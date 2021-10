Seconda categoria, ecco il calendario delle 11 squadre reatine e delle 2 romane inserite nel girone C

Venerdì 8 Ottobre 2021, 08:58

RIETI – Il Comitato Regionale ha diramato il calendario di Seconda categoria, al via il 17 ottobre, che vedrà al via 11 squadre reatine - Atletico Cantalice, Casperia, Centro Italia Micioccoli, Cittareale, Monte San Giovanni, Piazza Tevere, Torpedo Rieti, Santa Susanna, Sporting Corvaro, Torri in Sabina e Velinia - e 2 romane (Montorio e Moricone). Anticipano al sabato pomeriggio Monte San Giovanni, Sporting Corvaro e Torpedo.

Il calendario

I giornata (andata 17/10, ritorno 23/1/22)

Atletico Cantalice-Centro Italia Micioccoli

Moricone-Montorio Romano

Sporting Corvaro-Piazza Tevere

Torpedo-Santa Susanna

Torri in Sabina-Monte S.Giovanni

Velinia-Casperia

Riposa Cittareale

II giornata (24/10, 30/1)

Casperia-Atletico Cantalice

Centro Italia Micioccoli-Sporting Corvaro

Monte S.Giovanni-Moricone

Montorio-Torpedo

Piazza Tevere-Torri in Sabina

Santa Susanna-Cittareale

Riposa Velinia

III giornata (31/10, 6/2)

Cittareale-Montorio

Moricone-Piazza Tevere

Sporting Corvaro-Atletico Cantalice

Torpedo-Monte S.Giovanni

Torri in Sabina-Centro Italia Micioccoli

Velinia-Santa Susanna

Riposa Casperia

IV giornata (7/11, 13/2)

Atletico Cantalice-Torri in Sabina

Casperia-Sporting Corvaro

Centro Italia Miciococli-Moricone

Monte S.Giovanni-Cittareale

Montorio Romano-Velinia

Piazza Tevere-Torpedo

Riposa Santa Susanna

V giornata (14/11, 20/2)

Cittareale-Piazza Tevere

Moricone-Atletico Cantalice

Santa Susanna-Casperia

Torpedo-Centro Italia Micioccoli

Torri in Sabina-Sporting Corvaro

Velinia-Monte S.Giovanni

Riposa Montorio Romano

VI giornata (21/11, 27/2)

Atletico Cantalice-Torpedo

Casperia-Torri in Sabina

Centro Italia Miciococli-Cittareale

Montorio-Santa Susanna

Piazza Tevere-Velinia

Sporting Corvaro-Moricone

Riposa Monte S.Giovanni

VII giornata (28/11, 6/3)

Cittareale-Atletico Cantalice

Moricone-Torri in Sabina

Montorio Romano-Casperia

Santa Susanna-Monte S.Giovanni

Torpedo-Sporting Corvaro

Velinia-Centro Italia Micioccoli

Riposa Piazza Tevere

VIII giornata (5/12, 13/3)

Atletico Cantalice-Velinia

Casperia-Moricone

Monte S.Giovanni-Montorio Romano

Piazza Tevere-Santa Susanna

Sporting Corvaro-Cittareale

Torri in Sabina-Torpedo

Riposa Centro Italia Micioccoli

IX giornata (8/12, 20/3)

Cittareale-Torri in Sabina

Monte S.Giovanni-Casperia

Montorio Romano-Piazza Tevere

Santa Susanna-Centro Italia Micioccoli

Torpedo-Moricone

Velinia-Sporting Corvaro

Riposa Atletico Cantalice

X giornata (12/12, 27/3)

Atletico Cantalice-Santa Susanna

Casperia-Torpedo

Centro Italia Micioccoli-Montorio Romano

Moricone-Cittareale

Piazza Tevere-Monte San Giovanni

Torri in Sabina-Velinia

Riposa Sporting Corvaro

XI giornata (19/12, ¾)

Cittareale-Torpedo

Monte S.Giovanni-Centro Italia Micioccoli

Montorio Romano-Atletico Cantalice

Piazza Tevere-Casperia

Santa Susanna-Sporting Corvaro

Velinia-Moricone

Riposa Torri in Sabina

XII giornata (9/1/22, 10/4)

Atletico Cantalice-Monte S.Giovanni

Centro Italia Micioccoli-Piazza Tevere

Cittareale-Casperia

Sporting Corvaro-Montorio Romano

Torpedo-Velinia

Torri in Sabina-Santa Susanna

Riposa Moricone

XIII giornata (16/1, 24/4)

Casperia-Centro Italia Micioccoli

Monte S.Giovanni-Sporting Corvaro

Montorio Romano-Torri in Sabina

Piazza Tevere-Atletico Cantalice

Santa Susanna-Moricone

Velinia-Cittareale

Riposa Torpedo