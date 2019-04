COMMENTI, XI DI RITORNO

Atletico Cantalice-Castelnuovo di Farfa 1-2

R. De Angelis, Troiani (CF)

La società Atletico Cantalice non rilascia alcuna dichiarazione.

Paolo Paolucci (Dirigente Castelnuovo di Farfa)

Atletico Torano-Monte S.Giovanni 2-1

2 Coletta (AT)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Borgo Quinzio-Selci 3-1

2 Diallo, Mancini (BQ), Scaricamazza (S)

Tamara Fioravanti (Presidente Borgo Quinzio)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

Cittareale-Atletico Sabina 1-1

Tolli (C), Mencarelli (AS)

Giovasnni Masci (Allenatore Cittareale)

La società Atletico Sabina non rilascia alcuna dichiarazione.

Piazza Tevere-Equicola 4-3

Micangeli, Caffarelli, 2 Barbante (PT), D’Angeli, De Sanctis, B. Di Girolamo (E)

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Lorenzo Di Cola (Allenatore Equicola)

Quintilianum-Rufinese 3-1

2 Polletti, Caloisi (Q)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

La società Rufinese non rilascia alcuna dichiarazione.

Poggio S.Lorenzo-Velinia 1-1

Tulli (PSL), Bakaj (V)

Marco Romagnoli (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

S.Susanna-4Strade del Sacro Cuore 3-0

Zapparella, Denis, G. Colarieti

Emanuele Mencarelli (Direttore Sportivo S.Susanna)

