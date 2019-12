PROGRAMMA GARE, XI GIORNATA

RIETI - Ritornano in campo le formazioni di Seconda categoria, per giocare il turno numero 11 del girone d’andata. Molte le gare interessanti e sulla carta equilibrati, oltre al big match di giornata che vedrà i tiberini del Moricone ospiti dei granata reatini del Poggio S.Lorenzo. La capolista Fiamignano Equicola sarà attesa da un impegno non facile, in casa, contro il Centro Italia Micioccoli.Derby al “Gudini”, dove si sfideranno Piazza Tevere e Monte S.Giovanni, due squadre che stanno attraversando un periodo di forma totalmente opposto: la prima ha conquistato un filotto di 6 match senza sconfitte (5 vittorie ed un pareggio), mentre la seconda ha raccolto solo 3 punti negli ultimi 6 weekend di campionato (1 vittoria e 5 sconfitte).atch interessante sarà quello in Sabina tra Selci e S.Susanna, entrambe reduci da un pareggio nello scorso turno, mentre Posta e Torri in Sabina cercheranno i 3 punti per smuovere la loro posizione in classifica andando a giocare in casa dei due Atletico, rispettivamente Cantalice e Torano.Alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo è l’ultima della classe Casperia, che a Montasola sfiderà la neopromossa Sporting Corvaro, mentre ad Antrodoco andrà in scena la sfida tra esperte della categoria Velinia e Cittareale.Atletico Torano-Torri in Sabina (arbitro D’Orazi di Rieti)Fiamignano Equicola-Centro Italia Micioccoli (arbitro Petrillo di Rieti)Selci-S.Susanna (arbitro Palmieri di Roma 1)Casperia-Sporting Corvaro (arbitro Senchuk di Tivoli)Atletico Cantalice-Posta (arbitro Bejan di Rieti)Poggio S.Lorenzo-Moricone (arbitro Ionut Anghel di Ostia Lido)Velinia-Cittareale (arbitro Matteucci di Rieti)Piazza Tevere-Monte S.Giovanni (arbitro Goktas di Rieti)Fiamignano Equicola 28Poggio San Lorenzo 19Selci 18Piazza Tevere* 17Moricone 16Santa Susanna, Centro Italia Micioccoli 15Atletico Cantalice 14Atletico Torano, Sporting Corvaro, Cittareale, Velinia 11Posta, Torri in Sabina 9Monte San Giovanni 6Casperia* 5* gare in meno