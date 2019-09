© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E' ormai questione di ore la pubblicazione dei gironi di Seconda categoria. Ma una certezza c'è, alle 13 società del Reatino già iscritte se ne sono aggiunte altre due: anche Posta e Sporting Corvaro parteciperanno all’edizione 2019-20 del quarto campioanto regionale. Lo dimostra l'elenco pubblicato sul comunicato n° 33 del Cr Lazio in cui sono state chiamate a partecipare le 28 società reatine che iscritte ai campionati regionali (ma ci saranno anche quelle di livello provinciale), per le spiegazioni su alcune modifiche al regolamento ufficiale. L’incontro si terrà venerdì 6 settembre alle 17 nella Sala Riunioni Comando Polizia Municipale.Le due formazioni reatine, lo scorso anno in Terza categoria, vanno dunque ad aggiungersi alle già calcolate 13 formazioni reatine per il campionato di Seconda che, qualche settimana fa, al momento del termine delle iscrizioni presentava ancora alcuni posti vacanti.Nella lista delle iscritte, presenti alcune new entry: oltre alle già citate Posta ed Atletico Corvaro, ci saranno la vincitrice del campionato di Terza Casperia, quella della coppa Torri in Sabina, Fiamignano (che si chiamerà Fiamignano Equicola proprio grazie all’unione della squadra del Cicolano con l’Equicola) e Centro Italia Micioccoli (nato dall’unione tra Micioccoli e il 4Strade del Sacro Cuore). Già esperte della categoria, le riconfermate Atletico Cantalice, Atletico Torano, Cittareale, Monte S.Giovanni, Piazza Tevere, Poggio S.Lorenzo, S.Susanna, Selci e Velinia.