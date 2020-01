PROGRAMMA GARE, II DI RITORNO

Sabato, ore 15

Domenica, ore 11

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Si accendono i riflettori sulla II giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria. La capolista Fiamignano Equicola, dopo recupero infrasettimanale vinto ai danni del Moricone, cercherà i 3 punti in casa contro il Velinia, formazione in grande forma e che non perde dalla fine del mese di novembre. Gare interessanti quelle che giocheranno le inseguitrici della prima della classe: Selci sarà di scena tra le mura amiche contro l’Atletico Torano, il Poggio San Lorenzo sarà ospitato dal Posta mentre aria di derby per Piazza Tevere, che giocherà in trasferta la stracittadina contro il Centro Italia Micioccoli.Desiderosa di uscire dal tunnel di risultati negativi è il Moricone, che tenterà il riscatto in casa dello Sporting Corvaro, mentre il Monte San Giovanni, dopo la vittoria nel recupero contro il Poggio San Lorenzo, andrà alla ricerca di punti salvezza in casa del Santa Susanna. L’Atletico Cantalice, dopo l’approdo alle semifinali di coppa Lazio, affronterà davanti al proprio pubblico il Casperia, mentre la formazione gialloblu del Torri in Sabina ospiterà i biancoverdi del Cittareale.Centro Italia Micioccoli-Piazza Tevere (and. 3-1) (arbitro Pierotti di Roma 1)Fiamignano Equicola-Velinia (2-0) (arbitro D’Orazi di Rieti)Selci-Atletico Torano (and. 2-0) (arbitro Scelfo di Roma 2)Sporting Corvaro-Moricone (and. 0-2) (arbitro Bejan di Rieti)Posta-Poggio San Lorenzo (and. 0-4) (arbitro Pogaci di Rieti)Torri in Sabina-Cittareale (1-1) (arbitro D’Orazi di Rieti)Atletico Cantalice-Casperia (2-0) (arbitro Loreti di Rieti)Santa Susanna-Monte San Giovanni (2-2) (arbitro Khalil di Rieti)Fiamignano Equicola 42Selci 32Poggio San Lorenzo 30Piazza Tevere* 29Velinia 25Santa Susanna 23Atletico Cantalice* 21Moricone 19Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Sporting Corvaro, Monte San Giovanni 17Atletico Torano 16Cittareale 13Casperia 11Posta* 10* una gara in meno