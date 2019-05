RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, XV DI RITORNO

Atletico Torano-Rufinese 2-0

Nitti, M. Di Felice

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Rufinese non rilascia alcuna dichiarazione.

Borgo Quinzio-Atletico Sabina 0-0

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Cittareale-Atletico Cantalice 0-2

Caperna, Bernard

Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Pietropaolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

Piazza Tevere-Quintilianum 2-1

Micangeli, Fenici (PT)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

La società Quintilianum non rilascia alcuna dichiarazione.

Poggio S.Lorenzo-Equicola

Gara terminata al 5’ sul punteggio di 0-0 per mancanza minimo numero dei padroni di casa in campo.



S.Susanna-Castelnuovo di Farfa 2-4

Donati, Autogol (SS), Borzone, Caprioli, Zuccari, R. De Angelis (CF)

Emanuele Mencarelli (Direttore Sportivo S.Susanna)

Paolo Paolucci (Dirigente Castelnuovo di Farfa)

Selci-Monte S.Giovanni

Non disputata

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.



Velinia-4Strade del Sacro Cuore 10-0

Neufville, 2 Keita, 2 Castrucci, 3 Graziani, D'Angeli, L. Saulli

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

CLASSIFICA

RIETI - Termina il campionato di Seconda categoria 2018-19. Nell’ultima giornata della competizione, giocata in questo weekend, è stata confermata la vittoria del torneo da parte della capolista corazzata Castelnuovo di Farfa, che ha chiuso la stagione con la vittoria in casa del S.Susanna.Arrivato, inoltre, il verdetto sul secondo posto: è Borgo Quinzio a piazzarsi sul secondo gradino del podio, grazie alla differenza reti. Nel big match di giornata, gli uomini di mister Tomassetti hanno diviso la posta in palio con l’altra seconda Atletico Sabina, facendo terminare la gara sullo 0-0, come all’andata. Non potendo osservare gli scontri diretti, si guarda alla differenza reti, che incorona seconda il Borgo Quinzio e lo proietta al ripescaggio in Prima categoria. L’Atletico Sabina, dopo una stagione da protagonista assieme alle due citate Borgo Quinzio e Castelnuovo di Farfa, si piazza al terzo posto ma rimane comunque in ottica ripescaggio in Prima categoria, come migliore terza classificata.In quarta posizione, invece, si piazza l’Atletico Cantalice, che in questo turno ha battuto in casa il Cittareale e chiude una buona stagione, anche perché la formazione biancorossa era una new entry del campionato. Chiude la stagione col sorriso anche l’altra neopromossa di inizio campionato, l’Atletico Torano, che in questa giornata ha battuto in casa la penultima Rufinese. Sconfitta pesantissima, invece, per il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, che è stato battuto in trasferta 10-0 dal Velinia. Vittoria a sorpresa del Piazza Tevere, che si imposta di misura (2-1) sul Quintilianum, mentre la gara tra Poggio S.Lorenzo ed Equicola è durata solo 5’ in quanto i padroni di casa, dopo l’infortunio del loro estremo difensori, sono rimasti in 6 in campo e, perciò, l’arbitro ha sospeso la gara.Da definire, invece, la questione per la gara tra Selci e Monte S.Giovanni: gli ospiti non avrebbero presentato la lista in tempo, in quanto il direttore di gara inizialmente avrebbe decretato il rinvio della gara per impraticabilità del campo; la lista ospite sarebbe stata poi successivamente presentata al direttore di gara, ma fuori tempo massimo. Bisognerà, perciò, attendere le decisioni del giudice sportivo.: «Partita decisiva per ambedue le squadre...sicuramente il tempo non ci ha aiutato, rendendo in campo molto duro e il timore di quanto era in ballo ha sicuramente fatto da padrone, facendo chiudere le due squadre. Siamo comunque contenti del pareggio. Abbiamo iniziato la stagione con il solo scopo di divertirci e cercare di rimanere in Seconda ed invece abbiamo ottenuto un risultato che va oltre ogni più rosea previsione, soprattutto in virtù dei molti problemi che abbiamo dovuto affrontare. Un plauso va a tutti i ragazzi e ai dirigenti della società per aver tenuto duro. Per la prima volta nella storia del nostro paese…abbiamo la possibilità di giocare in Prima categoria!».: «Stagione conclusa. Approfitto per ringraziare tutta la società, nessuno escluso. Ringrazio uno ad uno i miei giocatori per la disponibilità che mi hanno fornito durante tutta la stagione! Ci vediamo il prossimo anno, consapevoli di fare un altro campionato da protagonisti!».: «Partita giocata su campo impraticabile, che si è decisa su un rigore concesso a causa di un vero e proprio scivolone del nostro portiere, che è andato fortuitamente a sbattere sul loro attaccante. Il secondo gol, purtroppo, l’abbiamo subìto in contropiede, dopo che avevamo fallito il pareggio».: «Prima di parlare della