PROGRAMMA GARE, III DI RITORNO

Sabato, ore 15

Domenica, ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si alza il sipario sulla III giornata di ritorno di Seconda categoria. La capolista Fiamignano Equicola, dopo la sconfitta nello scorso weekend contro il Velinia, cercherà di tornare alla vittoria affrontando, in questo turno, il Piazza Tevere al “Gudini” di Rieti. Derby per la seconda della classe, il Selci, che sarà ospitata dal Casperia, desiderosa di conquisrtare punti importanti per lasciare la zona retrocessione. Match interessante per Poggio San Lorenzo, che sfiderà il Centro Italia Micioccoli, mentre Atletico Cantalice e Santa Susanna giocheranno fuori casa rispettivamente contro Velinia e Cittareale. Sfida salvezza per il fanalino di coda Posta, impegnata in casa del Monte San Giovanni, mentre l’Atletico Torano, dopo non essersi presentato alla gara contro il Selci nello scorso weekend (ciò ha portato ad una ammenda di 200 euro e un punto di penalizzazione), ripartirà dalla trasferta in casa della tiberina Moricone. Infine, gara tra matricola nel Cicolano, dove lo Sporting Corvaro affronterà il Torri in Sabina.Sporting Corvaro-Torri in Sabina (arbitro Marinucci di Tivoli)Casperia-Selci (arbitro Boninsegna di Viterbo)Moricone-Atletico Torano (arbitro Mazzotta di Tivoli)Cittareale-Santa Susanna (arbitro Venturini di Ostia Lido)Monte San Giovanni-Posta (arbitro Battilocchi di Rieti)Piazza Tevere-Fiamignano Equicola (arbitro Bezzi di Roma 1)Poggio San Lorenzo-Centro Italia Micioccoli (arbitro Crisafi di Roma 2)Velinia-Atletico Cantalice (arbitro Pogaci di Rieti)Fiamignano Equicola 42Selci 35Poggio San Lorenzo 33Piazza Tevere* 32Velinia 28Santa Susanna 26Atletico Cantalice* 22Torri in Sabina, Sporting Corvaro 20Moricone 19Centro Italia Micioccoli*, Monte San Giovanni 17Atletico Torano 15Cittareale 13Casperia 12Posta* 10* una gara in meno