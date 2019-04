PROGRAMMA GARE, XII GIORNATA DI RITORNO

RIETI - Terminata la pausa per le vacanze pasquali, è tempo di ritornare sui campi per le 16 formazioni del campionato di Seconda categoria, per giocare la giornata numero 12 di ritorno. Archiviata oramai la vittoria del titolo, conquistato dalla corazzata Castelnuovo di Farfa, in questo finale di stagione è sfida a sei per il secondo gradino del podio. Decisivi saranno i prossimi turni di campionato, per ultimare le posizioni nella classifica finale.Nella prossima giornata, che si giocherà come detto questo weekend, interessante sarà il big match di giornata, che vedrà proprio la capolista Castelnuovo di Farfa ospitare il Quintilianum, quest’ultimo forte pretendente al secondo gradino del podio. Le altre 5 aspiranti al secondo posto saranno impegnate in altrettanti match non semplici: Borgo Quinzio, Atletico Cantalice e Cittareale giocheranno in trasferta ed affronteranno rispettivamente Monte S.Giovanni, Velinia e Rufinese, mentre Selci ed Atletico Sabina cercheranno di sfruttare il fattore campo rispettivamente contro Poggio S.Lorenzo (18) e Piazza Tevere (27).Il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, desideroso di terminare il campionato con un punteggio in doppia cifra, se la vedrà in casa contro l’Atletico Torano, mentre Equicola, in cerca di riscatto dopo la sconfitta subìta a tavolino nel recupero della II di ritorno contro il Selci (la formazione del Cicolano non si è presentata, infatti, alla gara contro la formazioni sabina, ricevendo dal Giudice Sportivo la sanzione della sconfitta a tavolino, un punto in meno in classifica ed una ammenda) affronterà il S.Susanna.Selci-Poggio S.Lorenzo (arbitro Ventura di Roma 1)Castelnuovo di Farfa-Quintilianum (arbitro Menicacci di Viterbo)Atletico Sabina-Piazza Tevere (arbitro De Palma di Tivoli)Rufinese-Cittareale (arbitro Bezzi di Roma 1)Equicola-S.Susanna (arbitro Aguzzi di Rieti)Monte S.Giovanni-Borgo Quinzio (arbitro Rota di Viterbo)Velinia-Atletico Cantalice (arbitro Di Domenicantonio di Tivoli)4Strade del Sacro Cuore-Atletico Torano (arbitro Fornai di Viterbo)Castelnuovo di Farfa 69Borgo Quinzio 52Quintilianum 51Selci 50Atletico Sabina 49Cittareale, Atletico Cantalice 48Atletico Torano 39Equicola 36Monte S.Giovanni 31Piazza Tevere 27S.Susanna 23Velinia 19Poggio S.Lorenzo 18Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6