COMMENTI, IV GIORNATA

Casperia-Atletico Torano 1-3

Orsini (C), D. Carducci, D. Mita, P. Bertoldi (AT)

Massimo Petrocchi (Direttore Sportivo Casperia)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Cittareale-Posta 1-1

Tolli (C)

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

La società Posta non rilascia alcuna dichiarazione.

Monte S.Giovanni-Centro Italia Micioccoli 1-1

Caprioli (MSG), Ometto (CIM)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte S.Giovanni)

Roberto Attorre (Dirigente Centro Italia Micioccoli)

Moricone-Torri in Sabina 3-2

Landi, Pasquarelli, Visco (M), G. Donati, F. Bussotti (T)

Marco Ambrogi (Vice-Capitano Moricone)

Ismaele Pagliani (Dirigente Torri in Sabina)

Piazza Tevere-Atletico Cantalice 4-1

Fenici, Petroni, Urbani, Cirpiani (PT), Caperna (AC)

Cristian Scossa (Presidente Piazza Tevere)

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Poggio S.Lorenzo-Fiamignano Equicola 1-2

Paolucci (PSL), 2 Di Girolamo (FE)

La società Poggio S.Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

Emiliano Lucentini (Allenatore Fiamignano)

Sporting Corvaro-S.Susanna 0-1

Autogol

Angelo Lelli (Dirigente Sporting Corvaro)

Roberto Paniconi (Dirigente S.Susanna)

Velinia-Selci 1-2

Tosoni (V), Gatti, Mocci (S)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, V GIORNATA

