RIETI - Nel quarto turno di ritorno del campionato di Seconda categoria, scivola la capolista Fiamignano Equicola, che viene sconfitta 0-2 in casa da una delle sue inseguitrici, il Poggio San Lorenzo. Successi per le altre pretendenti al primo posto: il Selci ha superato di misura (3-2) il Velinia, mentre una tripletta di Urbani ha regalato al Piazza Tevere la vittoria in casa dell’Atletico Cantalice. Vittoria scaccia crisi per il Centro Italia Micioccoli (2-0 ai danni del Monte San Giovanni), mentre un coraggioso Torri in Sabina ha battuto in rimonta 3-2 la capitolina Moricone. Vittoria di misura ma importantissima in ottica salvezza per Posta, che ha vinto 3-2 sul Cittareale, mentre S.Susanna conquista i 3 punti contro la neopromossa Sporting Corvaro. Infine, pareggio a reti bianche tra Atletico Torano ed il fanalino di coda Casperia.Atletico Cantalice-Piazza Tevere 1-3: 3 Urbani (PT)Atletico Torano-Casperia 0-0Centro Italia Micioccoli-Monte San Giovanni 2-0: 2 CenciottiFiamignano Equicola-Poggio San Lorenzo 0-2: Massimi, D’AngeliPosta-Cittareale 3-2: 2 Miguel, Canova (P)Santa Susanna-Sporting Corvaro 2-1: Paolucci, Persici (SS), De Sanctis (SC)Selci-Velinia 3-2: Carosi, Di Paolo, Benedetti (S), D’Angeli (V)Torri in Sabina-Moricone 3-2: Capati, 2 Donati (T), Uccellini, Visco (M)Fiamignano Equicola 43Selci, Poggio San Lorenzo 39Piazza Tevere* 36Velinia 31Santa Susanna 29Sporting Corvaro, Torri in Sabina 23Atletico Cantalice* 22Moricone, Centro Italia Micioccoli* 20Monte San Giovanni, Atletico Torano 17Cittareale, Posta* 16Casperia 14* una gara in meno