4Strade del Sacro Cuore-Atletico Torano 0-2

Coletta, Federici

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Atletico Sabina-Piazza Tevere 3-1

Mencarelli, Casali, Policastro (AS) Fenici (PT)

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Castelnuovo di Farfa-Quintilianum 0-2

Moronti, Polletti

Sandro De Angelis (Allenatore Castelnuovo di Farfa)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

Equicola-S.Susanna 3-0

Romani, B. Di Girolamo, V. Fracassi

Lorenzo Di Cola (Allenatore Equicola)

Emanuele Mencarelli (Direttore Sportivo S.Susanna)

Monte S.Giovanni-Borgo Quinzio 3-2

Diallo, Micarelli (BQ)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Claudio Tomassetti (Allenatore Borgo Quinzio)

Rufinese-Cittareale 0-3

Marcelli, Tolli, Bongiovanni

La società Rufinese non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione.

Selci-Poggio S.Lorenzo 5-0

4 Migliorelli, De Laurentis

Simone Scaricamazza (Allenatore Selci)

Andrea Savoia (Attaccante Poggio San Lorenzo)

Velinia-Atletico Cantalice 1-1

Keita (V) Bernard (AC)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Pietro Paolo Di Battista (Dirigente Atletico Cantalice)

RIETI - Nel tredicesimo turno di ritorno del campionato di Seconda categoria reatina, cade la capolista Castelnuovo di Farfa: la formazione castelnuovese, già forte della vittoria del titolo, trova la seconda sconfitta stagionale ai danni del Quintilianum, che trova tre punti e si posiziona, perciò, al secondo posto in classifica. In terza posizione troviamo il Selci, che ha battuto il Poggio S.Lorenzo con un rotondo 5-0. Manca l’appuntamento con i tre punti il Borgo Quinzio, che scivola sul campo del Monte S.Giovanni, perdendo la gara (3-2) ed anche il secondo gradino del podio a favore, come già detto, del Quintilianum e del Selci. Vittoria invece per Atletico Sabina e Cittareale, rispettivamente contro Piazza Tevere e Rufinese. Ennesima sconfitta stagionale, invece, per il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, che viene battuto in casa dall’Atletico Torano, mentre si dividono la posta in palio Velinia ed Atletico Cantalice. Infine, rotonda vittoria (3-0) per l’Equicola ai danni di un S.Susanna già ampiamente salvo.: «Bella vittoria. Non era facile dopo la sosta: eravamo un po’ contratti e ci abbiamo messo un po’ a carburare; siamo comunque riusciti a fare una discreta prestazione contro un avversario che, a mio avviso, gioca molto bene ed è allenata da un ottimo allenatore. Tutti dedichiamo questa vittoria ad un grande tifoso, nonno del nostro Alessandro Grillo: Giuseppe Marcheggiani, questa vittoria è per te!».: «Partita giocata bene e ben interpretata dai miei, che hanno provato a giocare nonostante una buona squadra contro! Purtroppo, però, non producendo grandi pericoli, se non qualche tiro centrale di poco conto o su punizione; la sconfitta è arrivata dopo 3 risultati utili consecutivi».: «Le motivazioni hanno fatto differenza. La sosta e la vittoria del campionato, ottenuta in largo anticipo, non ci hanno dati le motivazioni per allenarci. Nonostante ciò, la partita è stata equilibrata fino a 20 minuti dalla fine».: «Alla vigilia era una partita tra una squadra che non aveva nulla da giocarsi, il Castelnuovo, e la nostra che vuole lottare fino alla fine per il secondo posto. Primo tempo non giocato con la grinta giusta da parte dei nostri giocatori, che comunque riuscivano a creare alcune situazioni da gol. Secondo tempo più pimpante, con le due reti realizzate che ci hanno permesso di portare a casa i 3 punti. Un plauso al mister Moronti e al portiere Paolo Franceschini, che salva il risultato sullo 0-1 per noi, con una grande parata sul bomber Ricci. Complimenti al Castelnuovo per il grande campionato che ha dominato dalla prima partita».: «Vittoria bella e meritata, che ci permette di uscire da un periodo non brillante. Abbiamo disputato un primo tempo sontuoso, chiuso con il doppio vantaggio grazie al gioco che ci piace praticare, alternando fraseggi stretti e ricerca della profondità. Nella