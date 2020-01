RISULTATI E MARCATORI, I DI RITORNO

RIETI - Nel I turno del girone di ritorno, continua senza sosta la marcia verso il titolo per la capolista Fiamignano Equicola che, in questo weekend, ha calato il poker esterno ai danni del Casperia. Rallenta Selci, che raccoglie solo un punto in casa del Moricone, mentre è stata sospesa la gara tra Piazza Tevere e Posta: al 25’ della ripresa, sul punteggio di 3-1 per i padroni di casa, il direttore di gara ha sospeso il match per la fitta nebbia scesa sul “Gudini”. La gara è stata successivamente rinviata a data da destinarsi: si ripartirà comunque dal 25’ della ripresa e dal punteggio di 3-1. Fuochi d’artificio nel match tra Poggio San Lorenzo e Susanna, terminato 4-3 per i padroni di casa, mentre Centro Italia Micioccoli e Torri in Sabina portano a casa un punto rispettivamente contro Velinia e Monte San Giovanni. Vittoria importante in ottica salvezza per lo Sporting Corvaro, che ha battuto in trasferta il Cittareale, mentre l’Atletico Cantalice ha espugnato il campo dell’Atletico Torano grazie al successo per 1-2.Atletico Torano-Atletico Cantalice 1-2: Di Muzio, Piergallini (AC)Casperia-Fiamignano Equicola 0-4: Di Leva, Di Giovanni, Federico Ottaviani, OrlandiCittareale-Sporting Corvaro 0-2: Romani, TempestaMonte San Giovanni-Torri in Sabina 2-2: 2 Caprioli (MSG) Proietti, Donati (T)Moricone-Selci 1-1: Santus (M), L.Benedetti (S)Piazza Tevere-Posta: SOSPESA AL 25 ST. PER NEBBIA SUL PUNTEGGIO DI 3-1: Sebastiani, Urbani, Miniucchi (PT), Canova (P)Poggio San Lorenzo-Santa Susanna 4-3: Ciavattieri, 3 D’Angeli (PSL) Santoprete, 2 Marchioni (SS)Velinia-Centro Italia Micioccoli 1-1: Tosoni (V), Ometto (CIM)Fiamignano Equicola* 39Selci 32Poggio San Lorenzo* 30Piazza Tevere 29Velinia 25Santa Susanna 23Atletico Cantalice* 21Moricone* 19Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Sporting Corvaro 17Atletico Torano 16Monte San Giovanni* 14Cittareale 13Casperia 11Posta 10* una gara in meno