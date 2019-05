RISULTATI E MARCATORI, XIII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nel tredicesimo turno di ritorno del campionato di Seconda categoria, cade la capolista Castelnuovo di Farfa, che viene battuta in trasferta dal Cittareale. Sfida aperta, invece, per il secondo posto: il Quintilianum viene sconfitto dall’Atletico Cantalice e Selci viene superato in trasferta dal Velinia 3-2, mentre Atletico Sabina porta a casa i tre punti ai danni del S.Susanna. Per Borgo Quinzio, invece, arriveranno i 3 punti a tavolino: nel match contro il 4Strade, gli uomini di mister Tomassetti vanno in vantaggio prima del 5’ del primo tempo; subito dopo esce dal campo un giocatore ospite per infortunio e la gara viene perciò terminata anzitempo dal direttore di gara, in quanto il 4Strade non riusciva a portare in campo il numero minimo di giocatori. Netta vittoria per l’Atletico Torano, che si aggiudica il derby del Cicolano contro l’Equicola. Vittoria di misura (4-3) per il Poggio S.Lorenzo, che conquista tre punti salvezza ai danni del Monte S.Giovanni. Infine, vittoria convincente del Piazza Tevere contro la Rufinese.Atletico Cantalice-Quintilianum 3-1: 2 J. Patacchiola, Dante (AC), Polletti (Q)Atletico Torano-Equicola 3-0: Maceroni, Coletta, N. FelliBorgo Quinzio-4Strade del Sacro Cuore: sosp al 5' sull'1-0 (Mariani), ospiti rimasti in 6Cittareale-Castelnuovo di Farfa 2-0: Tolli, MiguelPiazza Tevere-Rufinese 3-0: Barbante, Micangeli, FeniciPoggio S.Lorenzo-Monte S.Giovanni 4-3: Moschetti, Zingaretti, 2 D’Innocenti (PSL)S.Susanna-Atletico Sabina 0-2: 2 ArmagnoVelinia-Selci 3-2: Scaricamazza, Di Paolo (S)Castelnuovo di Farfa 69Borgo Quinzio, Atletico Sabina 55Quintilianum, Cittareale 54Selci 53Atletico Cantalice 52Atletico Torano 45Equicola 39Monte S.Giovanni 34Piazza Tevere 30S.Susanna, Velinia 23Poggio S.Lorenzo 21Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6