RIETI - Posti ancora disponibili sia per il campionato di Seconda categoria che per la Coppa Lazio. Sono stati, infatti, prorogati i termini di iscrizione (scadenza decretata per le 18 del 24 agosto) poiché ci sono ancora dei posti vacanti. Riaperte le iscrizioni anche per la Coppa: come si legge dal comunicato, per completare l'organico risultano disponibili ancora 5 posti. Il termine ultimo per iscriversi al torneo ricade il 19 agosto.



Le formazioni reatine già iscritte alla Coppa Lazio sono 3: Casperia, Atletico Cantalice e Selci. © RIPRODUZIONE RISERVATA