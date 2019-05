PROGRAMMA GARE, XIV DI RITORNO

Sabato 11, ore 16

Domenica 12, ore 15

Ore 16.30

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la giornata numero 14 di ritorno del campionato di Seconda categoria, penultima della stagione 2018-19. In questo weekend, due saranno i big match, che comprendono quattro delle sei aspiranti al secondo posto: il Selci verrà ospitato dall’Atletico Cantalice, mentre Cittareale farà visita al Quintilianum. Sempre in ottica lotta al secondo gradino del podio, Borgo Quinzio ed Atletico Sabina se la vedranno, rispettivamente in trasferta ed in casa, contro Equicola ed Atletico Torano. Nella zona di bassa classifica, Poggio S.Lorenzo cerca punti salvezza nello scontro con il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, mentre il S.Susanna sarà l’avversario della penultima in classifica Rufinese. Infine, la capolista Castelnuovo di Farfa affronterà tra le mura amiche contro Piazza Tevere, mentre il Velinia giocherà sul campo del Monte S.Giovanni.Castelnuovo di Farfa-Piazza Tevere (arbitro Galderisi di Albano Laziale)Rufinese-S.Susanna (arbitro Negri di Ostia Lido)Quintilianum-Cittareale (arbitro Iozzia di Roma 1)Atletico Sabina-Atletico Torano (arbitro Venturini di Ostia Lido)Atletico Cantalice-Selci (arbitro Meucci di Tivoli)Equicola-Borgo Quinzio (arbitro Conte di Albano Laziale)Monte S.Giovanni-Velinia (arbitro Bezzi di Roma 1)4Strade del Sacro Cuore-Poggio S.Lorenzo (arbitro Panichelli di Viterbo)Castelnuovo di Farfa 69Borgo Quinzio, Atletico Sabina 55Quintilianum, Cittareale 54Selci 53Atletico Cantalice 52Atletico Torano 45Equicola 39Monte S.Giovanni 34Piazza Tevere 30S.Susanna, Velinia 23Poggio S.Lorenzo 21Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6