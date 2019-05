PROGRAMMA GARE, XIII DI RITORNO

Sabato 4, ore 16.30

Ore 17.30

Domenica 5, ore 11

Ore 16.30

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la tredicesima di ritorno del campionato di Seconda categoria reatina. Mancano ancora tre turni alla fine del torneo ed è ancora aperta la lotta al secondo posto: sei sono le formazioni che aspirano al secondo gradino del podio, che valgono la speranza del ripescaggio in Prima categoria. Big match di giornata è proprio la sfida tra due di queste sei, ovvero lo scontro tra Atletico Cantalice e Quintilianum, quest’ultima che momentaneamente occupa proprio il secondo gradino del podio, a -1 dal Selci, che farà visita al Velinia; match sulla carta semplice per Borgo Quinzio, che ospiterà il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, mentre Cittareale cercherà di superare in casa la corazzata Castelnuovo di Farfa, desiderosa comunque di terminare bene la stagione anche dopo i festeggiamenti per la matematica vittoria del titolo; infine, per la lotta al secondo posto, l’Atletico Sabina giocherà sull’ostico campo del S.Susanna.Nelle altre sfide in programma, interessante sarà il derby del Cicolano tra Atletico Torano ed Equicola, due squadre ormai fuori dalla lotta alla seconda posizione in classifica ma anche al di fuori della zona pericolosa di fine classifica, dove invece militano ancora Rufinese e Poggio S.Lorenzo, che cercheranno di guadagnare punti preziosi per la salvezza affrontando rispettivamente Piazza Tevere e Monte S.Giovanni.Atletico Torano-Equicola (arbitro Conte di Ciampino)Borgo Quinzio-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Fiore di Roma 1)Cittareale-Castelnuovo di Farfa (arbitro Candela di Viterbo)Atletico Cantalice-Quintilianum (arbitro Parente di Albano Laziale)Piazza Tevere-Rufinese (arbitro Capobianchi di Tivoli)Poggio S.Lorenzo-Monte S.Giovanni (arbitro Galderisi di Albano Laziale)S.Susanna-Atletico Sabina (arbitro Sannibale di Albano Laziale)Velinia-Selci (arbitro Pinzari di Ciampino)Castelnuovo di Farfa 69Quintilianum 54Selci 53Borgo Quinzio, Atletico Sabina 52Cittareale 51Atletico Cantalice 49Atletico Torano 42Equicola 39Monte S.Giovanni 34Piazza Tevere 27S.Susanna 23Velinia 20Poggio S.Lorenzo 18Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6