PROGRAMMA GARE, XV GIORNATA

Sabato, ore 14.30

Domenica, ore 11

Ore 14.30

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Tornano in campo le formazioni di Seconda categoria, per giocare la XV giornata di campionato, nonché ultimo turno del girone d’andata. Tanti i match intensi e sicuramente combattuti in questo weekend, a cominciare dalla capolista Fiamignano Equicola, impegnata in trasferta nel derby del Cicolano contro l’Atletico Torano. Big match per la prima inseguitrice, il Selci, che affronterà davanti al proprio pubblico l’Atletico Cantalice, reduce dall’impegno infrasettimanale nella gara d’andata dei quarti di coppa Lazio, vinta 4-0 ai danni dello Sporting Aniene. Derby interno per l’altra inseguitrice, il Piazza Tevere, che al “Gudini” ospiterà il Santa Susanna. Sfida tra neopromosse a Montasola, dove il fanalino di coda Casperia affronterà il Centro Italia Micioccoli, mentre Torri in Sabina sarà di scena sul campo del Poggio San Lorenzo. Trasferta capitolina per Cittareale, che sfiderà Moricone, mentre i biancoazzurri del Monte San Giovanni giocheranno tra le loro mura amiche contro la matricola Sporting Corvaro. Infine, ad Antrodoco, il Velinia se la vedrà contro la new entry Posta.Atletico Torano-Fiamignano Equicola (arbitro Pellecchia di Ciampino)Selci-Atletico Cantalice (arbitro Venturini di Ostia Lido)Casperia-Centro Italia Micioccoli (arbitro Bertoldi di Roma 2)Moricone-Cittareale (arbitro Valentini di Tivoli)Monte San Giovanni-Sporting Corvaro (arbitro Loreti di Rieti)Poggio San Lorenzo-Torri in Sabina (arbitro La Bianca di Aprilia)Velinia-Posta (arbitro Carpenella di Roma 1)Piazza Tevere-Santa Susanna (arbitro Bejan di Rieti)Fiamignano Equicola* 35Selci, Piazza Tevere 28Poggio San Lorenzo* 26Santa Susanna 22Velinia 21Atletico Cantalice* 18Moricone* 17Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Atletico Torano 15Sporting Corvaro 13Cittareale, Monte San Giovanni* 12Posta, Casperia 10* una gara in meno