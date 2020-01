RISULTATI E MARCATORI, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella XIV giornata di Seconda categoria, è terminato 1-1 il big match tra la capolista Fiamignano Equicola e la sua prima inseguitrice, il Selci. Vittoria, invece, per Piazza Tevere che, grazie al 3-1 in casa del Torri, raggiunge Selci al secondo posto. Successo di misura per Poggio San Lorenzo, in casa dello Sporting Corvaro, mentre si dividono la posta in palio Atletico Cantalice e Moricone (gara terminata 1-1). Vittoria importante per Casperia che, grazie al 3-1 rifilato al Posta, raggiunge la doppia cifra: ora gli aspidi hanno 10 punti in classifica. Sconfitta pesante, invece, per Centro Italia Micioccoli che, in casa, subiscono un tris da parte dell’Atletico Torano. Vittoria esterna di misura per Monte San Giovanni, che ha battuto il Cittareale, mentre è terminata 1-1 la sfida di medio-alta classifica tra Santa Susanna e Velinia.Centro Italia Micioccoli-Atletico Torano 1-3: Ometto (CIM)Fiamignano Equicola-Selci 2-2: A.Anselmi, M.Anselmi (FE), Migliorelli, Gatti (S)Sporting Corvaro-Poggio San Lorenzo 1-2: Frezzini (SC), Ciavattieri, D’Angeli (PSL)Posta-Casperia 1-3: Miguel (P), Benzi, Flamini, Filippi (C)Torri in Sabina-Piazza Tevere 1-3: Donati (T), 3 Polletti (PT)Atletico Cantalice-Moricone 1-1: Provaroni (AC), Visco (M)Cittareale-Monte San Giovanni 2-3: 2 Barbato (C), Angelucci, Caprioli, Casciani (MSG)Santa Susanna-Velinia 1-1: Tosoni (V)Fiamignano Equicola* 35Selci, Piazza Tevere 28Poggio San Lorenzo* 26Santa Susanna 22Velinia 21Atletico Cantalice* 18Moricone* 17Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Atletico Torano 15Sporting Corvaro 13Cittareale, Monte San Giovanni* 12Posta, Casperia 10* una gara in meno