Atletico Cantalice-Quintilianum 3-1

2 J. Patacchiola, Dante (AC), Polletti (Q)

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

La società Quintilianum non rilascia alcuna dichiarazione.

Atletico Torano-Equicola 3-0

Maceroni, Coletta, N. Felli

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Lorenzo Di Cola (Allenatore Equicola)

Borgo Quinzio-4Strade del Sacro Cuore

Sosp. al 5' sull'1-0 (Mariani), ospiti rimasti in 6

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.



Cittareale-Castelnuovo di Farfa 2-0

Tolli, Miguel

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione.

Paolo Paolucci (Dirigente Castelnuovo di Farfa)

Piazza Tevere-Rufinese 3-0

Barbante, Micangeli, Fenici

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere):

La società Rufinese non rilascia alcuna dichiarazione.

Poggio S.Lorenzo-Monte S.Giovanni 4-3

Moschetti, Zingaretti, 2 D’Innocenti (PSL)

La società Poggio S.Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.



S.Susanna-Atletico Sabina 0-2

2 Armagno

Emanuele Mencarelli (Dirigente S.Susanna)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Velinia-Selci 3-2

Kansato, D’Angeli, Keita (V), Scaricamazza, Di Paolo (S)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XIV DI RITORNO

RIETI - Nel tredicesimo turno del girone di ritorno di Seconda categoria, si fa avvincente la lotta al secondo gradino del podio. Vittoria per Cittareale, che battuto la capolista Castelnuovo di Farfa, per Cantalice, che ha ridimensionato i sogni del Quintilianum e tre punti anche per l’Atletico Sabina, che conquista la vittoria ai danni del S.Susanna.Vittoria a tavolino per Borgo Quinzio, nei confronti del fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore: i ragazzi di mister Tomassetti vanno in vantaggio nei primi minuti di gioco e, subito dopo il gol, si infortuna un giocatore ospite; il direttore di gara, poiché gli ospiti non riuscivano ad ottenere il numero minimo di giocatori in campo, decide di sospendere definitivamente la gara. Sconfitta, invece, per Selci, che torna a casa dalla trasferta di Velinia con 0 punti. Ora, sono ben sei le formazioni che si giocano il secondo posto e sono tutte racchiuse in soli 3 punti. Sarà un finale incandescente.Negli altri match in programma, vincono Piazza Tevere e Poggio S.Lorenzo, rispettivamente contro Rufinese e Monte S.Giovanni, mentre l’Atletico Torano si aggiudica il derby del Cicolano, grazie alla rotonda vittoria per 3-0 ai danni dell’Equicola.: «Ottima partita giocata dai nostri ragazzi, ben determinati e concentrati. Hanno sempre giocato nel modo migliore, sia sotto il profilo offensivo che in quello difensivo. Nel primo tempo, in realtà, non c’è stata una squadra che abbia dominato sull’altra. Nella ripresa, però, siamo scesi in campo più decisi e siamo andati in vantaggio con il diagonale di Jacopo Patacchiola. Abbiamo raddoppiato con il bel tiro dal limite di Dante; la gara si è fatta in discesa per noi, anche se gli ospiti hanno accorciato le distanze con un rigore, assegnato inspiegabilmente dal direttore di gara. Con una bella azione d’attacco, abbiamo chiuso la gara con il secondo gol di Patacchiola, che ha portato il punteggio sul 3-1., Anche se con qualche defezione, la squadra è riuscita a fare il risultato contro la seconda in classifica».: «Partita segnata dall'espulsione del nostro centrale difensivo dopo pochi minuti, per una decisione arbitrale errata da regolamento, in quanto non si sanzionano più rigore ed espulsione insieme. Il direttore di gara non ha, però, voluto sentire ragioni ed abbiamo giocato in dieci praticamente per novanta minuti. All'inizio del secondo tempo, siamo rimasti addirittura in nove per doppio giallo a Di Giovanni e lì non c'è stata più gara. Complimenti comunque a Torano che ha meritato ampiamente la vittoria, per un approccio con più grinta e decisione. Noi abbiamo pagato la mancanza di motivazioni per questo finale e l'assenza di un portiere di ruolo, vista la piena emergenza e la concomitante partita della juniores. Vogliamo chiudere comunque con sei punti nelle ultime due e, magari, lanciare qualche altro ragazzo».: «Nonostante la partita si sia conclusa quasi subito, facciamo i complimenti al piccolo gruppo di ragazzi del 4Strade che si sono presentati in campo, almeno per provare a giocare!».: «Non è facile trovare le motivazioni in un campionato in cui non abbiamo più nulla da chiedere...le defezioni di alcuni giocatori e due nostri svarioni difensivi hanno fatto il resto. Classica partita di fine campionato».«Difficile commentare...un applauso è da fare ai giocatori della squadra avversaria perché, nonostante avessero cominciato in 10, ci hanno dato filo da torcere. Per quanto riguarda noi, il primo tempo abbiamo iniziato con sufficienza pensando che la partita potesse essere facile e, infatti, non abbiamo fatto nemmeno un tiro in porta; nel secondo tempo, invece, ci siamo dati una svegliata e abbiamo iniziato a giocare più velocemente la palla, creando qualche occasione».: «Partita molto bella, niente da dire su atteggiamento e predisposizione al sacrificio da parte di tutti: abbiamo cercato in tutti i modi di arrivare al pareggio e ci eravamo anche riusciti ma l'arbitro ci ha negato il gol, ravvisando un fallo di mano inesistente. Onore all'Atletico Sabina, ma noi non siamo stati da meno».: «Ottima partita. Credo che, alla fine, il risultato sia giusto; il secondo tempo abbiamo avuto la giusta voglia di vincere. I ragazzi hanno fatto una prova eccezionale, sia chi ha giocato dal primo minuto che per chi è entrato dalla panchina; siamo alla fine, ma corriamo come se fosse la prima giornata: questo vuol dire che i ragazzi si sono sempre allenati bene, anche lamentandosi un po’, ma sono consapevoli che il lavoro alla fine paga sempre!».: «Buon primo tempo, nel quale siamo andati meritatamente in vantaggio. Siamo stati raggiunti da un gol su calcio di punizione dal limite dell'area, battuto senza attendere il fischio dell'arbitro, mentre quest’ultimo stava anche parlando con alcuni nostri giocatori. Il secondo tempo è stato giocato altrettanto bene, con palla a terra e ripartenze veloci ed abbiamo realizzato due gol e fallito un calcio di rigore. Sono contento per i ragazzi, che hanno disputato tutti una grande partita ed hanno meritato la vittoria».: «Complimenti al Velinia che, con la vittoria, si è salvata con 2 giornate di anticipo».Castelnuovo di Farfa 69Borgo Quinzio, Atletico Sabina 55Quintilianum, Cittareale 54Selci 53Atletico Cantalice 52Atletico Torano 45Equicola 39Monte S.Giovanni 34Piazza Tevere 30S.Susanna, Velinia 23Poggio S.Lorenzo 21Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 64Strade del Sacro Cuore-Poggio S.LorenzoAtletico Cantalice-SelciAtletico Sabina-Atletico ToranoCastelnuovo di Farfa-Piazza TevereEquicola-Borgo QuinzioMonte S.Giovanni-VeliniaQuintilianum-CittarealeRufinese-S.Susanna