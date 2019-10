PROGRAMMA GARE, IV GIORNATA

Sabato 26, ore 14.30

Domenica 27, ore 11

Ore 14.30

Ore 15

CLASSIFICA

RIETI - Ritornano in campo le formazioni che militano nel campionato di Seconda categoria per giocare il quarto turno del girone d’andata. Weekend che si prospetta emozionante ed intenso, con molte gare d’alta classifica e sfide al cardiopalma. La capolista Fiamignano Equicola sarà ospite di una delle sue inseguitrici, il Poggio S.Lorenzo. A pari punti in classifica col Poggio c’è Selci che, dopo la brutta sconfitta negli ottavi d’andata di coppa, cercherà di ritrovare il sorriso sul campo del Velinia. Desiderosa di trovare i primi punti stagionali è il fanalino di coda Casperia, che giocherà tra le mura amiche contro l’Atletico Torano, mentre i gialloblù di Torri in Sabina saranno impegnati nella trasferta romana contro il Moricone. L’Atletico Cantalice, dopo la sonora vittoria nel match di coppa Lazio, cercherà il terzo successo consecutivo nel derby in casa del Piazza Tevere. La matricola Sporting Corvaro cercherà di fare punti nella sfida casalinga contro S.Susanna, mentre Centro Italia Micioccoli e Cittareale cercheranno di riscattarsi dopo le sconfitte dello scorso turno affrontando, rispettivamente in trasferta ed in casa, Monte S.Giovanni e Posta.Sporting Corvaro-S.Susanna (arbitro Sandrelli di Rieti)Casperia-Atletico Torano (arbitro Khalil di Rieti)Moricone-Torri in Sabina (arbitro Bezzi di Roma 1)Cittareale-Posta (arbitro Palmieri di Roma 1)Monte S.Giovanni-Centro Italia Micioccoli (arbitro Matteucci di Rieti)Poggio S.Lorenzo-Fiamignano Equicola (arbitro Pierotti di Roma 1)Velinia-Selci (ad Antrodoco, arbitro Aguzzi di Rieti)Piazza Tevere-Atletico Cantalice (arbitro D'Orazi di Rieti)Fiamignano Equicola 9Poggio S.Lorenzo, Selci 7Atletico Cantalice 6Torri in Sabina, Moricone, S.Susanna 5Centro Italia Micioccoli, Atletico Torano, Sporting Corvaro 4Monte S.Giovanni, Posta 2Piazza Tevere, Velinia, Cittareale 1Casperia 0