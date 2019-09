IL CALENDARIO

I GIORNATA (andata 6/10/19, ritorno 26/01/2020)

II GIORNATA (and. 13/10, rit. 2/02)

III GIORNATA (and. 20/10, rit. 9/02)

IV GIORNATA (and. 27/10, rit. 16/02)

V GIORNATA (and. 3/11, rit. 23/02)

VI GIORNATA (and. 10/11, rit. 1/03)

VII GIORNATA (and. 17/11, rit. 8/03)

VIII GIORNATA (and. 24/11, rit. 15/03)

IX GIORNATA (and. 1/12, rit. 22/03)

X GIORNATA (and. 8/12, rit. 29/03)

XI GIORNATA (and. 15/12, rit. 5/04)

XII GIORNATA (and. 22/12, rit. 19/04)

XIII GIORNATA (and. 5/01/20, rit. 26/04)

XIV GIORNATA (and. 12/01, rit. 3/05)

XV GIORNATA (and. 19/01, rit. 10/05)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si accendono i riflettori sul campionato di Seconda categoria. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 settembre, il Cr Lazio ha diramato ed ufficializzato le 15 giornate di andata e ritorno che andranno a comporre l’edizione 2019-20 della competizione calcistica. La prima giornata è prevista per il 6 ottobre, mentre l’ultima è fissata per il 10 maggio. Ufficializzati anche i periodi di stop per le festività: per quelle natalizie si giocherà il 22 dicembre e si ritornerà a giocare il 5 gennaio mentre per il periodo pasquale, si salterà il weekend del 12 Aprile. L’inizio del campionato è oramai alle porte: ci si attende un campionato ricco di colpi di scena e di spettacolo.Atletico Cantalice-Atletico ToranoCentro Italia Micioccoli-VeliniaFiamignano Equicola-CasperiaPosta-Piazza TevereS.Susanna-Poggio S.LorenzoSelci-MoriconeSporting Corvaro-CittarealeTorri in Sabina-Monte S.GiovanniAtletico Torano-SelciCasperia-Atletico CantaliceCittareale-Torri in SabinaMonte S.Giovanni-S.SusannaMoricone-Sporting CorvaroPiazza Tevere-Centro Italia MicioccoliPoggio S.Lorenzo-PostaVelinia-Fiamignano EquicolaAtletico Cantalice-VeliniaAtletico Torano-MoriconeCentro Italia Micioccoli-Poggio S.LorenzoFiamignano Equicola-Piazza TeverePosta-Monte S.GiovanniS.Susanna-CittarealeSelci-CasperiaTorri in Sabina-Sporting CorvaroCasperia-Atletico ToranoCittareale-PostaMonte S.Giovanni-Centro Italia MicioccoliMoricone-Torri in SabinaPiazza Tevere-Atletico CantalicePoggio S.Lorenzo-Fiamignano EquicolaSporting Corvaro-S.SusannaVelinia-SelciAtletico Cantalice-Poggio S.LorenzoAtletico Torano-VeliniaCasperia-MoriconeCentro Italia Micioccoli-CittarealeFiamignano Equicola-Monte S.GiovanniPosta-Sporting CorvaroS.Susanna-Torri in SabinaSelci-Piazza TevereCittareale-Fiamignano EquicolaMonte S.Giovanni-Atletico CantaliceMoricone-S.SusannaPiazza Tevere-Atletico ToranoPoggio S.Lorenzo-SelciSporting Corvaro-Centro Italia MicioccoliTorri in Sabina-PostaVelinia-CasperiaAtletico Cantalice-CittarealeAtletico Torano-Poggio S.LorenzoCasperia-Piazza TevereCentro Italia Micioccoli-Torri in SabinaFiamignano Equicola-Sporting CorvaroPosta-S.SusannaSelci-Monte S.GiovanniVelinia-MoriconeCittareale-SelciMonte S.Giovanni-Atletico ToranoMoricone-PostaPiazza Tevere-VeliniaPoggio S.Lorenzo-CasperiaS.Susanna-Centro Italia MicioccoliSporting Corvaro-Atletico CantaliceTorri in Sabina-Fiamignano EquicolaAtletico Cantalice-Torri in SabinaAtletico Torano-CittarealeCasperia-Monte S.GiovanniCentro Italia Micioccoli-PostaFiamignano Equicola-S.SusannaPiazza Tevere-MoriconeSelci-Sporting CorvaroVelinia-Poggio S.LorenzoCittarelae-CasperiaMonte S.Giovanni-VeliniaMoricone-Centro Italia MicioccoliPoggio S.Lorenzo-Piazza TeverePosta-Fiamignano EquicolaS.Susanna-Atletico CantaliceSporting Corvaro-Atletico ToranoTorri in Sabina-SelciAtletico Cantalice-PostaAtletico Torano-Torri in SabinaCasperia-Sporting CorvaroFiamignano Equicola-Centro Italia MicioccoliPiazza Tevere-Mote S.GiovanniPoggio S.Lorenzo-MoriconeSelci-S.SusannaVelinia-CittarealeCentro Italia Micioccoli-Atletico CantaliceCittareale-Piazza TevereMonte S.Giovanni-Poggio S.LorenzoMoricone-Fiamignano EquicolaPosta-SelciS.Susanna-Atletico ToranoSporting Corvaro-VeliniaTorri in Sabina-CasperiaAtletico Cantalice-Fiamignano EquicolaAtletico Torano-PostaCasperia-S.SusannaMonte S.Giovanni-MoriconePiazza Tevere-Sporting CorvaroPoggio S.Lorenzo-CittarealeSelci-Centro Italia MicioccoliVelinia-Torri in SabinaAtletico Cantalice-MoriconeCentro Italia Micioccoli-Atletico ToranoCittareale-Monte S.GiovanniFiamignano Equicola-SelciPosta-CasperiaS.Susanna-VeliniaSporting Corvaro-Poggio S.LorenzoTorri in Sabina-Piazza TevereAtletico Torano-Fiamignano EquicolaCasperia-Centro Italia MicioccoliMonte S.Giovanni-Sporting CorvaroMoricone-CittarealePiazza Tevere-S.SusannaPoggio S.Lorenzo-Torri in SabinaSelci-Atletico CantaliceVelinia-Posta