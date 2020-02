RISULTATI E MARCATORI, II DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nel II turno di ritorno del campionato di Seconda categoria, termina la striscia d’imbattibilità della capolista Fiamignano Equicola, che è stata battuta di misura dal Velinia.Accorciano le inseguitrici: Piazza Tevere ha fatto suo il derby contro Centro Italia Micioccoli, Poggio San Lorenzo ha sconfitto il fanalino di coda Posta con un netto 0-5 mentre Selci non ha giocato in quanto la sua sfidante di questo weekend, l’Atletico Torano, non si è presentata al campo; per quest’ultima gara, bisognerà attendere le decisioni del Giudice sportivo, che con ogni probabilità assegnerà la vittoria a tavolino al club sabino. Vittoria importante in chiave salvezza per lo Sporting Corvaro, che ha battuto in casa il Moricone, mentre Santa Susanna si è imposta 2-1 sul Monte San Giovanni. Infine, termina 1-1 la sfida tra Atletico Cantalice e Casperia.Arriva una pesante sconfitta pesante Cittareale, battuta in casa del Torri in Sabina: attimi di apprensione per Cragnotti, giocatore ospite, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civita Castellana per un taglio alla testa causato da uno scontro fortuito di gioco. La ferita è stata suturata con 5 punti e il ragazzo è già uscito dall’ospedale.Atletico Cantalice-Casperia 1-1: R. Di Battista (AC), Ottaviano (C)Centro Italia Micioccoli-Piazza Tevere 0-2: Miniucchi, UrbaniFiamignano Equicola-Velinia 1-2: M.Anselmi (FE), Tosoni, Keita (V)Posta-Poggio San Lorenzo 0-5Santa Susanna-Monte San Giovanni 2-1: Paolucci, Marchioni (SS), Angelucci (MSG)Selci-Atletico Torano: Non disputata per assenza ospitiSporting Corvaro-Moricone 3-2: Ferraresi, Romani, C. Leonardi (SC), Uccellini, Ambrogi (M)Torri in Sabina-Cittareale 3-0: Bussotti, 2 MercuriFiamignano Equicola 42Poggio San Lorenzo 33Selci*, Piazza Tevere* 32Velinia 28Santa Susanna 26Atletico Cantalice* 22Torri in Sabina, Sporting Corvaro 20Moricone 19Centro Italia Micioccoli*, Monte San Giovanni 17Atletico Torano* 16Cittareale 13Casperia 12Posta* 10* una gara in meno