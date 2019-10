PROGRAMMA GARE, III GIORNATA

RIETI - Inizia il conto alla rovescia sulla terza giornata del campionato di Seconda categoria. Desideroso di continuare la striscia di vittorie consecutive la capolista Fiamignano Equicola, che in questo turno ospiterà tra le mura amiche di “Brusciano” il Piazza Tevere, che ha voglia di gettarsi alle spalle la brutta prestazione nel derby contro Centro Italia Micioccoli. Quest’ultima, invece, sarà di scena davanti al proprio pubblico contro Poggio S.Lorenzo, mentre Casperia cercherà i primi tre punti stagionali nella sfida in casa del Selci, un derby con emozioni assicurate.L’Atletico Torano, invece, cercherà riscatto contro il Moricone di mister Colantoni, mentre Monte S.Giovanni sarà ospitato dal Posta. Sporting Corvaro, dopo la sconfitta sul campo del Moricone, cerca riscatto in casa del Torri in Sabina, desiderosa però di non allontanarsi dalla vetta. Chiudono il programma gare del terzo turno i match che vedranno Atletico Cantalice e S.Susanna sfidare, entrambe davanti alla propria tifoseria, rispettivamente Velinia e Cittareale.Atletico Torano-Moricone (arbitro Ascione di Roma 1)Centro Italia Micioccoli-Poggio S.Lorenzo (arbitro D’Orazi di Rieti)Fiamignano Equicola-Piazza Tevere (arbitro Paterlini di Ciampino)Selci-Casperia (arbitro Tinti di Tivoli)Posta-Monte S.Giovanni (arbitro Sandrelli di Rieti)Torri in Sabina-Sporting Corvaro (arbitro Masci di Roma 2)Atletico Cantalice-Velinia (arbitro Khalil di Rieti)S.Susanna-Cittareale (arbitro Bejan di Rieti)Fiamignano Equicola 6Torri in Sabina, Moricone, Poggio S.Lorenzo, Centro Italia Micioccoli, Selci 4Atletico Torano, Sporting Corvaro, Atletico Cantalice 3S.Susanna 2Piazza Tevere, Velinia, Posta, Cittareale, Monte S.Giovanni 1Casperia 0