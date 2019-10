PROGRAMMA GARE, II GIORNATA

sabato 12, ore 15.30

ore 18

domenica 13, ore 11

ore 15.30

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la seconda giornata del campionato di Seconda categoria. Dopo le emozioni del primo turno, ci si aspetta un’altra giornata di campionato all’insegna dello spettacolo. Nella giornata di sabato, solo due match in programma: il Selci, dopo il pareggio interno col Moricone, sarà ospitato sul campo dell’Atletico Torano mentre è grande attesa al “Gudini” di Rieti per il derby di quartiere tra il Piazza Tevere di mister Bruni e il Centro Italia Micioccoli allenato da mister Massimi.Nella giornata di domenica, invece, si giocheranno gli altri match: le matricole Fiamignano Equicola e Sporting Corvaro, desiderose di conquistare altri 3 punti e consolidare la vetta, giocheranno entrambe in trasferta, rispettivamente contro Velinia e Moricone. Match di sicuro interesse è la sfida tra Atletico Cantalice e Casperia, mentre Cittareale ospiterà, tra le nuove mura amiche del “Leprignano” di Capena, la neopromossa Torri in Sabina. Infine, S.Susanna, dopo il pareggio interno della scorsa giornata contro Poggio S.Lorenzo, cercherà la prima vittoria stagionale sul campo del Monte S.Giovanni, quest’ultimo sconfitto nello scorso turno dal Torri.Atletico Torano-Selci (arbitro D’Orazi di Rieti)Piazza Tevere-Centro Italia Micioccoli (a Rieti, “Gudini”, arbitro Khalil di Rieti)Casperia-Atletico Cantalice (a Montasola, arbitro J.Bertini di Rieti)Moricone-Sporting Corvaro (arbitro Rainaldi di Tivoli)Velinia-Fiamignano Equicola (arbitro Matteucci di Rieti)Poggio S.Lorenzo-Posta (arbitro Gilardi di Tivoli)Cittareale-Torri in Sabina (a Capena, arbitro Priamo di Roma1)Monte S.Giovanni-S.Susanna (arbitro Aguzzi di Rieti)Atletico Torano, Fiamignano Equicola, Sporting Corvaro, Torri in Sabina 3Moricone, Piazza Tevere, Poggio S.Lorenzo, Velinia, Centro Italia Micioccoli, Posta, S.Susanna, Selci 1Cittareale, Monte S.Giovanni, Casperia, Atletico Cantalice 0