamo passati in vantaggio con una bella azione finalizzata da Annibaldi. Il pareggio è avvenuto allo scadere del primo tempo e questo ci ha permesso di rientrare nella ripresa con la voglia di vincere e provare a ritornare in vantaggio. Il gol della vittoria è arrivato nel finale di gara con un bel colpo di testa da parte di Chinzari che si è riscattato dopo un infortunio avvenuto nella gara precedente. Che dire bel colpo ai fini della classifica che abbiamo allungato sulle nostre rivali, spero ci dia la giusta serenità per continuare a fare risultato»

Riposa: Gens Cantalupo

Girone D

Faleria – Forano 1-3

Volponi, Uduh, Trippetta

Torna a vincere Forano sul difficile campo di Faleria. Gara non semplice per i rossoblu che però riescono a spuntarla grazie ad un super Volponi e alle reti di Uduh e Trippetta. Foranesi che si confermano al terzo posto.

Stefano Munzi allenatore Forano: «Prestazione di squadra che raramente ho visto giocare così. Siamo scesi in campo rimaneggiatissimi tra squalifiche, infortuni e defezioni dell’ultim’ora per malanni fisici e influenze. Eravamo in 16 con un ragazzo chiamato all’ultimo momento. Ci siamo sacrificati tutti tra ragazzi fuori ruolo e una situazione precaria di uomini. Nel primo tempo già eravamo in inferiorità numerica, siamo andati in vantaggio e poi loro hanno pareggiato. Nella ripresa ci siamo abbassati, ho dovuto fare qualche accorgimento tattico in difesa giocando a 5. Poi ho perso un uomo per infortunio. Gara di grande sacrificio ma di grande sostanza dove ognuno ha battagliato su ogni pallone e si è messo in aiuto del compagno su un campo dove tutti hanno fatto fatica. Portare a casa un 3 a 1 con una prestazione maiuscola dal primo all’ultimo uomo che raramente si vede mi rende felice e ci serve per ripartire dopo la prova opaca della settimana precedente e dopo qualche delusione. Felicissimo per me ma soprattutto per i ragazzi»

Classifica Girone C

Montopoli 32

Santa Susana 32

Sporting Corvaro 29

Borgorose 27

Piazza Tevere 24

Poggio Bustone 23

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 20

Atletico Cantalice 18

Torri in Sabina 16

Velinia 9

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0