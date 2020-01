RISULTATI E MARCATORI, XV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel XV turno di Seconda categoria, ultimo del girone d’andata, commette un mezzo passo falso la capolista Fiamignano Equicola, che pareggia 1-1 nel derby del Cicolano contro l’Atletico Torano. Rosicchia qualche punto la sua prima inseguitrice Selci, che ha battuto di misura (1-0) l’Atletico Cantalice, mentre rallenta Piazza Tevere, fermata 2-2 dal Santa Susanna. Turno ricco di pareggi, ben 6: oltre alla capolista ed al Piazza Tevere, pareggiano Moricone e Poggio San Lorenzo (la prima 2-2 contro il Cittareale e la seconda 1-1 contro i gialloblu del Torri in Sabina), così come Centro Italia Micioccoli e Monte San Giovanni, rispettivamente 2-2 e 1-1 contro le neopromosse Casperia e Sporting Corvaro. Infine, manita per Velinia, che ha battuto 5-2 il Posta.Atletico Torano-Fiamignano Equicola 1-1: M.Anselmi (FE)Casperia-Centro Italia Micioccoli 2-2: Ottaviano, Benzi (C), 2 Ometto (CIM)Monte San Giovanni-Sporting Corvaro 1-1: Suwareh (MSG)Moricone-Cittareale 2-2: Ambrogi, Dedja (M), 2 Tolli (C)Piazza Tevere-Santa Susanna 2-2: Urbani, Miniucchi (PT), Autogol, Marchioni (SS)Poggio San Lorenzo-Torri in Sabina 1-1: Ciavattieri (PSL), G.Donati (T)Selci-Atletico Cantalice 1-0: MigliorelliVelinia-Posta 5-2: 2 D’Angeli, Tosoni, Graziani, Tozzi (V), P.Angelini, Miguel (P)Fiamignano Equicola* 36Selci 31Piazza Tevere 29Poggio San Lorenzo* 27Velinia 24Santa Susanna 23Atletico Cantalice*, Moricone* 18Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Atletico Torano 16Sporting Corvaro 14Cittareale, Monte San Giovanni* 13Casperia 11Posta 10* una gara in meno