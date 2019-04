RISULTATI E MARCATORI, XI DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata numero undici di ritorno del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa: i ragazzi della coppia di mister Imperatori-De Angelis, dopo aver festeggiato giovedì la matematica vittoria del titolo del torneo e l’approdo in Prima categoria, vincono anche oggi, battendo in trasferta l’Atletico Cantalice, che lotta per il secondo gradino del podio. Negli scontri diretti per il secondo posto, Borgo Quinzio ha battuto il Selci, mentre si dimezzano la posta in gioco Cittarerale ed Atletico Sabina, che pareggiano 1-1. Quintilianum, invece, conquista i tre punti contro la penultima della classe, la Rufinese, mentre l’Atletico Torano ha battuto di misura (2-1) il Monte S.Giovanni. Prova di forza del Piazza Tevere, che riesce a superare l’Equicola di misura: il match è terminato con un pirotecnico 4-3. Infine, sorride il S.Susanna, che ha battuto il 4Strade del Sacro cuore con un rotondo 3-0. mentre termina 1-1 la gara tra Poggio S.Lorenzo e Velinia.Atletico Cantalice-Castelnuovo di Farfa 1-2: R. De Angelis, Troiani (CF)Atletico Torano-Monte S.Giovanni 2-1: 2 Coletta (AT)Borgo Quinzio-Selci 3-1: 2 Diallo, Mancini (BQ), Scaricamazza (S)Cittareale-Atletico Sabina 1-1: Tolli (C), Mencarelli (AS)Piazza Tevere-Equicola 4-3: Micangeli, Caffarelli, 2 Barbante (PT), D’Angeli, De Sanctis, B. Di Girolamo (E)Quintilianum-Rufinese 3-1: 2 Polletti, Caloisi (Q)Poggio S.Lorenzo-Velinia 1-1: Tulli (PSL)S.Susanna-4Strade del Sacro Cuore 3-0: Zapparella, Denis, G. ColarietiCastelnuovo di Farfa 69Borgo Quinzio 52Quintilianum 51Atletico Sabina 49Cittareale 48Selci* 47Atletico Cantalice* 45Atletico Torano 39Equicola* 37Monte S.Giovanni 31Piazza Tevere 27S.Susanna 23Velinia 19Poggio S.Lorenzo* 18Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno