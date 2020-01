PROGRAMMA GARE, XIII GIORNATA

Sabato, ore 14.30

Ore 11

Ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - Le formazioni di Seconda categoria sono pronte per giocare il XIII turno d’andata, il primo del nuovo anno. Big match di giornata vede la capolista Fiamignano Equicola cercare i primi 3 punti del 2020 in casa dell’Atletico Cantalice. Sfide ostiche per le inseguitrici della squadra del Cicolano: Piazza Tevere ospiterà al “Gudini” la neopromossa Sporting Corvaro, mentre Selci affronterà di fronte al proprio pubblico il Centro Italia Micioccoli. In palio più di 3 punti nel match tra Atletico Torano e Posta, due formazioni che hanno chiuso il 2019 con qualche difficoltà, mentre il Velinia cercherà di allungare la striscia di risultati utili consecutivi andando ad affrontare, in casa, il mai domo Torri in Sabina. Affascinante sfida vede Casperia in ripresa affrontare il S.Susanna, mentre Monte S.Giovanni, ultimo in classifica (ma con una gara in meno) e a pari punti proprio con Casperia, cercherà la riscossa tra le mura amiche contro la formazione romana del Moricone. Infine, trasferta sulla carta difficile per Cittareale, impegnata in casa dei granata di Poggio S.Lorenzo.Atletico Torano-Posta (arbitro Iannone di Tivoli)Piazza Tevere-Sporting Corvaro (arbitro Romani di Ciampino)Selci-Centro Italia Micioccoli (arbitro Rutigliano di Albano Laziale)Casperia-S.Susanna (arbitro Venturini di Ostia Lido)Atletico Cantalice-Fiamignano Equicola (arbitro Ascione di Roma 1)Monte S.Giovanni-Moricone (arbitro Roca di Viterbo)Poggio S.Lorenzo-CittarealeVelinia-Torri in Sabina (arbitro Pierotti di Roma 1)Fiamignano Equicola* 31Piazza Tevere, Selci 24Poggio San Lorenzo* 22S.Susanna 18Atletico Cantalice*, Velinia 17Moricone* 16Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina 15Sporting Corvaro 12Atletico Torano, Cittareale 11Posta 9Monte San Giovanni*, Casperia 6* una gara in meno