ripresa abbiamo un po' sofferto la lunga sosta e qualche assenza importante, ma abbiamo rischiato poco grazie a un reparto difensivo molto in palla, ben guidato dall'esperto Cipollone che è stato tra i migliori. Grande soddisfazione per il debutto di due diciottenni della juniores e per l'ottima prova del giovanissimo Fihri tra i pali, che ha giocato con la tranquillità di un veterano. Purtroppo, la mancanza dei playoff toglie un po' di mordente al nostro finale, ma vogliamo onorare al meglio tutte le partite a cominciare dal derby di sabato prossimo».: «Partita classica post pausa e festività. I nostri avversari sono stati più decisi e volenterosi, noi siamo stati poco concreti davanti la porta. Risultato non veritiero per i valori espressi in campo…peccato! Ci rifaremo alla prossima».: «La mia squadra ha dimostrato mancanza di maturità. Ogni volta siamo che siamo chiamati a dare una spallata al campionato ci inceppiamo inesorabilmente. Siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti, da rimessa laterale, per poi riuscire a pareggiare dopo circa un quarto d’ora. Chiudiamo il primo tempo sull’1-2 per loro. Nel secondo tempo ci procuriamo un rigore che purtroppo sbagliamo. Con un po' di grinta raggiungiamo nuovamente il pareggio ma, nonostante questo e l’espulsione del loro portiere, non riusciamo a sfruttare la situazione ed addirittura andiamo in svantaggio. Rimane il rammarico di aver giocato una partita sottotono. I nostri avversari, anche in 10, hanno continuato ad aver voglia di vincere quasi fossero loro a giocarsi il secondo posto in classifica e non noi. Ora, dobbiamo riprenderci e, nonostante il secondo posto sia seriamente compromesso, dobbiamo provare a recuperare un campionato che comunque ci ha visto protagonisti».: «Servivano i tre punti e li abbiamo ottenuti in maniera convincente. Dobbiamo rimanere in scia di chi ci precede in classifica e nelle prossime gare dovremo continuare a dare il massimo. Stiamo disputando una grande stagione».: «Una gara combattuta che nella prima parte abbiamo giocato bene, poi un rimpallo sfavorevole e qualche disattenzione hanno portato ad un risultato eccessivamente pesante: potevamo fare sicuramente meglio, comunque complimenti al Selci per l’ottimo percorso che sta portando avanti».: «Primo tempo giocato con intensità e buone giocate. Siamo andati meritatamente in vantaggio ed abbiamo continuato a giocare con palla a terra mancando però la precisione nell'ultimo passaggio. Loro sono una squadra più forte ed esperta ed hanno sfruttato al meglio una ripartenza battendo tempestivamente una punizione nella loro metà campo che ha consentito ad un loro attaccante in area di battere a rete anticipando il nostro difensore ed il portiere. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare e a fare la nostra partita ma abbiamo fallito un paio di palle gol con un nostro giocatore davanti a loro portiere. Loro sono stati pericolosi con qualche lancio lungo verso i due attaccanti che vedono bene la porta. Nel secondo tempo siamo stati anche bravi a non subire gol da palla inattiva o da calcio d'angolo. Credo che abbiamo meritato il pareggio ed i ragazzi sono stati bravi perché hanno lottato e corso tanto per cercare di arginare i calciatori più pericolosi del Cantalice».: «Non è stata una bellissima partita, in particolar modo da parte nostra. Anche se abbiamo fallito numerose palle gol, pur giocando male, disordinati, nervosi e nonostante le tante assenze, non ci sono giustificazioni: il pareggio è giusto. Pensiamo già alla prossima gara».Castelnuovo di Farfa 69Quintilianum 54Selci 53Borgo Quinzio, Atletico Sabina 52Cittareale 51Atletico Cantalice 49Atletico Torano 42Equicola 39Monte S.Giovanni 34Piazza Tevere 27S.Susanna 23Velinia 20Poggio S.Lorenzo 18Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6Atletico Cantalice-QuintilianumAtletico Torano-EquicolaBorgo Quinzio-4Strade del Sacro CuoreCittareale-Castelnuovo di FarfaPiazza Tevere-RufinesePoggio S.Lorenzo-Monte S.GiovanniS.Susanna-Atletico SabinaVelinia-Selci