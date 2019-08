Ultimo aggiornamento: 19:44

RIETI - Si accendono i riflettori sul campionato di Seconda categoria 2019-20. Sono 13 le formazioni reatine iscritte al torneo, di cui ben 4 new entry: dalla Terza categoria sono infatti salite Casperia (la vincitrice dello scorso campionato di Terza), Torri in Sabina (vincitrice della Coppa di Terza), Micioccoli (col nome di Centro Italia Micioccoli nata dalla sinergia con 4Strade e l'ex ds del Capradosso Franco Tempesta) e Fiamignano; quest’ultima, giocherà in Seconda con il nome Fiamignano Equicola, grazie alla sinegia proprio con l’Equicola, che già lo scorso anno partecipó al campionato di Seconda. Non parteciperanno al campionato Quintilianum (che mantiene però il settore giovanile), Rufinese (che si è unita al Valle del Peschiera in Prima categoria) e 4Strade del Sacro Cuore (che non ha presentato alcuna iscrizione ma è in sinergia con Micioccoli).Le iscrizioni al torneo sono ancora aperte e lo rimarranno fino al 24 agosto. Ora bisognerà attendere il completamento del girone: diventerà, sicuramente, un girone a 14 o a 16. Ipotesi da considerare é l’inserimento all’interno del gruppo di alcune squadre della Sabina romana. Il tutto, però, si deciderà nelle prossime settimane.Ufficializzate anche le date e le squadre della Coppa Lazio di Seconda categoria. L’inizio della competizione è previsto per il 6 ottobre, mentre il 10 maggio si giocherà la finale. Sono 3 le formazioni reatine che parteciperanno al torneo: Casperia, Atletico Cantalice e Selci. Tutto è quindi pronto per il prossimo campionato di Seconda categoria: si prospettano tante emozioni e molto divertimento.