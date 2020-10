Rieit, al debutto cinquina del Cittareale e tris del Torri. Risultati e commenti, ma il campionato si ferma subito

RIETI - Cala il sipario sul campionato di Seconda categoria, fermato dal nuovo Dpcm entrato in vigore da oggi, lunedì 26 ottobre. Nel weekend appena trascorso, però, si erano accese le luci dei riflettori sulla nuova edizione 2020-21, con 3 gare giocate delle 7 in programma. Ben 4, dunque, i match non disputati: non sono scesi in campo Selci e Velinia (poiché affrontavano rispettivamente Piazza Tevere e Santa Susanna, formazioni che hanno ufficializzato la rinuncia a giocare la competizione) così come non si sono giocate Centro Italia Micioccoli-Atletico Cantalice (il campo di Borbona è stato chiuso come da ordinanza comunale) e Sporting Corvaro-Torpedo, su richiesta della formazione equicola.

Come detto, solo 3 le gare disputate: buona la prima per Torri in Sabina, che ha battuto con un netto 3-0 in trasferta il Posta, mentre sorride anche Cittareale, che ha servito la manita al Monte San Giovanni (risultato finale 5-0). Pareggio pirotecnico, invece, in Sabina nel derby tra Casperia e la new entry Santa Maria, terminato 3-3. Ora, quindi, il campionato si fermerà fino almeno al 24 novembre, in attesa di nuove decisioni da parte dell’esecutivo.

Risultati, marcatori e commenti

Casperia-Santa Maria 3-3

Facchini, Polletti, S. Colletti (C), 2 Danso, Ciceroni (SM)

Andrea Capulli (Allenatore Casperia): «Pareggio che ci può stare in una gara vivace e combattuta. Se consideriamo la traversa colpita e l’episodio del rigore potevamo anche meritare noi qualcosa di più».

Andrea Carbonara (Direttore Sportivo Santa Maria): «Una bella gara ed un risultato positivo nel nostro esordio in Seconda categoria. Voglio fare i complimenti ai nostri giocatori e contemporaneamente al Casperia che ci ha accolto nel modo migliore dando vita ad un incontro vivo agonisticamente e ricco di episodi. Esprimiamo un plauso al nostro portiere Sciarra per il rigore parato ed il rammarico per il gol che non ci è stato concesso nel finale di partita per un fuorigioco che a nostro avviso non c’era. Comunque siamo contenti della nostra prestazione».

Centro Italia Micioccoli-Atletico Cantalice: rinviata a data da destinarsi

Cittareale-Monte San Giovanni 5-0

2 Barbato, G. Diana, N. Diana, Diabate

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione.

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni): «Poco da commentare: purtroppo durante la settimana appena trascorsa altri ragazzi, per motivi che conosciamo, hanno mollato. Siamo andati a giocare questa partita in 11, solo per non incorrere in sanzioni».

Posta-Torri in Sabina 0-3

2 Filippi, Casali

La società Posta non rilascia alcuna dichiarazione.

Fabrizio Del Bianco (Presidente Torri in Sabina): «Partita comincia subito, al 2’, con una buona occasione per noi purtroppo non concretizzata da Michele Schiavetti. La gara è continuata senza altre occasioni limpide. Potevamo fare molto meglio e dovevamo gestire meglio molti palloni. Nella ripresa, siamo andati in vantaggio alla mezz’ora con Stefano Filippi, per poi passare anche in vantaggio di un uomo a causa di un’espulsione tra le fila dei nostri avversari. Successivamente abbiamo siglato lo 0-2 con Federico Casali, prima del gol del definitivo 0-3 finale con la doppietta di Filippi. Bene partire così, con una vittoria alla prima gara. Abbiamo ripagato i sacrifici fatti da tutti i giocatori, dallo staff, dagli allenatori, dagli sponsor nel preparare questo campionato che ora verrà fermato…ovviamente dedichiamo la vittoria al nostro pubblico ed ai nostri sponsor, che ci sostengono sempre e credono sempre in noi. Ci auguriamo di poter tornare presto in campo e che questo stop delle competizioni sia solo temporaneo! Aspettiamo tempi migliori…».

Selci-Piazza Tevere: annullata per ritiro squadra ospite

Sporting Corvaro-Torpedo: rinviata a data da destinarsi

Velinia-Santa Susanna: annullata per ritiro squadra ospite

Classifica

Cittareale, Torri in Sabina 3

Casperia, Santa Maria 1

Centro Italia Micioccoli*, Atletico Cantalice*, Monte San Giovanni, Posta, Selci*, Sporting Corvaro*, Torpedo*, Velinia* 0