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XII DI RITORNO 27-28/4)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’undicesimo turno di ritorno del campionato di Seconda categoria, vince ancora la corazzata Castelnuovo di Farfa, oramai matematicamente campione di Seconda categoria e già con un piede in Prima categoria, a partire già dalla prossima stagione. La formazione castelnuovese è riuscita a battere di misura (1-2) l’Atletico Cantalice, quest’ultima oramai quasi fuori dai giochi nella lotta al secondo posto. Secondo posto ancora occupato dal Borgo Quinzio, che torna a casa con tre punti dopo aver vinto 3-1 sul Selci. Successo anche per Quintilianum, sulla penultima della classe Rufinese, mentre l’Atletico Sabina ed il Cittareale si dividono i punti in palio. Convincente vittoria per S.Susanna, che ha battuto con un rotondo 3-0 il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore, mentre vincono anche Atletico Torano e Piazza Tevere, rispettivamente contro Monte S.Giovanni ed Equicola. Infine, termina in pareggio la sfida tra Poggio S.Lorenzo e Velinia.: «Vittoria sudata, contro un'ottima squadra. Abbiamo subìto il gol per un nostro svarione difensivo ma raggiungiamo il pari con una prodezza balistica su punizione del solito Riccardo De Angelis. Nel secondo tempo il Cantalice rimane in dieci per un bruttissimo intervento su Ricci, costretto per questo ad abbandonare il terreno di gioco. La superiorità numerica e il calo fisico degli avversari ci consegna la partita con il gol di Daniele Troiani. Un'altra perla di un campionato sopra le righe...».: «Sabato sapevamo di dover affrontare una partita importante: ci scontravamo con una squadra forte, che all'andata ci aveva fatto soffrire…ma abbiamo affrontato la partita con determinazione e grinta. Siamo andati in vantaggio ma, per una disattenzione, ci siamo fatti raggiungere, andando al riposo sul pari. Siamo rientrati con più grinta e determinazione. Decisivo il rigore parato dal nostro portiere sul risultato di 2-1 per noi, che ci ha anche permesso di chiudere la gara con un 3-1, che ci ha riscattato dall'andata. Un plauso a tutta la squadra che, unita, ha saputo conquistare tre punti fondamentali. Un grande plauso al portiere che, nonostante abbia giocato poche partite, si fa trovare sempre pronto e decisivo».: «Sapevamo che era una partita difficile perché i ragazzi del Borgo Quinzio sono al secondo posto dalla seconda giornata di campionato e, inoltre, si conosce il loro DNA di squadra tosta. Abbiamo subìto il loro vantaggio dopo 5’ con un grande gol, ma della stessa fattura è stato il gol del pareggio da parte di Scaricamazza e, da lì in poi fino alla fine del primo tempo, avremmo meritato di passare in vantaggio ma il calcio è questo, non ti perdona e, a inizio secondo tempo, per una disattenzione difensiva abbiamo subìto il gol del loro vantaggio; dopo aver sbagliato il rigore del possibile pareggio e aver colpito 2 traverse, a 5 minuti dalla fine abbiamo subìto in contropiede il gol del definitivo 3-1. Ora, testa bassa fino all’ultima giornata».: «Nel primo tempo siamo andati in svantaggio ma abbiamo giocato bene e il portiere avversario ha fatto belle parate. Il secondo è stato più in equilibrio: loro sono stati pericolosi su palle da fermo mentre noi, dopo il pareggio di Tolli, abbiamo cercato la vittoria, che avremmo meritato…ma, purtroppo, non è arrivata!».: «Siamo partiti veramente bene: nel primo tempo siamo stati compatti e aggressivi e, quando avevamo palla, sapevamo come attaccare, sbagliando tanti gol a tu per tu col portiere. Nel secondo tempo i primi minuti come in precedenza, solo due gol subìti, anche in maniera casuale, ci hanno un po' abbattuto (da fare un grandissimo applauso al 9 dell'Equicola che ha segnato in rovesciata, davvero bravo) poi non so cosa sia successo: il grandissimo gol di Caffarelli ci ha sbloccato e in 5 minuti l'abbiamo ribaltata. Davvero una presentazione di buon livello, anche se 15 minuti di blackout ci hanno penalizzato troppo, non solo oggi ma in tutto il campionato. Complimenti ai ragazzi che hanno messo tutto in campo e ci hanno creduto sempre».: «Difficile commentare una partita simile. Fino al 90' eravamo in vantaggio per 3-1, pur con un uomo in meno, ed eravamo in totale controllo della gara. Ma a volte il calcio e la mente di chi lo pratica diventano qualcosa di assurdo e imprevedibile e siamo riusciti nell'impresa di concedere tre gol in cinque minuti e perdere la gara. C'è ancora incredulità per come sono andate le cose, ma è nostro dovere reagire e provare a terminare al meglio questo campionato».: «Vittoria importante. Ogni partita sarà decisiva fino alla fine del campionato e ciò che conta adesso sono solo i 3 punti».: «Un pareggio giusto, anche se ci è stato negato un rigore solare a nostro favore…adesso, dobbiamo pensare a domenica dopo domenica: ci manca ancora qualche punto per raggiungere il nostro obiettivo!».: «Buon primo tempo, nel quale abbiamo creato azioni da gol che non sono state finalizzate per imprecisione sotto rete. Il nostro gol del pareggio è scaturito proprio da una azione ben impostata, con l'ultimo passaggio che ha consentito al nostro giocatore di calciare dall'altezza degli 11 metri. Nel secondo tempo abbiamo subìto la pressione del Poggio San Lorenzo e non siamo stati tanto incisivi nelle ripartenze; comunque, abbiamo tenuto ed il pareggio credo sia meritato».: «Bella giornata di calcio! Partita giocata contro una squadra di ragazzi giovani, ma volenterosi, che hanno onorato l'incontro. Noi siamo stati bravi a non cedere mentalmente ed a essere concentrati per gran parte della partita. Tre punti fondamentali per arrivare al traguardo della salvezza».Castelnuovo di Farfa 69Borgo Quinzio 52Quintilianum 51Atletico Sabina 49Cittareale 48Selci* 47Atletico Cantalice* 45Atletico Torano 39Equicola* 37Monte S.Giovanni 31Piazza Tevere 27S.Susanna 23Velinia 19Poggio S.Lorenzo* 18Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno4Strade del Sacro Cuore-Atletico ToranoAtletico Sabina-Piazza TevereCastelnuovo di Farfa-QuintilianumEquicola-S.SusannaMonte S.Giovanni-Borgo QuinzioRufinese-CittarealeSelci-Poggio S.LorenzoVelinia-Atletico Cantalice