Cittareale-Fiamignano Equicola 0-0

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Fiamignano Equicola non rilascia alcuna dichiarazione.

Monte S.Giovanni-Atletico Cantalice 0-1

Bernard

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte S.Giovanni)

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Moricone-Santa Susanna 1-0

Autogol

Davide Colantoni (Allenatore Moricone)

Roberto Paniconi (Dirigente Santa Susanna)

Piazza Tevere-Atletico Torano 4-0

3 Mohammed, Autogol

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Poggio S.Lorenzo-Selci 1-0

D’Angeli

Angelo Pileri (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Sporting Corvaro-Centro Italia Micioccoli 1-0

Massimi

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

Antonio Onofri (Vice Presidente Centro Italia Micioccoli)

Torri in Sabina-Posta 1-0

Di Rocco

Emanuele Renzi (Allenatore Torri in Sabina)

La società Posta non rilascia alcuna dichiarazione.

Velinia-Casperia 3-0

Tosoni, D'Angeli, Tozzi

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Federico Chini (Allenatore Casperia)

RIETI - Dopo le emozioni della sesta giornata di Seconda categoria, oggi è il day-after, giorno in cui le società analizzano i risultati e tutto ciò che è accaduto nei campi reatini. Rallenta la capolista Fiamignano Equicola, che pareggia 0-0 in casa del Cittareale. Non ne approfittano le inseguitrici, chenon riescono ad accorciare: Selci viene sconfitta sul campo del Poggio S.Lorenzo, S.Susanna viene battuta in terra capitolina per mano del Moricone e l’Atletico Torano cade al “Gudini” di Rieti contro un Piazza Tevere rinato e sotto la guida del nuovo allenatore Mastroiaco. Grazie alla vittoria sul S.Susanna, Moricone ora si piazza al secondo posto, raggiunto a pari punti dall’Atletico Cantalice, che ha battuto di misura (0-1) il Monte S.Giovanni grazie ad un gol del solito Bernard. 1-0 è anche il finale tra Torri in Sabina e Posta grazie ad una precisa punizione dal limite di Di Rocco, mentre Velinia infila il tris all’ultima della classe Casperia. Infine, partita tiratissima tra Sporting Corvaro e Centro Italia Micioccoli, terminata 1-0 per i padroni di casa del Cicolano.: «Non è facile commentare una partita giocata molto bene dalla mia squadra contro un buon avversario, persa purtroppo per l'unica ingenuità a 5’ dalla fine, senza subire mai nulla. Purtroppo, voglio sottolineare la carenza arbitrale manifestata ieri, assolutamente non all'altezza di poter arbitrare una partita di Seconda categoria. Una serie di episodi eclatanti a nostro sfavore, un rigore per netto fallo di mano non concesso, un fuorigioco inesistente fischiato su un’azione da gol e, infine, ancora più eclatante, il direttore di gara ci ha annullato una rete regolarissima alla fine della partita. Era comunque presente il commissario di campo, il quale spero prenderà seri provvedimenti in merito».: «Partita importante per noi…non erano ammessi passi falsi! Abbiam affrontato una buona squadra, ben messa in campo, che se l’è giocata fino all’ultimo. Più che di aspetti tecnici o tattici, voglio parlare dell’aspetto della grinta, della voglia che l’Atletico ha messo in campo per vincere la gara. A proposito del campo, in questa gara abbiamo avuto qualche difficoltà sotto il profilo del palleggio, dei passaggi anche perché abbiamo giocato su un campo ostico, diverso da quello a cui siam abituati e che abbiamo a Cantalice. Abbiamo però, come detto, inserito molta grinta e i ragazzi ce l’hanno messa tutta. Abbiamo sbloccato il match nell’ultimo quarto d’ora della ripresa, soffrendo anche visto che i nostri avversari hanno davvero lottato fino all’ultimo secondo. Avanti così e testa alla prossima!».: «Prestazione sottotono e vittoria sofferta, contro una squadra quadrata e ben messa in campo. Siamo andati in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un autogol nato da una buona azione. Malgrado il maggior possesso palla, non siamo riusciti a trovare la via del raddoppio, sia per bravura dei nostri avversari, ma soprattutto per delle imperfezioni in chiave tattica. Nel complesso, comunque, vittoria meritata in virtù anche di un rigore netto che non ci è stato concesso nella ripresa e delle occasioni create. Ci tengo ad evidenziare, anche se