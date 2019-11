PROGRAMMA GARE, V GIORNATA

RIETI - Si accendono i riflettori sul quinto turno d’andata del campionato di Seconda categoria. La capolista Fiamignano Equicola, desiderosa di mantenere la vetta della classifica, ospiterà tra le mura amiche di “Brusciano” il Monte S.Giovanni, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La prima inseguitrice della capolista, il Selci, tenterà di rimanere in scia nel match casalingo contro Piazza Tevere, club che ha sicuramente voglia di inanellare la seconda vittoria consecutiva dopo un difficoltoso inizio di stagione. La romana Moricone, invece, affronterà in trasferta la neopromossa e ultima della classe Casperia, desiderosa di riscatto dopo un inizio shock sotto il profilo dei risultati.Match interessante e senza esclusione di colpi sarà il duello tra le neopromosse Posta e Sporting Corvaro: la prima ancora non ha trovato il primo successo in stagione mentre la seconda cercherà di riassaporare la gioia dei 3 punti, che mancano dalla prima giornata. L’Atletico Cantalice, dopo lo scivolone dello scorso weekend contro Piazza Tevere, tenterà di risollevarsi affrontando, in casa, il Poggio S.Lorenzo. S.Susanna andrà, invece, alla ricerca del terzo successo consecutivo contro il Torri in Sabina, battuto in rimonta nello scorso turno dal Moricone, mentre Velinia, ancora a secco di vittorie, sarà ospitata dall’Atletico Torano. Infine Centro Italia Micioccoli cercherà di tornare alla vittoria, che manca da due gare, nella sfida casalinga contro Cittareale, quest’ultima ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione.Atletico Torano-Velinia (arbitro Bertini di Rieti)Centro Italia Micioccoli-Cittareale (arbitro Goktas di Rieti)Fiamignano Equicola-Monte S.Giovanni (arbitro D’Orazi di Rieti)Selci-Piazza Tevere (arbitro Crisafi di Roma 2)Casperia-Moricone (arbitro Tamburrini di Viterbo)Posta-Sporting Corvaro (arbitro Khalil di Rieti)Atletico Cantalice-Poggio S.Lorenzo (arbitro Sandrelli di Rieti)S.Susanna-Torri in Sabina (arbitro Polella di Roma 1)Fiamignano Equicola 12Selci 10Moricone 8Poggio S.Lorenzo, Atletico Torano, S.Susanna 7Atletico Cantalice 6Torri in Sabina, Centro Italia Micioccoli, Monte S.Giovanni 5Sporting Corvaro, Piazza Tevere 4Posta 3Cittareale 2Velinia 1Casperia 0