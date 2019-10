RISULTATI E MARCATORI, II GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella seconda giornata del campionato di Seconda categoria, trova la vetta solitaria della classifica la matricola Fiamignano Equicola, grazie alla vittoria esterna sul campo del Velinia. Prima vittoria in campionato per l’Atletico Cantalice arrivata sul campo del Casperia, ancora a 0 punti, mentre arriva la prima sconfitta per Sporting Corvaro ed Atletico Torano, avvenute rispettivamente per mano del Moricone e Selci. Secondo pareggio di fila, invece, per S.Susanna nel match contro Monte S.Giovanni. Pareggio anche nel match tra Cittareale e Torri in Sabina (1-1) mentre Piazza Tevere perde il derby tutto reatino contro Centro Italia Micioccoli (match terminato 1-3). Infine, vittoria larga e pesante per Poggio S.Lorenzo, che conquista i primi tre punti stagionali grazie al 4-0 rifilato alla new entry Posta.Atletico Torano-Selci 0-2: Carosi, Gatti.Casperia-Atletico Cantalice 0-2: J. Patacchiola, PiergalliniCittareale-Torri in Sabina 1-1: Sgambati (C), G. Donati (T)Monte S.Giovanni-S.Susanna 2-2: 2 M. De Demonicis (SS)Moricone-Sporting Corvaro 2-0: 2 ViscoPiazza Tevere-Centro Italia Micioccoli 1-3: Colasanti (PT), Miccioni, Autogol, Ometto (CIM)Poggio S.Lorenzo-Posta 4-0: 2 Ciavattieri, Saccenti, CannVelinia-Fiamignano 0-2: F. Ottaviani, M. AnselmiFiamignano Equicola 6Torri in Sabina, Moricone, Poggio S.Lorenzo, Centro Italia Micioccoli, Selci 4Atletico Torano, Sporting Corvaro, Atletico Cantalice 3S.Susanna 2Piazza Tevere, Velinia, Posta, Cittareale, Monte S.Giovanni 1Casperia 0