RIETI - Dopo le emozioni della quarta giornata di Seconda categoria, oggi è il day-after, giorno in cui le società analizzano i risultati e tutto ciò che è accaduto nei campi reatini. Il Fiamignano Equicola sorride ancora grazie alla quarta vittoria su quattro, in questo turno arrivata contro il Poggio S.Lorenzo, una delle antagoniste degli uomini di mister Lucentini.Moricone e Selci rimangono in scia della capolista grazie alle vittorie rispettivamente contro Torri in Sabina e Velinia, mentre terminano in pareggio, entrambi 1-1, i match che vedevano Monte S.Giovanni e Cittareale ospitare tra le mura amiche rispettivamente Centro Italia Micioccoli e la matricola Posta. Seconda vittoria consecutiva per S.Susanna, in questo turno arrivata sul campo dello Sporting Corvaro, mentre Casperia si piega all’Atletico Torano.Infine, prima vittoria stagionale per Piazza Tevere, che ha piegato in casa l’Atletico Cantalice dopo l’esonero in settimana di Lorenzo Bruni dalla panchina biancoverde. Al suo posto, per questa gara, ha diretto i ragazzi di Piazza Tevere il vice-allenatore Roberto Pitotti. Il club fa sapere che Pitotti guiderà la squadra fino a quando non verrà ufficializzato un nuovo tecnico.: «Partita surreale. Abbiamo fatto almeno 24 azioni d’attacco e, dico poco, almeno 11 palle-gol nitide. Una gara che dovevamo stravincere, senza mai soffrire. Mi dispiace per i ragazzi, che ce l’hanno messa tutta. Abbiamo colpito due traverse, con la palla che è rimasta sulla linea di porta…inoltre, parate miracolose del portiere avversario…insomma, meritavamo di vincere! Dobbiamo lavorare sicuramente: questo è anche frutto della poca esperienza nella categoria. Non perdiamo la voglia e la speranza di poterci rialzare!».: «Partita dominata da noi, con almeno 6 occasioni da gol nitide non sfruttate al meglio. Inoltre abbiamo anche colpito 3 pali e ci è stato ingiustamente annullato un gol. I nostri avversari, invece, hanno pareggiato con un solo tiro in porta…purtroppo così è il calcio».: «E’ stata una giornata particolare: insieme agli amici di Quattro Strade abbiamo voluto ricordare Alfredo Battella, una targa ricordo donata alla famiglia e un minuto di silenzio. Voglio ringraziare la società Centro Italia Micioccoli per la loro partecipazione. Per quanto riguarda la gara, purtroppo siamo scesi in campo senza diversi giocatori infortunati. Nel primo tempo, i nostri avversari sono stati più determinati e quindi sono passati in vantaggio. Nella ripresa abbiamo avuto una grande reazione e, meritatamente, abbiamo pareggiato, un pareggio a mio avviso giusto».: «Abbiamo affrontato questa partita con una rosa molto rimaneggiata ma, nonostante ciò, la squadra ha affrontato il primo tempo con estrema concentrazione, non permettendo agli avversari di superare mai il centrocampo e segnando il primo gol dopo pochi minuti. Abbiamo sciupato parecchie occasioni da gol e ci è stato negato il raddoppio su un presunto fuorigioco, inesistente anche a detta degli avversari. Siamo rientrati nel secondo tempo con poca concentrazione, anche se non abbiamo praticamente mai permesso agli avversari di tirare in porta. Il gol subìto è arrivato su un calcio di rigore (anche in questo caso gli stessi avversari ci hanno confermato la dubbia autenticità). Comunque, non cerchiamo alibi, poichè potevamo chiudere la gara in diverse occasioni e non l'abbiamo fatto…c'è, quindi, da lavorare. Pensiamo ora alla prossima partita».: «Tre punti preziosissimi, ottenuti contro una squadra tosta che ci ha dato del filo da torcere. Dopo venti minuti ci ritroviamo sotto di due gol, merito di un approccio migliore dei nostri avversari. A seguito di alcuni accorgimenti tattici operati dal mister abbiamo trovato le giuste contromisure e abbiamo pareggiato sul finire di primo tempo grazie alle reti di Landi e Pasquarelli, creando un altro paio di occasioni da gol. All'inizio della ripresa siamo passati in vantaggio dopo un'ottima azione in verticale finalizzata da Visco. Siamo riusciti a mantenere il vantaggio sino alla fine, respingendo gli assalti degli avversari e non rinunciando ad attaccare. Ci prendiamo questi tre punti che ci danno una bella iniezione di fiducia in vista del prosieguo del campionato, ricordando che la strada verso la salvezza è lunga e per questo i piedi vanno mantenuti ben saldi a terra. In chiusura ci tengo a fare i complimenti ai molti amici del Torri».: «Partita cominciata molto bene per noi, con due reti in 20’ prima con il rigore di Giammarco Donati e poi, al termine di una splendida azione, con la scivolata vincente di Federico Bussotti. Subito dopo i nostri avversari sono venuti fuori, prima siglando l’1-2 e poi con un rigore molto generoso assegnato dal direttore di gara…dico generoso anche perché il fallo era stato sì commesso, ma non all’interno dell’area ma al di fuori. Subito dopo abbiamo subìto il 3-2 loro, per poi colpire una traversa sul finale con Riccardo Valenti. