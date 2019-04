PROGRAMMA GARE, XI DI RITORNO, GIRONE C

RIETI - Si apre il sipario sull’undicesima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria. Nella giornata di ieri, è arrivata la conferma da parte del Giudice Sportivo del pareggio tra Atletico Torano e Borgo Quinzio (rigettata, perciò, la richiesta del Torano della vittoria a tavolino) e, perciò, la capolista Castelnuovo di Farfa si è laureata matematicamente campione del girone, con 5 turni d’anticipo. Ora, sarà avvincente la lotta al secondo gradino del podio (che vale un posto privilegiato nella graduatoria dei ripescaggi), anche perché in questo turno sono molte le sfide dirette: Borgo Quinzio ospiterà in casa il Selci, Atletico Sabina affronterà il Cittareale, mentre l’Atletico Cantalice se la vedrà proprio con la capolista. Partita, sulla carta, più semplice per Quintilianum, che giocherà tra le mura amiche contro la Rufinese. Sfide interessanti saranno Torano-Monte S.Giovanni e Piazza Tevere-Equicola, mentre il Poggio S.Lorenzo ospiterà in casa il Velinia, nel match salvezza.Infine, il fanalino di coda 4Strade del Sacro Cuore giocherà sul campo del S.Susanna, orfana, da inizio settimana, del Presidente Massimo Peverato: l’ex numero uno ha rassegnato le dimissioni, abbandonando la sua carica societaria. Peverato, ci spiega così la sua scelta: «Dopo circa 7 anni abbondanti, purtroppo non ho trovato più le giuste motivazioni per andare avanti. Quando vengono a mancare le motivazioni, la voglia e quando si creano alcune situazioni figlie di incomprensioni, allora è meglio lasciarsi in serenità. Ringrazio tutti i collaboratori che ci sono stati in questi 7 anni, tutti i tecnici che hanno seguito la squadra e ringrazio anche tutti i tanti giocatori che hanno vestito la nostra maglia nel corso di questi miei anni di presidenza. Auguro tutto il meglio e tutte le fortune a questa squadra».Atletico Torano-Monte S.Giovanni (arbitro Ferracuti di Ostia Lido)Borgo Quinzio-Selci (arbitro Parente di Albano Laziale)Quintilianum-Rufinese (arbitro De Palma di Tivoli)Cittareale-Atletico Sabina (arbitro Volpe di Roma 1)Piazza Tevere-Equicola (arbitro Galderisi di Albano Laziale)Atletico Cantalice-Castelnuovo di Farfa (arbitro Fazzitta di Tivoli)Poggio S.Lorenzo-Velinia (arbitro Sannibale di Albano Laziale)S.Susanna-4Strade del Sacro Cuore (arbitro Pinzari di Ciampino)Castelnuovo di Farfa 66Borgo Quinzio 49Atletico Sabina, Quintilianum 48Selci*, Cittareale 47Atletico Cantalice* 45Equicola* 37Atletico Torano 36Monte S.Giovanni 31Piazza Tevere 24S.Susanna 20Velinia 18Poggio S.Lorenzo* 17Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno