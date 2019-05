RISULTATI E MARCATORI, XIV DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella giornata numero 14 di ritorno del campionato di Seconda categoria, penultimo turno stagionale, vince la capolista Castelnuovo di Farfa, che ha battuto in casa il Piazza Tevere. Nei due big match di giornata per la lotta al secondo posto, l’Atletico Cantalice conquista 3 punti importanti grazie alla vittoria interna ai danni del Selci, mentre si dividono la posta in palio Quintilianum e Cittareale, che pareggiano a reti bianche. Trovano i tre punti anche Borgo Quinzio ed Atletico Sabina, che hanno battuto rispettivamente Equicola ed Atletico Torano. Tutto, perciò, è rimandato all’ultima giornata di campionato per capire chi si posizionerà al secondo posto. Nelle zone di medio-bassa classifica, vince la penultima della classe Rufinese sul S.Susanna e, dopo oltre cinque mesi, torna alla vittoria anche il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, che ha battuto in casa il Poggio S.Lorenzo. Infine, vittoria rotonda del Monte S.Giovanni che ha battuto in casa il Velinia.4Strade del Sacro Cuore-Poggio S.Lorenzo 4-2: Savoia, D’Innocenti (PSL)Atletico Cantalice-Selci 5-1: Di Battista, 4 Bernard (AC), Gatti (S)Atletico Sabina-Atletico Torano 1-0: PolicastroCastelnuovo di Farfa-Piazza Tevere 2-1: Ricci, R. De Angelis (CF), BarbanteEquicola-Borgo Quinzio 1-7: De Santis (E), Moscetta, Federico Fioravanti, Marinelli, 4 Diallo (BQ)Monte S.Giovanni-Velinia 5-2: Keita, Castrucci (V)Quintilianum-Cittareale 0-0Rufinese-S.Susanna 3-1: Cattorini (SS)Castelnuovo di Farfa 72Borgo Quinzio, Atletico Sabina 58Quintilianum, Cittareale, Atletico Cantalice 55Selci 53Atletico Torano 45Equicola 39Monte S.Giovanni 37Piazza Tevere 30S.Susanna, Velinia 23Poggio S.Lorenzo 21Rufinese 154Strade del Sacro Cuore 9