partita, vorrei ringraziare questo gruppo di ragazzi, veramente eccezionali e tutti ragazzi del posto, tranne alcuni di fuori. Lo scorso anno, il primo della società, siamo passati dalla Terza alla Seconda categoria, trovandoci quest’anno a lottare per le prime posizioni. Siamo tutti orgogliosi di questa società e di questi giocatori. Per quanto riguarda la partita, abbiamo vinto meritatamente, giocando fin da subito per vincere. Abbiamo giocato contro una squadra ben messa in campo, una squadra forte fisicamente, in possesso di giocatori veramente bravi. Ieri, però, siamo stati più bravi noi, ed abbiamo cercato e voluto la vittoria. Nel primo tempo ambedue le formazioni hanno giocato alla pari, mentre nella ripresa ci siamo imposti più noi, prima realizzando un rigore netto e poi, dopo alcune occasioni sciupate a causa del campo pesante, abbiamo raddoppiato con il nostro capocannoniere Bernard. Subito dopo, non abbiamo rischiato quasi nulla, tranne in una occasione in cui è stato molto bravo il nostro portiere Temperanza a sventare l’occasione in favore ai nostri avversari. Quando la nostra squadra è al completo, è difficile per tutti e ce la giochiamo con tutti».: «Per quanto riguarda la partita, è stata una bellissima gara, giocata bene e alla pari contro una buona squadra che ha lottato per le parti alte della classifica. Ovviamente c'era poco da giocarsi però vincere fa sempre piacere. Nel primo tempo ci sono state poche occasioni nonostante avessimo mosso bene palla, invece nel secondo qualche bell'azione ben costruita ci ha messo a tu per tu con il portiere avversario, sciupando davvero tantissimo...un po' come la stagione trascorsa! Voglio fare i complimenti ai ragazzi, ma non per la partita ma per la stagione perché, nonostante sia stata lunga, estenuante e a volte frustrante, alcuni di loro non hanno mollato mai un centimetro! Bravi loro!».: «Partita giocata sotto un diluvio universale e su campo pesante. Siamo passati in vantaggio ma poi, un po' per mancanza di giocatori e un po' per mancanza di motivazione, ci siamo disuniti e non abbiamo trovato più la voglia di combattere. Un augurio al Castelnuovo di Farfa per la nuova avventura e complimenti per il campionato che hanno fatto. Noi già ci stiamo preparando per l'anno prossimo, ancor più agguerriti e fieri di portare avanti la storia del Santa Susanna. Arrivederci a tutti!».: «Partita senza grosse motivazioni da ambo le parti ma giocata gagliardamente, sotto una pioggia incessante. Pronti e via andiamo subito sotto di due gol poi la riapriamo con un gol di Borzone e finisce così il primo tempo. Nel secondo arrivano altri tre gol, rispettivamente di Caprioli, Riccardo De Angelis e Zuccari, che fissano il punteggio sul 4-2 finale. Vorrei fare una menzione speciale per il portiere Roselli e per Caprioli, alla loro ultima partita: grazie di cuore da tutta la società. Infine, grazie a tutti i giocatori che sono i veri artefici di un’annata irripetibile e a mister Imperatori per il secondo campionato vinto in appena tre anni. Grazie a tutti!».: «Per capire bene, dobbiamo aspettare il referto dell’arbitro e le decisioni del giudice sportivo. In attesa, colgo l’occasione dell’ultima dichiarazione stagionale per dire quanto segue. Ad inizio campionato ho parlato con ogni singolo giocatore e con il mister e gli ho espresso il mio punto di vista: essendo una squadra nuova, con ragazzi giovani l’obbiettivo era arrivare tra i primi 3 posti del campionato, perché sapevo le potenzialità del nostro gruppo e quindi era l’unica cosa da chiedergli, anche se non era possibile immaginare il gradino più alto. Abbiamo sbagliato un po' all’inizio ma solo per l’inesperienza del gruppo (non parlo della loro giovane età ma del fatto che non avevano mai giocato insieme), Presidente, ds, mister e squadra tutti nuovi ma con delle potenzialità elevate che giornata dopo giornata sono venute fuori, dimostrando che era giusto arrivare sul podio; poi, qualche errore nel finale di stagione, ci ha portato al quinto posto a soli 3 punti dalla seconda quindi sono soddisfatto e orgoglioso del nostro percorso. Grazie ad ogni singolo giocatore, a mister Scaricamazza e, soprattutto, al Presidente Federico Tessicini, che ci ha permesso di vivere una stagione piena di emozioni».: «I ragazzi volevamo fare una buona prestazione e hanno giocato con impegno e determinazione. Faccio un augurio sincero alla società 4Strade che con grande passione e sacrificio hanno consentito ai loro giovani calciatori di fare esperienza e divertirsi».La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.Castelnuovo di Farfa 75Borgo Quinzio 59Atletico Sabina 59Atletico Cantalice 58Quintilianum 55Cittareale 55Selci 53*Atletico Torano 48Equicola 42Monte S.Giovanni 37*Piazza Tevere 33Velinia 26S.Susanna 23Poggio S.Lorenzo 21Rufinese 154Strade del Sacro Cuore 9In attesa decisioni del giudice sportivo