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, anche perché non ci è stato assegnato un rigore nettissimo e che tutti hanno visto. Direzione di gara che ha lasciato molto a desiderare».: «Una partita per noi fondamentale, perché abbiamo affrontato una settimana di cambiamento. Ottima la risposta dei ragazzi e di chi li ha diretti verso una vittoria meritata. Abbiamo iniziato a far vedere qualcosa di interessante e speriamo di continuare così!».: «Brutta partita da parte nostra, sia per l’approccio nel primo tempo, dove abbiamo subìto due gol, che nella ripresa dove i nostri avversari hanno calato il poker. Non posso non sottolineare, però, la direzione di gara, che ha influenzato il decorso della partita. Il direttore di gara, diciamo non in giornata, non ci ha fischiato tantissimi falli durante le nostre azioni d’attacco. Certo, l’impegno della coppa nel turno infrasettimanale ci ha reso ieri meno brillanti e un po’ stanchi. Inoltre bisogna essere bravi anche a trovare gli stimoli durante ogni partita, cosa che ci è mancata. Ovviamente senza nulla togliere agli avversari che hanno svolto una buona gara».: «Anzitutto faccio i complimenti al Poggio S.Lorenzo. Sapevamo di dover affrontare una squadra forte. Faccio i complimenti soprattutto ai miei ragazzi perché abbiamo conquistato 3 punti su un campo difficile e tra molti problemi dovuti agli assenti. Partita giocata quasi alla perfezione. Abbiamo sbloccato il punteggio con un rigore di Di Girolamo, per poi vedere all’opera il nostro estremo difensore Ferrarese che ha compiuto una parata incredibile che ha salvato il punteggio. Potevamo chiudere il primo tempo sul 2-0, ma l’occasione creata da Di Cesare non è andata, purtroppo, a buon fine. Nella ripresa il Poggio si è risvegliato ed è diventato più battagliero ma noi abbiamo saputo tenere bene il campo. Il 2-0 è arrivato ancora su rigore e ancora con Di Girolamo. Potevamo anche andare sullo 0-3 con Paone ma, purtroppo, la palla è andata fuori di poco. Nel finale i nostri avversari hanno accorciato le distanze al 93’. Ottima prestazione. Il nostro obbiettivo è quello di raggiungere i 40 punti, anche se ora la classifica dice altro: cerchiamo di raggiungere il prima possibile la salvezza. Complimenti alla squadra, bravi tutti!».: «Partita giocata male dalla nostra squadra, che non è riuscita ad imporre il proprio gioco. La gara si è trascinata per un’ora maniera sterile fino a quando, su una ripartenza degli avversari, una incomprensione tra il nostro difensore e il nostro portiere ha portato all’autorete. Abbiamo reagito, ma a fine partita il portiere avversario ha deviato sulla traversa un tiro dal limite di Romani. Ora cercheremo di trarre insegnamento dagli errori e di proseguire al meglio il campionato».: «Partita maschia, giocata a ritmi alti e senza paura da entrambe le squadre e, soprattutto, grazie alla professionalità del direttore di gara, il signor Sandrelli di Rieti, che ha reso questa partita bella. La vittoria è arrivata a 15’ dalla fine grazie ad una deviazione di un loro difensore…avanti così ragazzi!».: «Primo tempo equilibrato e terminato 0-0. Nel secondo tempo siamo passati in svantaggio su calcio di rigore per un fallo di mano interpretato volontario dall'arbitro ma, subito dopo, abbiamo pareggiato con Tosoni dopo una buona combinazione di passaggi. Poi una nostra respinta di testa in difesa ha involontariamente messo un loro giocatore in condizione di calciare a rete da posizione angolata, siglando l’1-2… comunque un gran gol! I nostri avversari hanno avuto un altro rigore a favore, a nostro avviso inesistente, comunque prontamente parato dal nostro portiere. Loro sono una buona squadra e hanno meritato la vittoria, ma noi non abbiamo demeritato!».: «Siamo andati a Antrodoco con la consapevolezza che avevamo a disposizione solo un risultato per restare attaccati alla vetta, pur sapendo che il Velinia è una squadra ostica. Primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0. Dopo la strigliata di Mister Scaricamazza, i miei ragazzi sono rientrati in campo con la voglia e la mentalità giusta per vincere: siamo andati in vantaggio al 20’ e, dopo un minuto, abbiamo subìto il pareggio ma restando tranquilli (anche dopo gli errori o, meglio dire orrori, dell'arbitro a discapito di entrambe le squadre) siamo riusciti a segnare il definitivo 2-1 portandoci a casa quei benedetti 3 punti in palio. Complimenti a tutti i ragazzi del Velinia per l’ospitalità e la sportività messa in campo».: «Abbiamo fatto una grandissima partita. Abbiamo conquistato 6 punti su campi difficilissimi (Torano e Velina): siamo stati bravi a fare gruppo e portare via 3 punti meritati. Siamo stati bravi anche a finire la partita in undici, visto le tante decisioni arbitrali molto dubbie: in una partita tranquilla non possono essere sventolati 8 cartellini gialli! Sono anni che, prima da giocatore e poi da allenatore, calco i campi regionali e nazionali, ma non mi era mai capitato di vedere annullare un gol su ribattuta del portiere su rigore, per fuorigioco…da fantascienza! L’errore (nemmeno più di tanto) ci può stare, ma almeno deve esserci l’umiltà di ammettere il proprio sbaglio. Il direttore di gara, invece, era convinto della decisione presa! Chiedo scusa per la reazione avuta…andiamo avanti per la nostra strada!».Fiamignano Equicola 12Selci 10Moricone, S.Susanna 8Poggio S.Lorenzo, Atletico Torano 7Atletico Cantalice 6Torri in Sabina, Centro Italia Micioccoli 5Sporting Corvaro, Piazza Tevere 4Monte S.Giovanni, Posta 3Cittareale 2Velinia 1Casperia 0Atletico Cantalice-Poggio S.LorenzoAtletico Torano-VeliniaCasperia-MoriconeCentro Italia Micioccoli-CittarealeFiamignano Equicola-Monte S.GiovanniPosta-Sporting CorvaroS.Susanna-Torri in SabinaSelci-Piazza Tevere