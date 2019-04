COMMENTI, X DI RITORNO, GIRONE C

4Strade del Sacro Cuore-Piazza Tevere 1-8

3 Micangeli, 2 Miluzzi, Fenici, Cipriani, Sebastiani (PT)

La società 4Strade del Sacro Cuore non rilascia alcuna dichiarazione.

Stefano Salvini (Allenatore Piazza Tevere)

Atletico Sabina-Quintilianum 0-0

Andrea Capulli (Allenatore Atletico Sabina)

La società del Quintilianum non rilascia alcuna dichiarazione.

Equicola-Cittareale 2-3

L. Di Girolamo, V. Fracassi (E), Miguel, Tolli, Bongiovanni (C)

Enrico Di Bartolomeo (Dirigentr Equicola)

La scoietà Cittareale non rilascia alcuna dichiarazione

Monte S.Giovanni-S.Susanna 3-2

Zapparella, G. Colarieti (SS)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

Emanuele Mencarelli (Direttore Sportivo S.Susanna)

Rufinese-Castelnuovo di Farfa 1-2

Bianchetti (R) Brizi, Riccardo De Angelis (C)

La società Rufinese non rilascia alcuna dichiarazione.

Paolo Paolucci (Dirigente Castelnuovo di Farfa)

Selci-Atletico Torano 5-1

Toma, 2 Migliorelli, Borriello, Florin (S), Coletta (AT)

Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci)

La società Atletico Torano non rilascia alcuna dichiarazione.

Velinia-Borgo Quinzio 2-4

Keita e A.Sauli (V), Mancini, 3 Diallo (BQ)

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

Tamara Fioravanti (Presidente B.Quinzio)

Poggio S.Lorenzo-Atletico Cantalice

match non giocato per lutto

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XI DI RITORNO

RIETI - Nella X giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria, vince ancora la capolista Castelnuovo di Farfa, che si avvicina ancora di più al titolo della categoria ed al passaggio in Prima categoria: i ragazzi di mister Imperatori hanno battuto, di misura, la compagine della Rufinese ed ora aspettano le decisioni del giudice sportivo in merito alla gara tra Atletico Torano e Borgo Quinzio, che potrebbero arrivare questa settimana: in caso di vittoria assegnata al Borgo Quinzio, mancherà solo un punto alla capolista, per avere la certezza matematica del titolo; in caso contrario (ovvero, vittoria al Torano o confermato il pareggio) la matematica avverrà anche senza giocare la prossima gara, valida per la giornata numero undici.Pareggiano tra di loro, invece, Atletico Sabina e Quintilianum, mentre le formazioni che aspirano al secondo posto, Borgo Quinzio, Selci e Cittareale hanno conquistato i tre punti battendo rispettivamente Velinia, Atletico Torano ed Equicola. Vittoria di misura per Monte S.Giovanni (3-2) sulla compagine del S.Susanna, mentre il Piazza Tevere ha vinto sull’ultima della classe 4Strade con un rotondo e largo 1-8. Infine, non si è giocato il match tra Poggio S.Lorenzo ed Atletico Cantalice: la gara è stata rinviata per motivi lutto.: «Bravi i miei a non dare nulla per scontato».: «Primo tempo bruttino,secondo un po’ meglio per tutte e due le squadre; quando poi è scesa la condizione, complice anche il caldo, ci sono state un paio di occasioni da ambo le parti; abbiamo avuto la possibilità di vincerla al 90’ su rigore ma, purtroppo, siamo stati sfortunati. Credo che il pareggio sia giusto; faccio i complimenti agli avversari. Domenica prossima ci aspetta un altra bella partita con Cittareale: sono convinto che la prepareremo bene questa settimana».: «Ultima occasione per noi per agganciare le posizioni di vertice, e lo facciamo ancora rimaneggiati a causa delle tante defezioni. Iniziamo bene contro un Cittareale guardingo e ben messo in campo. Con Luca Di Girolamo perveniamo al vantaggio, al 20’ del primo tempo ma gli ospiti, su azione di rimessa, pareggiano. Seconda frazione che vede i nostri avanzare il baricentro e costruire almeno due occasioni da gol, non sfruttate anche per la bravura dei difensori ospiti. Da una sortita ospite scaturisce il rigore che cambia la partita. 2-1 e partita che vede il Cittareale pungere in contropiede e, da uno di questi ben congegnato, scaturisce il gol che chiude la gara. Per noi a tempo scaduto accorcia Valerio Fracassi».: «Partita influenzata dal caldo, ma siamo stati bravi a combattere su tutti i palloni fino alla fine; con un po' di fortuna, si poteva portare a casa un punto per la salvezza, dato che siamo andati in vantaggio per due volte. Ora, pensiamo alla prossima gara».: «Questa è la vittoria di un gruppo di giocatori unici, formato da amici, che insieme a una piccola società ha compiuto un vero e proprio miracolo, andando a contrastare quei poteri forti che sicuramente avrebbero voluto un finale diverso per questo campionato; è stata una cavalcata trionfale, dove gli avversari hanno raccolto solo le briciole. Concludo facendo i complimenti a tutti: in primis ai giocatori, che sono stati encomiabili, poi al Presidente, tutti i dirigenti e lo staff tecnico. Grazie!».: «Anche in questa giornata abbiamo dimostrato di essere lì per competere per il secondo posto, quel secondo posto ambito ma che a suon di gol ci si avvicina sempre di più; i complimenti miei personali vanno a Mister Scaricamazza che, con la squadra, sta portando ottimi risultati: miglior attacco del girone e uno dei migliori di tutti i gironi e anche la seconda difesa del girone...una meraviglia vederli giocare! Grazie alla squadra avversaria che, in amicizia e sportività, si sono fermati a fare il terzo tempo».: «Primo tempo giocato bene con diverse occasioni da gol create. Purtroppo abbiamo realizzato un solo gol e soprattutto abbiamo subìto il pareggio su un calcio di punizione. Nel secondo tempo, come ci è capitato anche in altre partite, abbiamo avuto un calo di attenzione ed abbiamo concesso due occasioni nei primi 10 minuti, che ci sono costati due gol. Poi abbiamo cercato di essere di nuovo pericolosi ma è mancata la precisione nell'ultimo passaggio. Comunque non meritavamo questo passivo, anche se loro sono una squadra migliore e più esperta. Ora alleniamoci bene in settimana e cerchiamo di essere determinati e compatti».: «Partita molto equilibrata: il primo tempo èfinito infatti infatti parità, sull 1-1. Nella ripresa, probabilmente i ragazzi hanno trovato la grinta giusta per reagire e ribaltare il risultato e conquistare tre punti importanti».Castelnuovo di Farfa 66Atletico Sabina, Quintilianum, Borgo Quinzio 48Selci*, Cittareale 47Atletico Cantalice* 45Equicola* 37Atletico Torano 35Monte S.Giovanni 31Piazza Tevere 24S.Susanna 20Velinia 18Poggio S.Lorenzo* 17Rufinese 124Strade del Sacro Cuore 6* gare in menoAtletico Cantalice-Castelnuovo di FarfaAtletico Torano-Monte S.GiovanniBorgo Quinzio-SelciCittareale-Atletico SabinaPiazza Tevere-EquicolaPoggio S.Lorenzo-VeliniaQuintilianum-RufineseS.Susanna-4Strade del Sacro Cuore