RISULTATI E MARCATORI, XII DI RITORNO

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata numero 12 del girone di ritorno, arriva la vittoria del Quintilianum nel big match contro la capolista (e oramai matematica vincente del titolo) Castelnuovo di Farfa: i ragazzi di mister Moronti, perciò, si piazzano al secondo posto, diventando la prima pretendente alla medaglia d’argento. Il secondo posto del Quintilianum ed il terzo posto del Selci, che ha battuto in scioltezza 5-0 il Poggio S.Lorenzo, sono favoriti dalla sconfitta del Borgo Quinzio, sorpreso 3-2 in trasferta dal Monte S.Giovanni. Raggiunge proprio il Borgo Quinzio in quarta posizione l’ex prima antagonista della capolista castelnuovese, l’Atletico Sabina, che porta a casa i tre punti grazie al successo avvenuto ai danni del Piazza Tevere. Vittorie anche per Equicola ed Atletico Torano, che si sono imposte rispettivamente 3-0 e 0-2 contro S.Susanna e 4Strade del Sacro Cuore, mentre si dividono la posta in palio Velinia ed Atletico Cantalice, che pareggiano 1-1. Infine, netta vittoria anche per Cittareale, 3-0 in trasferta sul campo della Rufinese.4Strade del Sacro Cuore-Atletico Torano 0-2: Coletta, FedericiAtletico Sabina-Piazza Tevere 3-1: Mencarelli, Casali, Policastro (AS) Fenici (PT)Castelnuovo di Farfa-Quintilianum 0-2Equicola-S.Susanna 3-0: Romani, B. Di Girolamo, V. FracassiMonte S.Giovanni-Borgo Quinzio 3-2: Diallo, Micarelli (BQ)Rufinese-Cittareale 0-3: Marcelli, Tolli, BongiovanniSelci-Poggio S.Lorenzo 5-0: 3 Migliorelli, Autogol, De LaurentisVelinia-Atletico Cantalice 1-1: Bernard (AC)Castelnuovo di Farfa 69Quintilianum 54Selci 53Borgo Quinzio, Atletico Sabina 52Cittareale 51Atletico Cantalice 49Atletico Torano 42Equicola 39Monte S.Giovanni 34Piazza Tevere 27S.Susanna 23Velinia 20Poggio S.Lorenzo 18Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6