non è mia abitudine parlarne, la giornata no del direttore di gara, che ha sbagliato in entrambi i fronti in più di un'occasione. Adesso, subito testa alla prossima gara».: «Partita, a mio parere, equilibrata nel primo tempo a parte il risultato di 1-0 venuto da una nostra indecisione difensiva e da un fuorigioco iniziale non fischiato, che ha portato ad un autogol e una parata del nostro portiere. Il secondo tempo è stato giocato ad una porta sola, quella avversaria, ma non siamo stati né fortunati né cinici davanti al portiere da pareggiare. Aggiungo che anche l’arbitro ci ha messo del suo, con due fuorigioco inesistenti fischiati a nostro sfavore. Risultato falso: un pareggio sarebbe stato giusto, ma questo è il calcio. Avanti cosi…bravi ragazzi!».: «Non potevo augurarmi miglior esordio in panchina. Partita vinta meritatamente contro un avversario che ci precedeva in classifica e sicuramente di valore. L'aspetto più positivo è che questa vittoria è arrivata soprattutto giocando un buon calcio e questo è merito di un gruppo di ragazzi che si impegna sempre con dedizione anche in settimana. Ringrazio i giocatori per la prestazione, Roberto Pitotti che ha guidato la squadra nelle ultime settimane e mi ha dato una grande mano a conoscerne subito i pregi e, infine, la società per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di questo gruppo».: « Partita tirata, vinta con il cuore e con la testa. Nel primo tempo abbiamo avuto due clamorose occasioni per passare in vantaggio, purtroppo non sfruttate. Nella ripresa, abbiamo avuto delle difficoltà e la partita si stava incanalando sullo 0-0. Poi, il calcio di rigore concessoci dal direttore di gara, ci ha permesso di vincere la gara. Complimenti alle due squadre per la correttezza mostrata in campo».: «Siamo passati in svantaggio nell’ultimo quarto d’ora a causa di un calcio di rigore assegnato a causa di un tocco di mano di un nostro difensore…il tocco di mano c’è stato, sì, ma nettamente al di fuori dell’area di rigore…non ci lamentiamo comunque, un errore del direttore di gara ci può stare. Una gara equilibrata, che sarebbe dovuta finire 0-0. Sul piano del gioco, forse abbiamo giocato meglio noi ma i nostri avversari sono stati più concreti».: «I ragazzi sono entrati in campo convinti ed hanno espresso un buon calcio. Hanno tenuto testa ad una squadra esperta e maliziosa. Le buone trame dei nostri giocatori ci hanno portato più volte vicino al vantaggio, senza rischiare praticamente nulla. Il primo tempo si è chiuso in parità. Nella ripresa, siamo passati in vantaggio su un calcio di rigore. Non ci siamo fermati e abbiamo più volte sfiorato il raddoppio. Bene così, testa e cuore e i risultati arrivano!».: «Purtroppo quest'anno siamo molto sfortunati: nonostante infortuni vari, riusciamo a prendere gol senza subire praticamente tiri in porta ma solo su calci di rigore discutibili. Sono sicuro che questo momento sfortunato passerà a breve».: «Un po' di sofferenza ma l'importante è aver conquistato i tre punti dopo due sconfitte esterne consecutive. Avevamo diversi assenti e siamo contenti di aver ottenuto il risultato che cercavamo. Voglio ringraziare Stefano Di Rocco per avermi dedicato il gol-vittoria dopo il triste periodo che ho vissuto recentemente a livello familiare».: «Partita importante per noi per molti motivi. Buona la prestazione di tutti i ragazzi, che hanno affrontata la gara con concentrazione e determinazione. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 e, nel secondo tempo, abbiamo trovato il terzo gol dopo 15’. Il Casperia, a mio parere, è una buona squadra, che si è impegnata fino al fischio finale».: «Brutta partita da parte nostra. Gli avversari hanno messo più grinta e più voglia di portare a casa punti. È la prima volta che capita e non dovrà mai più accadere».Fiamignano Equicola 16Moricone*, Poggio S.Lorenzo 11Selci, Atletico Torano, S.Susanna, Atletico Cantalice, Piazza Tevere 10Centro Italia Micioccoli, Torri in Sabina 8Sporting Corvaro 7Posta 6Monte S.Giovanni 5Velinia 4Cittareale 3Casperia* 0Atletico Cantalice-CittarealeAtletico Torano-Poggio S.LorenzoCasperia-Piazza TevereCentro Italia Micioccoli-Torri in SabinaFiamignano Equicola-Sporting CorvaroPosta-S.SusannaSelci-Monte S.GiovanniVelinia-Moricone