RIETI - Si spengono i riflettori sul campionato di Seconda categoria. In questo weekend si giocherà, infatti, la 15esima giornata di ritorno del torneo, ultimo turno per la stagione 2018-19. La capolista e vincitrice della competizione, il Castelnuovo di Farfa, sarà impegnato in trasferta sul campo del S.Susanna.Big match di giornata sarà invece la sfida tra Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, le due formazioni che si trovano a pari punti al secondo posto e che lottano proprio per la medaglia d’argento, che varrebbe il ripescaggio in Prima categoria. L’andata tra le due reatine si concluse con un pareggio a reti bianche, perciò in caso di un ulteriore pareggio in questo weekend, si andrà a calcolare la differenza reti, che per adesso vede in vantaggio il team granata del Borgo Quinzio: 71 le reti realizzate dagli uomini di mister Tomassetti e 36 quelle subìte, mentre 61 sono i gol per il club allenato da mister Capulli, che ha però subìto 31 reti. Sarà una sfida intensa e, sicuramente, carica di emozioni.Match interessante sarà la sfida d’alta classifica tra Cittareale ed Atletico Cantalice. Selci, intanto, chiuderà la stagione davanti al suo pubblico nella gara in cui i ragazzi di mister Scaricamazza affronteranno il Monte S.Giovanni, mentre il Quintilianum sarà ospitato dal Piazza Tevere. Nelle zone di medio-bassa classifica, invece, l’ultima della classe 4Strade del Sacro Cuore giocherà sul campo del Velinia, mentre Rufinese e Poggio S.Lorenzo affronteranno rispettivamente in trasferta ed in casa Atletico Torano ed Equicola.Selci-Monte S.Giovanni (arbitro Pasquale di Ostia Lido)Atletico Torano-Rufinese (arbitro Viziru di Roma 1)Borgo Quinzio-Atletico Sabina (arbitro D’Amico di Frosinone)Cittareale-Atletico Cantalice (arbitro Bertoldi di Roma 2)Piazza Tevere-Quintilianum (arbitro Bezzi di Roma 1)Poggio S.Lorenzo-Equicola (arbitro Negri di Ostia Lido)S.Susanna-Castelnuovo di Farfa (arbitro Pizzo di Ostia Lido)Velinia-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Urzì di Roma 1)Castelnuovo di Farfa 72Borgo Quinzio, Atletico Sabina 58Quintilianum, Cittareale, Atletico Cantalice 55Selci 53Atletico Torano 45Equicola 39Monte S.Giovanni 37Piazza Tevere 30S.Susanna, Velinia 23Poggio S.Lorenzo 21Rufinese 154Strade del Sacro Cuore 9